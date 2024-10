Ngày 30-9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng (Phòng An ninh mạng) phát cảnh báo, khuyến cáo người dân về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Một mẫu quảng cáo lấy lại tiền của các luật sư “dỏm”

Theo đó, đầu tháng 9-2024, khi sử dụng Facebook, bà L.T.N. (40 tuổi, trú TP Đà Nẵng) nhận được lời mời kết bạn từ người tự xưng là doanh nhân người Việt Nam, hiện đang làm việc tại Đài Loan.

Người này mời bà N. tham gia đầu tư tiền ảo qua trang website colnupp.com để kiếm lời. Lúc này, bà N. tin tưởng, nạp 12 triệu đồng để rút về 16 triệu đồng. Tiếp tục, bà N. nạp 30 triệu đồng, rút về được 58 triệu đồng.

Thấy lợi nhuận cao, bà N. nạp thêm 180 triệu đồng. Tuy nhiên, lần này bà N. không thể rút tiền về được do hệ thống cần phí xác minh tài khoản, phí bảo lãnh…, yêu cầu bà nộp thêm tiền vào mới rút lãi được.

Do tiếc tiền bà N. tiếp tục chuyển hơn 3 tỉ đồng. Chưa dừng lại, khi bà N. vẫn chưa rút được tiền gốc và tiền lãi thì nhận được lời kết bạn từ Facebook "Luật sư Huy". Người này giới thiệu có quan hệ với Bộ Công an, có thể lấy lại tiền bị lừa đảo cho bà N.

Để lấy được tiền, người này yêu cầu bà N. phải đóng các khoản chi phí gồm phí lập hồ sơ, phí điều tra. Do hoảng loạn, bà N. chuyển cho "Luật sư Huy" 400 triệu đồng và cũng bị chiếm đoạt.

Qua vụ việc, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cảnh giác, không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo.

Người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, không liên hệ với các tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung "Hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo", "Thu hồi vốn treo"… vì các tài khoản này đều là lừa đảo.