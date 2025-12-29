Vì sao HLV Kim Sang-sik không bầu Hoàng Đức cho ngôi vị Quả bóng Vàng?

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2025. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, HLV Kim Sang-sik đã điền tên Nguyễn Quang Hải vào lá phiếu của mình.

Có những luồng ý kiến khác nhau xung quanh quyết định của ông Kim. Nhưng với góc nhìn từ người đang thành công cùng bóng đá Việt Nam và đã trải qua nhiều năm thi đấu cũng như huấn luyện, rõ ràng nhà cầm quân người Hàn Quốc có cái lý khi lựa chọn Quang Hải.

2025 là năm mà cấp ĐTQG không có giải đấu lớn nào. Sự chú ý dành cho cấp độ U23 với giải U23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Trong khi đó, ở cấp CLB, dấu ấn đến từ các cầu thủ nội chịu sự cạnh tranh lớn từ những ngoại binh.

Trong bối cảnh này, Quang Hải đã duy trì được màn trình diễn ổn định trên nhiều đấu trường và đạt được nhiều danh hiệu.

Nửa đầu năm 2025, Hải “con” cùng CLB CAHN vô địch Cúp Quốc gia và giành HCĐ V.League. Đặc biệt ở trận chung kết Cúp Quốc gia, Quang Hải chính là người ghi bàn mở tỉ số, khởi đầu cho chiến thắng 5-0 của CLB CAHN.

Trong nửa cuối năm, Quang Hải tiếp tục cùng đội chủ sân Hàng Đẫy đua tranh quyết liệt cho chức vô địch V.League 2025/26. Với 3 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 10 trận, tiền vệ người Hà Nội góp phần quan trọng giúp CLB CAHN xếp nhì bảng với chỉ 1 điểm kém hơn đội đứng đầu.

Quang Hải thi đấu bền bỉ trong năm 2025 ở cả cấp ĐTQG lẫn CLB

Những dấu ấn của Quang Hải còn đến ở những giải đấu quốc tế như Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á. “Người hùng Thường Châu” cùng CLB CAHN giành HCB Cúp C1 Đông Nam Á 2024/25 và chỉ thua Buriram United trên chấm 11m. Mùa giải 2025/26, đội chủ sân Hàng Đẫy đã vượt qua vòng bảng Cúp C2 châu Á và góp mặt tại vòng 1/8.

Ở cấp ĐTQG, Quang Hải ra sân 4 trận, ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo trên hành trình vòng loại Asian Cup 2027. Trận gặp Lào hồi tháng 11, khi tuyển Việt Nam gặp khó khăn, Quang Hải thậm chí đã thi đấu như một tiền vệ đánh chặn thu hồi bóng – một vị trí rất hiếm khi anh đảm nhận.

Tính tổng cộng trong năm 2025, trừ 2 trận chung kết AFF Cup, Quang Hải đã thi đấu tới 47 trận, ghi được 9 bàn thắng. Rất hiếm cầu thủ nội duy trì được cường độ ra sân với con số ấn tượng như Quang Hải, đặc biệt ở vị trí tiền vệ đòi hỏi nền tảng thể lực và sự dẻo dai.

Cuối cùng, trong mỗi cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng, sự đa dạng từ các lá phiếu chính là một nét đặc trưng. Không có “bầu đúng” hay “bầu sai”, mọi lựa chọn đều đến từ quan điểm từng người và cần được tôn trọng.

Cả Hoàng Đức và Quang Hải đều là nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik

Ngay ở cuộc bầu chọn tầm cỡ như Quả bóng Vàng thế giới (Ballon d’Or) 2025, có tới hơn 1/4 số phiếu bầu đã điền tên những Yamal, Vitinha hay Mbappe thay vì Dembele.

Người chiến thắng đương nhiên là xứng đáng khi nhận được sự ủng hộ lớn nhất. Nhưng những ứng viên còn lại có thể coi là hình ảnh của một thế giới bóng đá phong phú, trăm hoa đua nở.