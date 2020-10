Mật báo Cbiz: Lisa bị chèn ép thảm thương, Na Trát 'tuột dốc' vì chia tay kim chủ, Vương Nhất Bác thuận tay dìm Tiêu Chiến?

Chỉ trong vòng 1 tháng qua, làng giải trí Hoa ngữ xảy ra nhiều scandal lớn nhỏ liên quan đển rất nhiều nhân vật tai tiếng. Đây cũng là dịp dân "ăn dưa hóng thị" dành nhiều sự quan tâm tới những lời đồn râm ran trong giới về những "thuyết âm mưu", những kế hoạch hạ bệ đối thủ, PR tên tuổi của mình.

Chuyên mục Thì Thầm Showbiz của tuần này sẽ tiếp tục với những tin đồn nóng hổi nhất gây sốc trên MXH xứ Trung.

1. Lisa bị công ty quản lý chèn ép, không ai dám hợp tác cùng?

BLACKPINK hiện đang trong khoảng thời gian comeback, hâm nóng lại tên tuổi. Lisa - thành viên xinh đẹp và cũng là HLV chương trình Thanh Xuân Có Bạn nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ xứ Trung. Tuy nhiên, 1 blogger thạo tin trong giới đã có những tiết lộ không khả quan về tình hình sự nghiệp của Lisa hiện tại.

Câu hỏi mà người hâm mộ đặt ra cho blogger này có nội dung: "Có phải Lisa bị công ty quản lý chèn ép hay không?", blogger này trả lời: "Nguồn lực, cơ hội sự nghiệp của Lisa giờ đây đang bị thu hẹp rất nhiều". Người này cho hay, Lisa thực chất là một người có tài ăn nói, tuy nhiên cô lại không có quyền được lên tiếng. Công ty coi Lisa chỉ là công cụ kiếm tiền, không chỉ đẩy mức giá của cô lên cao mà còn không đồng ý chia chác "phí lao động" của Lisa tại thị trường Trung Quốc.

Nguồn tin trong giới tiết lộ về tình hình của Lisa thời điểm hiện tại

Người này còn cho biết thêm, chính vì những lý do trên, không có nhiều người muốn tìm Lisa để hợp tác, giúp cô có thêm nhiều hợp đồng hay cơ hội phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc.

Phải chăng Lisa đang bị công ty chèn ép quá đà khiến sự nghiệp không thể bứt phá?

2. Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong đang ấp ủ "âm mưu" gì?

Thời gian qua, hình ảnh cũng như sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh "lên như diều gặp gió". Tham gia nhiều show truyền hình cũng như nhận thêm nhiều kịch bản, có thể nói mỹ nhân họ Triệu đang có bước bứt phá ấn tượng hơn hẳn so với nhiều mỹ nhân trong giới.

Theo tiết lộ của 1 blogger thạo tin trên Weibo, sắp tới đây, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ đăng thêm nhiều những status có nội dung yêu đương, tình cảm giữa 2 vợ chồng. Cặp đôi sẽ nhận lời tham gia một số quảng cáo chung với nhau. Theo như phân tích, điều này sẽ khiến giá trị thương mại của hai vợ chồng sẽ được đẩy lên cao hơn, cát-sê vì thế cũng tăng theo.

Nguồn tin trên Weibo về kế hoạch mà hai vợ chồng ấp ủ trong thời gian sắp tới

3. Cổ Lực Na Trát "chia tay" với kim chủ, sự nghiệp xuống dốc không phanh?

So với rất nhiều nghệ sĩ 9X cùng thế hệ, Na Trát khiến nhiều người khó hiểu khi "chìm nghỉm", không có bất cứ hoạt động sự nghiệp nào đáng chú ý trong thời gian qua. So với thời gian trước đây, nhiều người nhận ra Na Trát đang ở thời kỳ chững lại nhưng không biết lý do vì sao.

Tiết lộ về điều này, 1 blogger trên trang Sohu đã gây xôn xao khi cho biết, thực chất, Na Trát và vị kim chủ đứng sau lưng cô bao lâu nay đã "đường ai nấy đi", chính vì vậy, nguồn lực phim ảnh, quảng cáo giảm đi rất nhiều, cát-sê cũng bị giảm đi hẳn một nửa.

Tin đồn về Na Trát do blogger của Sohu chia sẻ

Tin đồn còn cho hay, giờ đây chẳng có kim chủ nào ra tay hỗ trợ, Na Trát cũng không có bất cứ ekip, đoàn làm phim nào chủ động tìm cô để giao vai diễn. Netizen nhận xét, nếu như những lời của blogger là đúng sự thật, Na Trát quả thật đang rất bối rối tìm đường phát triển sự nghiệp.

4. Trần Vỹ Đình "gây thù chuốc oán" vì hợp tác với Dương Mịch

Tại sinh nhật của Dương Mịch vừa qua, nhiều người cảm thấy vô cùng bất ngờ khi cánh paparazzi chụp được hình ảnh của Trần Vỹ Đình tại bữa tiệc cá nhân do nữ diễn viên họ Dương tổ chức. Nhiều fan đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người.

Truyền thông xứ Trung tiết lộ rằng, Trần Vỹ Đình đang nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của Dương Mịch. Nữ diễn viên đã giới thiệu Trần Vỹ Đình cho nhiều bên đối tác, giờ đây, mỹ nam Tứ Đại Doanh Bổ đã gia nhập nghệ sĩ dưới trướng của Dương Mịch

Tuy nhiên, theo lời blogger, động thái này của Trần Vỹ Đình vô tình đắc tội với những nữ nghệ sĩ "có thù" với Dương Mịch từ trước. Blogger này không chia sẻ quá nhiều về tình hình hay mối quan hệ giữa các nghệ sĩ này với nhau, song netizen cho rằng, Trần Vỹ Đình đã làm mất lòng nhiều người trong giới khi hợp tác chung với mỹ nhân họ Dương.

5. Lưu Diệc Phi vội vã bỏ hình tượng "Thần tiên tỷ tỷ"?

Suốt nhiều năm qua, Lưu Diệc Phi gắn liền với danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ". Điều này giống như một trở ngại trên con đường sự nghiệp của Lưu Diệc Phi khi cô luôn bị đóng khung bởi những vai diễn cần phải toát ra khí chất thanh tú.

Tuy nhiên, trong 1 diễn biến khác, một blogger trên trang Sohu đã tiết lộ rằng, Lưu Diệc Phi đã "thay máu" ekip làm việc của mình, sau này, hình tượng của cô sẽ "chạm đất" hơn, có nghĩa bình dân hơn rất nhiều. Lý do là bởi Lưu Diệc Phi đang nắm trong tay một kịch bản lớn, vai diễn trong phim lại mang thân phận bình thường, chính vì vậy, ekip của nữ diễn viên sẽ bỏ bớt những bài đăng tung hô khí chất, nhan sắc thiên tiên của cô.

Nguồn tin từ blogger

6. Vương Nhất Bác cao tay chèn ép Tiêu Chiến ?

Sự việc nóng nhất tuần qua chính là vụ tai nạn của Vương Nhất Bác trên trường đua mô tô Châu Hải ZIC. Dù có rất nhiều lùm xùm xảy đến với anh và đối thủ tên Hồ Thông Minh, tuy nhiên, Vương Nhất Bác ghi điểm lớn khi cả anh và studio đều có ngay những động thái nhanh nhạy, trấn an các fan, không để sự việc và ồn ảo bị đẩy đi quá xa.

Tuy nhiên, động thái này của Vương Nhất Bác được đánh giá là "một mũi tên trúng hai đích". Một blogger trên Weibo sở hữu 800.000 follower tiết lộ, ekip của Vương Nhất Bác hành động như vậy là để trực tiếp đả kích Tiêu Chiến, bởi cách đây không lâu, Tiêu Chiến vướng bê bối lớn khi fan gây ra sự vụ khiến nhiều diễn đàn fanfic lớn trên thế giới buộc phải đóng cửa, vậy nhưng anh không dám lộ diện hay đưa ra phát ngôn. Hành động của Vương Nhất Bác hiện đang khiến ekip của Tiêu Chiến vô cùng tức giận.

Bấy lâu nay, mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chịu nhiều căng thẳng, hai bên fandom và ekip làm việc đấu đá với nhau không ngừng

Một vài tin đồn ẩn danh gây xôn xao showbiz

1. Một nam diễn viên nổi danh từ phim chiếu mạng giờ đây đã tìm kiếm được cho mình 1 kim chủ chống lưng mới, là người trong làng thời trang. Sao nam này rất tích cực và chủ động trong việc đối đãi, giao lưu với kim chủ - người rất nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Nguồn tin từ trang Sohu tiết lộ vụ việc

2. Một mỹ nhân mang vẻ đẹp "thiên tiên" gần đây đã đi chỉnh sửa nhan sắc, thậm chí còn đặt lịch hẹn để sửa lại đường mép tóc. Sao nữ này hiện đã nhận dược một dự án điện ảnh của một đạo diễn lớn, sắp tới, truyền thông sẽ công bố thông tin.

Xét về mỹ nhân mang vẻ đẹp "thiên tiên", nhiều nghi vấn đặt ra phải chăng người mà blogger nói đến là Lưu Diệc Phi?

3. Một sao nam ngoại tình từng hẹn hò với mỹ nhân sở hữu gương mặt vuông hiện đã "bám càng" được với một phú bà (người phụ nữ giàu có). Chỉ cần có thời gian rảnh, sao nam sẽ tháp tùng phú bà tới các buổi tiệc xã giao, tìm kiếm cơ hội trong sự nghiệp. Giờ đây, sao nam này đã có trong tay không ít kịch bản phim mới.

Tin đồn rúng động về 1 sao nam từng ngoại tình

Nguồn ảnh: Weibo, Sohu