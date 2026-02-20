Mất 900 triệu thẩm mỹ, nữ diễn viên gặp biến chứng kinh hoàng ngay trước ngày cưới

Chiều 19/2, tờ Sports Chosun đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Ahn Sun Young (phim Dream High) đã gặp phải biến chứng kinh hoàng hậu thẩm mỹ, khiến cô cảm thấy vô cùng hối hận vì đã tìm tới "dao kéo". Trong video được đăng lên kênh YouTube cá nhân, nữ minh tinh họ Ahn cho biết cô đã chi 50 triệu won (897 triệu đồng) cho nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ song lại không đạt được kết quả như mong muốn.

Đầu tiên, Ahn Sun Young tiêm botox sau khi triệt lông nách bằng laser. Do gặp vấn đề ra mồ hôi quá nhiều, cô đã chọn tiêm botox để khắc phục. Thế nhưng, nữ diễn viên lại gặp phải tác dụng phụ là mồ hôi chuyển sang phát tiết quá mức ở các bộ phận khác trên cơ thể. Sau biến chứng ngoài ý muốn, cô bày tỏ trong hối hận: "Tôi sẽ không bao giờ tiêm botox dạng này nữa. Mọi người nhất định phải tham vấn kỹ lưỡng với bác sĩ chuyên khoa trước khi quyết định làm thẩm mỹ nha".

Chưa hết, nữ nghệ sĩ sinh năm 1976 cũng tỏ ra hối hận sau khi lựa chọn chỉnh sửa đường chân tóc. Vì chạy theo xu hướng lúc bấy giờ, cô đã thực hiện thủ thuật điều chỉnh vùng trán. Đáng tiếc, phần tóc cấy vào lại trông rất mất tự nhiên, khiến cô bị stress nặng ngay trước thềm đám cưới. Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên họ Ahn cho biết thêm: "Sau đó, tôi phải chịu đựng cơn đau đầu kéo dài suốt 1 năm trời. Cuối cùng, tôi phải nhờ bệnh viện dùng laser để loại bỏ hoàn toàn phần tóc đã được cấy thêm trước đó". Cô tự đúc kết ra bài học xương máu cho bản thân sau khi thẩm mỹ hỏng: "Cái gì người ta khuyên không nên làm thì tốt nhất đừng có thực hiện. Tôi rất hối hận vì đã chạy theo trào lưu 1 cách mù quáng mà không chịu tìm hiểu kỹ càng".

Ahn Sun Young cấy tóc hỏng, khiến cô rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng ngay trước đám cưới. Ảnh: Naver

Ahn Sun Young cũng bày tỏ sự thất vọng về kết quả nhận về sau khi thực hiện điều trị da bằng ánh sáng xung cường độ cao. Cô cho biết mình đã trải qua những cơn đau đớn và tình trạng đỏ rát mặt nghiêm trọng sau khi kết thúc liệu trình. Cô đưa ra lời khuyên thiết thực cho khán giả: "Khi chi tiền làm đẹp, nhất định phải lưu lại hồ sơ. Chúng ta cần có giấy tờ bằng chứng nếu chẳng may gặp chuyện ngoài ý muốn"

Cuối video, mỹ nhân Dream High nhấn mạnh: "Vì đặc thù nghề nghiệp, tôi nghĩ mình cần phải đầu tư nhiều cho ngoại hình. Nếu thẩm mỹ đúng cách thì đó là thuốc bổ, nhưng nếu áp dụng sai cách thì thẩm mỹ sẽ trở thành thuốc độc. Đừng mù quáng a dua thẩm mỹ bắt chước theo người khác mà hãy chọn thủ thuật phù hợp với lứa tuổi, tình trạng của bản thân. Đặc biệt, chỉ quyết định tiến hành "dao kéo" sau khi đã tư vấn kỹ với các chuyên gia".

Những chia sẻ của Ahn Sun Young về tình trạng biến chứng hậu thẩm mỹ đã khiến công chúng xôn xao. Ảnh: Naver

Ahn Sun Young sinh năm 1976, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 24 tuổi. Trong suốt 26 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, nữ diễn viên đã ghi dấu ấn sâm đậm qua loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Cô Dâu 15 Tuổi, Dream High, Wonderful Days,...