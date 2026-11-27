Tôi cứ ngỡ đây là dấu hiệu cho thấy cô ấy vẫn còn tình cảm nhưng không phải.

Sau khi ly hôn được 5 năm, tôi từng nghĩ mình đã hoàn toàn bước qua cuộc hôn nhân cũ. Khi ấy, tôi và vợ chia tay vì nhiều mâu thuẫn, phần lớn xuất phát từ tính cách và những bất đồng trong đời sống vợ chồng. Tôi không níu kéo, cô ấy cũng chẳng tỏ ra lưu luyến. Mỗi người chọn một con đường riêng, thỉnh thoảng có liên lạc vì một vài chuyện cần thiết nhưng tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện tình cảm.

Sau ly hôn, tôi cũng quen vài người phụ nữ. Có người rất xinh đẹp, ngoại hình và cách ăn nói đều khiến tôi hài lòng, nhưng khi gần gũi lại không tìm được sự hòa hợp. Có người khiến tôi cảm thấy đời sống chăn gối vô cùng ăn ý, nhưng lối sống quá phóng khoáng, thích tụ tập, thích những mối quan hệ tự do, khiến tôi không nghĩ đến chuyện cưới làm vợ. Cứ như vậy, tôi trải qua vài mối quan hệ mà chẳng đi đến đâu.

Dần dần, tôi bắt đầu nhớ đến vợ cũ. Cô ấy không phải người hoàn hảo, nhưng những điều tôi từng xem là bình thường trong cuộc hôn nhân trước đây giờ lại trở thành thứ khó tìm ở người khác. Tôi nhớ những bữa cơm cô ấy nấu, cách cô ấy quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, cả sự gần gũi mà ngày trước tôi từng nghĩ chẳng có gì đặc biệt.

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Tôi quyết định theo đuổi lại vợ cũ. Ban đầu cô ấy khá lạnh nhạt, tin nhắn trả lời cũng ngắn ngủi, những lời rủ đi ăn đều bị từ chối. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Suốt 4 tháng, tôi chủ động hỏi han, thỉnh thoảng gửi đồ ăn, tìm cớ gặp mặt. Cuối cùng, cô ấy cũng nhận lời đi ăn tối với tôi.

Buổi tối hôm ấy diễn ra khá vui vẻ. Chúng tôi nói chuyện về công việc, cuộc sống và những người quen cũ. Sau bữa ăn, cả hai đã gần gũi với nhau. Tôi cứ ngỡ đây là dấu hiệu cho thấy cô ấy vẫn còn tình cảm và cánh cửa quay lại đang dần mở ra.

Thế nhưng sáng hôm sau, cô ấy lại trở về thái độ lạnh nhạt như chưa có chuyện gì xảy ra. Tin nhắn tôi gửi vẫn chỉ nhận được những câu trả lời xã giao. Cô ấy không chủ động liên lạc, cũng không nhắc đến đêm hôm trước. Khi gặp nhau, cô ấy vẫn cư xử như thể tôi chỉ là một người quen cũ.

Điều kỳ lạ là thái độ ấy không khiến tôi nản lòng mà càng làm tôi muốn chinh phục cô ấy hơn. Tôi bắt đầu nghĩ có lẽ vợ cũ đang thử lòng mình, hoặc cô ấy vẫn còn tổn thương sau cuộc hôn nhân trước. Nhưng cũng có lúc tôi tự hỏi, liệu mình đang muốn quay lại vì thực sự yêu cô ấy, hay chỉ vì sau 5 năm, tôi vẫn chỉ là người thích chinh phục?