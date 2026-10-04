Mất 3 năm hoàn thiện, cuối cùng Trung Quốc đã mở bán “súng laser diệt muỗi”, giá khởi điểm rẻ hơn iPhone 18 Pro

Sản phẩm này từng gây sốt trên nền tảng gọi vốn cộng đồng khi huy động được gần 3 triệu USD, vượt xa mục tiêu 20.000 USD ban đầu.

Mất tới 3 năm để hoàn thiện một thiết bị có nhiệm vụ nghe qua tưởng khá đơn giản: phát hiện muỗi đang bay và dùng tia laser để hạ gục chúng. Startup Trung Quốc Photon Matrix Lab hiện đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho sản phẩm này, với giá khởi điểm 988 USD, thấp hơn mức 39 triệu đồng của iPhone 18 Pro tại Việt Nam.

Thiết bị do Photon Matrix Lab phát triển sử dụng lidar độ chính xác cao để quét môi trường xung quanh, phát hiện những vật thể bay nhỏ và di chuyển chậm, sau đó kích hoạt cơ chế tấn công bằng laser. Hệ thống cũng có khả năng nhận diện con người và các động vật lớn để tự ngắt trước khi chúng bước vào vùng nguy hiểm.

Sản phẩm hiện có hai phiên bản. Bản sử dụng laser hồng ngoại có giá 988 USD, trong khi phiên bản laser xanh có giá 1.088 USD. Photon Matrix Lab cho biết hai mẫu có hiệu quả diệt muỗi tương đương, nhưng bản laser hồng ngoại với tia sáng không nhìn thấy được hướng tới sử dụng trong nhà, còn bản laser xanh phù hợp hơn với khu vườn và không gian ngoài trời.

Điều đáng chú ý là đây không còn chỉ là một nguyên mẫu trình diễn công nghệ. Lawrence Leng, Giám đốc kinh doanh của Photon Matrix Lab, cho biết lô sản phẩm đầu tiên dự kiến được giao vào cuối tháng này. Công ty đặt mục tiêu sản xuất khoảng 3.000-5.000 thiết bị mỗi tháng trong giai đoạn đầu.

Sản phẩm đã gây chú ý lớn ngay từ giai đoạn gọi vốn cộng đồng. Photon Matrix Lab ban đầu chỉ đặt mục tiêu huy động 20.000 USD trên Indiegogo vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, sau khi sản phẩm lan truyền trên mạng xã hội, số tiền nhận được đã vượt 2,8 triệu USD. Đến nay, startup cho biết đã nhận hơn 5.000 đơn hàng, chủ yếu đến từ châu Âu và Bắc Mỹ, sau đó là Trung Đông.

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Tuy nhiên, để một ý tưởng như vậy thực sự bước vào thị trường tiêu dùng, việc khiến laser bắn chết một con muỗi lại không phải phần khó nhất.

Theo Lawrence Leng, thách thức nằm ở độ chính xác của hệ thống phát hiện, khả năng tấn công đúng mục tiêu, cân bằng năng lượng, chi phí sản xuất và khả năng chế tạo ở quy mô lớn. Công ty phải đồng thời bảo đảm hiệu suất, độ an toàn và xây dựng được chuỗi cung ứng đủ khả năng phục vụ sản xuất hàng loạt.

Đó cũng là lý do kế hoạch ban đầu của Photon Matrix Lab nhanh chóng bị kéo dài. Nhà sáng lập Wang Chuan từng cho biết công ty dự kiến chỉ mất khoảng 3 tháng để xây dựng sản phẩm, nhưng cuối cùng phải mất tới 3 năm mới hoàn thiện.

Khoảng cách giữa một nguyên mẫu có thể hoạt động trong phòng thí nghiệm và một thiết bị đủ an toàn để bán cho người tiêu dùng vì thế lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Công nghệ dùng laser để tiêu diệt muỗi thực tế đã được chứng minh trong các phòng thí nghiệm từ nhiều năm trước, nhưng trong thời gian dài vẫn chỉ dừng ở các nghiên cứu và nguyên mẫu.

Photon Matrix Lab cho rằng lợi thế giúp sản phẩm có thể tiến xa hơn nằm ở hệ sinh thái sản xuất của Trung Quốc. Theo Lawrence Leng, chuỗi cung ứng nội địa trưởng thành giúp các nhà sáng tạo quy mô nhỏ có thể tận dụng những công nghệ vốn được phát triển cho lĩnh vực quân sự hoặc công nghiệp, chẳng hạn lidar giá thấp và điện toán biên, rồi đưa chúng vào các sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày.

Với Photon Matrix Lab, bước tiếp theo là mở rộng quy mô. Công ty kỳ vọng nhu cầu sẽ tiếp tục tăng và công suất sản xuất có thể tăng gấp 3-5 lần trong năm tới. Từ một công nghệ từng chỉ xuất hiện trên giấy và trong phòng thí nghiệm, "súng laser diệt muỗi" đang bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác: trở thành một sản phẩm thực sự được sản xuất và giao tới tay người tiêu dùng.