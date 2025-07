Masan nợ ròng lên tới 49.000 tỷ đồng: Giám đốc tài chính tiết lộ "chiêu" đặc biệt tiết kiệm được 500 tỷ chi phí lãi vay

Trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư quý 2/2025 của Tập đoàn Masan (MSN), một cổ đông đã đặt câu hỏi cho ban lãnh đạo tập đoàn về việc nợ ròng tại quý 2/2025 đã tăng lên hơn 49.000 tỷ đồng, liệu Masan có gặp rủi ro trong thời gian sắp tới vì chi phí tài chính sẽ quá cao hay không?

Trả lời cho câu hỏi này, bà Đoàn Thị Mỹ Duyên, Giám đốc tài chính của Masan cho biết, tuy nợ ròng tăng lên 49.000 tỷ nhưng tỷ lệ nợ ròng/EBITDA của Masan vẫn đang ở mức 3,0x

Bên cạnh đó, từ đầu năm, vào tháng 1/2025, Masan đã ký 1 hợp đồng điều chỉnh lãi suất với khoản vay nước ngoài 650 triệu USD và trong đó Masan đã giảm được tỷ lệ lãi suất là 0,85%. Và trong tháng 7, Masan đã ký kết hợp đồng tín dụng 300 triệu USD và lãi vay giảm từ 1,5% đến 1,89%. Theo bà Duyên, những điều này sẽ giúp chi phí lãi vay tiết kiệm được 500 tỷ trong vòng 4 năm tới.

Bà Duyên giải thích, như vậy, mặc dù nợ ròng của Masan có tăng lên nhưng chi phí lãi vay của Masan sẽ đảm bảo nằm trong kế hoạch và không tăng lên.

Ngoài ra, Masan cũng đang lên kế hoạch để giảm chi phí lãi vay với tất cả các khoản vay hiện có. Masan cũng sẽ cải thiện về mặt dòng tiền của công ty từ các khoản phải thu, phải trả và hàng tồn kho để đảm bảo có dòng tiền tốt hơn.

CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) đã công bố báo cáo tài chính chưa kiểm toán của quý 2/2025 và 6 tháng đầu năm 2025.

Trong quý 2/2025, Tập đoàn Masan đạt 18.315 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025 của công ty lần lượt đạt 1.619 tỷ đồng và 2.602 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ, vượt mốc 50% kế hoạch cả năm. Tăng trưởng chủ yếu đến từ sự đóng góp tại WinCommerce (WCM) và Masan MEATLife (MML), cùng lợi nhuận từ việc thoái hợp nhất H.C. Starck (HCS).

Trong khi đó, Masan Consumer (MCH) suy giảm do sự gián đoạn tạm thời kênh bán hàng truyền thống (GT), bị ảnh hưởng bởi việc áp dụng các quy định thuế mới đối với hộ kinh doanh cá thể.

Cụ thể kết quả các đơn vị như sau:

WinCommerce (WCM) trong quý 2/2025, doanh thu đạt 9.130 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng, tăng 159 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đây là quý thứ tư liên tiếp WCM có lợi nhuận.

Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu đạt 17.915 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 68 tỷ đồng, tăng 292 tỷ đồng so với cùng kỳ. Kết quả tích cực này được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu LFL và mở rộng mạng lưới tại khu vực nông thôn.

Doanh thu trung bình hàng ngày (ADS) của siêu thị mini tại nông thôn đã đạt gần 90% so với siêu thị mini tại khu vực đô thị, tăng từ mức ~80% trong quý 2/2024. Gần 75% số cửa hàng được mở mới (NSO) trong 6 tháng đầu năm 2025 thuộc mô hình WinMart+ tại nông thôn.

Khu vực miền Trung ghi nhận mức tăng trưởng LFL cao nhất với mô hình siêu thị mini, nhờ vào danh mục sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng và lợi thế tiên phong trong việc chiếm lĩnh các vị trí có lưu lượng khách cao. Trong 6 tháng đầu năm 2025, hơn 50% số cửa hàng mới mở tập trung tại miền Trung.

Masan Consumer Corporation (MCH) ghi nhận doanh thu đạt 6.276 tỷ đồng, giảm 15,1% so với cùng kỳ, và EBITDA (Lợi nhuận trước thuế, lãi vay, khấu hao và phân bổ) đạt 1.605 tỷ đồng, giảm 12,9% so với cùng kỳ. Tuy vậy, doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 chỉ giảm 1,5% so với cùng kỳ, nhờ kết quả tích cực trong quý 1. Sự suy giảm doanh thu do mức tồn kho tại các kênh giảm và hoạt động bán hàng thận trọng.

Sự gián đoạn xảy ra khi nhiều nhà bán lẻ truyền thống lớn và nhỏ đều giảm tồn kho mạnh, với số ngày tồn kho giảm khoảng 8 ngày đối với nhà bán lẻ lớn và 3 ngày đối với nhà bán lẻ nhỏ. Điều này dẫn đến ước tính doanh thu giảm khoảng 600–800 tỷ đồng cho MCH trong quý.

Để ứng phó, MCH đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mô hình phân phối linh hoạt và bền vững hơn. Các sáng kiến trọng tâm bao gồm: chuyển dịch sang mô hình phủ trực tiếp, giảm phụ thuộc vào các nhà bán lẻ truyền thống lớn, và tăng cường năng lực đưa hàng ra thị trường. Trong nửa đầu năm 2025, MCH đã mở rộng độ phủ điểm bán tại các khu vực thí điểm tăng 62% so với cùng kỳ, và số lượng điểm bán trung bình mỗi tháng có ít nhất 1 đơn hàng do mỗi nhân viên bán hàng phục vụ tăng 48% so với cùng kỳ.

Masan MEATLife (MML) ghi nhận Doanh thu đạt 2.340 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng hai chữ số ở cả hai mảng: chăn nuôi (tăng 66,4% so với cùng kỳ) và thịt (tăng 20,5% so với cùng kỳ).

Lợi nhuận sau thuế đạt 249 tỷ đồng trong quý 2/2025, cải thiện 281 tỷ đồng so với cùng kỳ, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận.

Doanh thu mảng thịt tăng nhờ giá heo hơi tăng, mạng lưới WinCommerce mở rộng, mảng thịt chế biến tăng trưởng nhanh, và các kênh mới nổi như HORECA cho mảng gà thịt.

Quý 2 năm 2025 ghi nhận khoản thu nhập không thường xuyên, không bằng tiền mặt trị giá 196 tỷ đồng. Khoản này là một phần lợi ích từ việc đàm phán lại hợp đồng thương mại dài hạn với nhà cung cấp.

Phuc Long Heritage (PLH): Trong quý 2/2025, doanh thu đạt 434 tỷ đồng (Tăng 10,8% so với cùng kỳ), LNST đạt 43 tỷ đồng (Tăng 38,8% so với cùng kỳ). Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu đạt 858 tỷ đồng (Tăng 10,3% so với cùng kỳ), LNST đạt 86 tỷ đồng (Tăng 63,5% so với cùng kỳ).

Hoạt động kinh doanh cải thiện nhờ kênh giao hàng tăng mạnh và doanh thu từ mảng thực phẩm gia tăng.

Masan High-Tech Materials (MHT): Trong quý 2/2025, doanh thu đạt 1.614 tỷ đồng (Tăng 27,9% so với cùng kỳ trên cơ sở so sánh tương đương, LNST đạt 6 tỷ đồng (Tăng 400 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Trong nửa đầu năm 2025, doanh thu đạt 3.007 tỷ đồng (Tăng 20% so với cùng kỳ trên cơ sở LFL), LNST ghi nhận -212 tỷ đồng (Tăng 885 tỷ đồng so với cùng kỳ). Hoạt động kinh doanh cải thiện nhờ giá hàng hóa tăng, chi phí sản xuất đơn vị giảm và việc thoái hợp nhất công ty H.C. Starck.

Techcombank (TCB): phần lợi nhuận của MSN từ TCB trong quý 2/2025 đạt 1.216 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,6% so với cùng kỳ, chủ yếu do tác động pha loãng từ chương trình ESOP của TCB.

Tùy thuộc vào phê duyệt nội bộ của Công ty, điều kiện kinh tế vĩ mô và sự phục hồi của thị trường tiêu dùng, Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 sẽ nằm trong khoảng từ 80.000 tỷ đồng đến 85.500 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng LFL từ 7% đến 14% so với cùng kỳ (sau điều chỉnh cho việc tách hợp nhất HCS).

Trong năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất, không bao gồm MHT, dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 74.013 tỷ đồng đến 78.013 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng từ 8% đến 13% so với cùng kỳ. NPAT Pre-MI dự kiến đạt từ 4.875 tỷ đồng đến 6.500 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ từ 14% đến 52% so với mức 4.272 tỷ đồng trong năm 2024.