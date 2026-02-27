Masterise bất ngờ giảm 91% vốn điều lệ, hơn 32.000 tỷ đã chảy đi đâu?

Mới đây, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise ghi nhận mức giảm vốn điều lệ 91% từ 35.227 tỷ đồng xuống còn gần 2.977 tỷ đồng.

﻿ Khoản chênh lệch 32.250 tỷ đồng này lập tức được ghi nhận tại một pháp nhân vừa được thành lập vào ngày 13/02/2026 là Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise.

Cụ thể, doanh nghiệp này đăng ký mức vốn điều lệ ban đầu đúng bằng 32.250 tỷ đồng. Pháp nhân mới đặt trụ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Ninh và đăng ký hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không .

Chỉ chưa đầy hai tuần sau khi thành lập, Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung doanh nghiệp vào ngày 26/02/2026 .

Theo đó, quy mô vốn điều lệ của đơn vị này được điều chỉnh tăng từ 32.250 tỷ đồng lên mức 40.312,5 tỷ đồng . Về mặt số liệu tài chính, mức vốn ban đầu 32.250 tỷ đồng hiện chiếm tỷ lệ 80% trong tổng nguồn vốn mới. ﻿ ﻿ Tỷ lệ 20% vốn tăng thêm này có sự tương quan về mặt thời gian với sự kiện Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX thông qua nghị quyết tham gia góp 20% vốn vào dự án.

Theo cấu trúc tài chính cập nhật mới nhất vào ngày 26/02/2026, Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần với 100% nguồn vốn tư nhân.

Tương ứng với quy mô vốn điều lệ 40.312,5 tỷ đồng, doanh nghiệp này ghi nhận tổng khối lượng phân bổ là hơn 4,03 tỷ cổ phần phổ thông. Toàn bộ số lượng cổ phần này đều có mệnh giá tiêu chuẩn là 10.000 đồng/cổ phần và hoàn toàn không ghi nhận việc phát hành các loại cổ phần ưu đãi cổ tức hay ưu đãi biểu quyết.

Ở một mạch diễn biến khác, Công ty TNHH Cảng Hàng không Masterise cũng thực hiện cập nhật cơ cấu thông tin chủ sở hữu. Doanh nghiệp có quy mô vốn 29.300 tỷ đồng này chuyển trạng thái chủ sở hữu từ Tập đoàn Masterise sang "không có/không xác định".

Sự dịch chuyển dòng tiền theo trình tự từ việc giảm vốn tập đoàn mẹ, thành lập công ty hạ tầng mới, thực hiện tăng vốn và tái cấu trúc quyền sở hữu tại công ty dự án cho thấy các nghiệp vụ tài chính đang được thực thi để chuẩn bị nguồn lực đối ứng nhằm giải ngân cho tổng mức đầu tư 146.236 tỷ đồng thuộc giai đoạn 1 của dự án.

Đóng vai trò điều hành xuyên suốt trong cấu trúc mới, ông Vũ Hoàng Long hiện đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của pháp nhân Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise cũng như tại chính doanh nghiệp dự án Công ty TNHH Cảng Hàng Không Masterise.

Đối với khối vốn 29.300 tỷ đồng tại doanh nghiệp dự án, tỷ lệ ủy quyền được phân bổ cho ba cá nhân quản lý: ông Trần Hoài Việt Anh đại diện quản lý 11.720 tỷ đồng, trong khi ông Vũ Hoàng Long và bà Nguyễn Thị Thu Trà mỗi người nhận ủy quyền đại diện 8.790 tỷ đồng.