Mặt "búng ra sữa" của kẻ cầm đầu băng cướp liên tỉnh sa lưới ở TP HCM

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - Công an, Công an tỉnh An Giang, Tây Ninh truy xét, bắt giữ 16 đối tượng cướp giật tài sản liên tỉnh.

Công an TP HCM và công an các tỉnh xác định băng cướp giật tài sản này do Phạm Trương Hùng Cường (SN 1991) cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng tháng gian từ tháng 1-2021 đến tháng 3-2021 trên địa bàn TP HCM (quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi) và các tỉnh lân cận liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản.

Các đối tượng sử dụng phương tiện là xe phân khối lớn, đi lại trên các tuyến đường tìm người có tài sản để ra tay. Đáng chú ý, các vụ án xảy ra theo lời kể của nạn nhân đều có đặc điểm nhận dạng và phương tiện sử dụng giống nhau.



Từ đơn tố giác tội phạm của người dân, thực hiện đấu tranh chuyên án, Đội 3 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM đã tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện hạ quyết tâm phá án.

Qua công tác trinh sát, từ ngày 1-4 đến ngày 5-4, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Gò Dầu, Công an huyện Hóc Môn và Củ Chi khoanh vùng, mời các đối tượng có nghi vấn làm việc.

Tại trụ sở công an, trước những chứng cứ thuyết phục, Phạm Trương Hùng Cường đã cúi đầu nhận tội và thừa nhận là kẻ cầm đầu, chủ mưu cùng 10 đối tượng khác thực hiện 15 vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn TP HCM và 9 vụ giật dây chuyền trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đến nay, Công an TP HCM đã tạm giữ Phạm Trương Hùng Cường, Huỳnh Nhật Em (SN 2002, quê Cần Thơ), Đặng Chí Hải (SN 2000, quê An Giang), Nguyễn Minh Mẫn (SN 2003, ngụ huyện Hóc Môn) cùng 7 đối tượng khác tuổi đời từ 16 đến 17 tuổi.

Các đối tượng có tuổi đời rất trẻ chỉ từ 16-17 tuổi

Tại cơ quan điều tra, Đặng Chí Hải và Nguyễn Minh Mẫn khai nhận rạng sáng 13-2, cả hai đã thực hiện vụ giật giỏ xách của chị D.H. (SN 1987) ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Cả hai lục giỏ lấy được 2 điện thoại, một máy tính bảng đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Đến cuối tháng 3-2021, Hải cùng Cường và 2 đồng bọn thực hiện một vụ giật dây chuyền ở thị trấn Củ Chi (TP HCM), nạn nhân tri hô và cả băng nhóm tháo chạy, bị ngã xe. Người dân đuổi bắt thì nhóm này dùng bình xịt hơi cay tấn công.

Ngoài 2 vụ này, băng cướp giật do Cường cầm đầu còn thực hiện 13 vụ khác ở huyện Hóc Môn, Củ Chi. Cường khai khi đi "ăn hàng" thường đi từ 2- 4 xe mang theo dao, gậy sắt để chống trả, ai ở vị trí thuận lợi nhất thì ra tay cướp giật tài sản; các đối tượng còn lại làm nhiệm vụ cản địa, hỗ trợ đồng bọn tẩu thoát.

Ngoài ra, lời khai còn thể hiện khi hết tiền tiêu xài, bọn chúng rủ nhau lập băng nhóm sử dụng xe máy đôn dên, xoáy nòng, phân khối lớn để cướp giật tài sản. Tài sản mà băng cướp nhắm tới thường có giá trị, dễ tiêu thụ như điện thoại di động, túi xách, vàng…

Tiếp tục đấu tranh, Đặng Chí Hải khai nhận cùng Nguyễn Minh Mẫn, Huỳnh Văn Tiến (SN 2002), Lê Tuấn Huy (SN 2005) và Lê Tuấn Khanh (SN 2005) thực hiện 9 vụ giật dây chuyền ở Tây Ninh và đối tượng cũng là những phụ nữ lưu thông một mình.