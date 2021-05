Mất cảnh giác trong vài phút, người phụ nữ mất gần 100 triệu đồng chỉ bằng một tin nhắn

1 phút bất cẩn "bay" ngay… gần trăm triệu



Trường hợp của chị Nguyễn Thị Thanh T. (ngụ TPHCM) - một ví dụ và cũng là bài học điển hình cho việc bất cẩn, thiếu cảnh giác tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng và điều phối để thực hiện các hành vi lừa đảo thông qua các đường link, trang web giả mạo.

"Hôm đó, vào đúng giờ tan làm, tôi nhận được một tin nhắn từ hệ thống tổng đài ngân hàng thông báo tài khoản của tôi bị khóa, nếu muốn mở lại phải làm theo các bước hướng dẫn kèm theo. Trong nội dung tin nhắn có gắn đường link có một vài ký tự lạ nhưng vì đang vội nên tôi không nghĩ nhiều, cứ thế làm theo hướng dẫn. Lúc sau tôi mới tá hỏa phát hiện ra 96 triệu trong tài khoản đã bị kẻ gian đặt lệnh chuyển sang một tài khoản lạ hoắc", chị T. bàng hoàng kể lại.

Khi nhận ra mình bị lừa, chị T. đã ngay lập tức liên hệ với chi nhánh của Ngân hàng để nhờ can thiệp nhưng đã muộn. Sau đó, chị cũng đã trình báo sự việc lên cơ quan công an, mong muốn tìm ra thủ phạm và lấy lại số tiền đã mất.

Cùng chung cảnh ngộ chính là trường hợp của chị N.T.Q.N (SN 2000, ngụ Q.Tân Phú, TPHCM). Các tên "trộm online" gửi cho chị tin nhắn cùng với đường link giả mạo ngân hàng. Hệ quả, chị N. mất hơn 40 triệu đồng có trong tài khoản cá nhân chỉ trong tích tắc.

Khi được hỏi về lời khuyên dành cho người dân khi không may gặp các tình trạng trên, ông Lưu Minh Trí - Trưởng phòng Nghiên cứu, Phát triển Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia (NCSC) cho biết, người dân nên tỉnh táo, bình tĩnh tiếp nhận để xử lý thông tin hoặc gọi điện tới tổng đài để được xác thực.

Chia sẻ về cách phòng tránh các trường hợp tương tự, ông Lưu Minh Trí khuyến khích người dân tự nâng cao nhận thức bản thân, đồng thời tham gia vào công tác báo cáo các trang web giả mạo thông qua Chiến dịch Khiên Xanh. "Chẳng ai có thể an toàn một mình trên không gian mạng", anh Lưu Minh Trí nhận định.

Tại sao lại là Chiến dịch Khiên Xanh?

Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao lại nên báo cáo trang web thông qua Chiến dịch Khiên Xanh? Và việc báo cáo như vậy thì giúp ích cho người dùng như thế nào? Chiến dịch Khiên Xanh là một chiến dịch uy tín với do Cốc Cốc - một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam hiện nay - phối hợp tổ chức cùng NCSC và anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - Kỹ sư An ninh mạng của NCSC, nhà sáng lập Chongluadao.vn.

Với mục tiêu vì một Internet an toàn cho người Việt, chiến dịch mong muốn sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề bảo mật trên không gian mạng thông qua việc cảnh báo những website lừa đảo, giả mạo. Từ đó tạo nên một không gian mạng quốc gia an toàn, lành mạnh và nhân văn.

Việc kêu gọi mỗi cá nhân chủ động báo cáo trang web không an toàn chính là góp phần bảo vệ cả cộng đồng. Bởi sau khi người dùng thực hiện việc báo cáo các web xấu, web giả mạo, các chuyên gia hàng đầu của chiến dịch sẽ sử dụng tính năng duyệt web an toàn (Safe Browsing) để đánh giá lại tính xác thực, độ độc hại của tất cả các trang web đó.

Khi website được xác định là độc hại, giả mạo, ... một hộp thoại cảnh báo sẽ được hiển thị ở góc phải màn hình trình duyệt khi những người dùng truy cập các trang này. Hộp thoại này sẽ tự động tắt sau 5 giây, hoặc khi người dùng chọn nút "OK" hay "Tìm hiểu thêm".

Thông qua Chiến dịch Khiên Xanh, Cốc Cốc cũng hy vọng sẽ lan tỏa, giúp hàng triệu người sử dụng internet trên khắp Việt Nam có thêm nhận thức về các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi của tin tặc. Qua đó, người dùng sẽ có những giải pháp để chủ động phòng tránh khi không may trở thành nạn nhân trong tương lai.

Vào lúc 19:30, ngày 27/05/2021 tới đây, Cốc Cốc sẽ tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến "Lên mạng an toàn thời Covid" với sự tham gia của nhiều chuyên gia an ninh mạng hàng đầu cả nước như Kỹ sư an toàn thông tin từ NCSC; Kỹ sư bảo mật ứng dụng tại Mỹ, Giám đốc Trung tâm Phân tích và chia sẻ nguy cơ tại Công ty An ninh mạng Viettel;...

Chương trình thuộc chuỗi hoạt động của Chiến dịch Khiên Xanh, với mong muốn cung cấp các thông tin về những rủi ro trên không gian mạng cũng như các giải pháp hỗ trợ mọi người chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng.

