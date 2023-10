Marriott ký kết với Sun Group và Bitexco, ra mắt 3 khu nghỉ dưỡng cao cấp

"Việt Nam luôn là điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế bởi quang cảnh thiên nhiên và di tích văn hóa mang đậm chất bản địa. Song song đó, nhu cầu trải nghiệm thương hiệu quốc tế đẳng cấp cũng là nhu cầu tiềm năng đối với du khách nội địa. Ký kết hợp tác của ba khu nghỉ dưỡng lần này đánh dấu sự góp mặt của chúng tôi đối với tương lai của du lịch nghỉ dưỡng tại Việt Nam", ông Rajeev Menon, Chủ tịch khu vực Châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), Marriott International chia sẻ.

Hai buổi lễ ký kết diễn ra tại Hà Nội và Phú Quốc với Tập đoàn Bitexco và Tập đoàn Sun Group, Marriott International, Inc. chính thức đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của hai thương hiệu cao cấp tại thị trường Việt Nam gồm Ritz-Carlton Reserve và The Luxury Collection tại đảo Hòn Thơm, thiên đường nhiệt đới trên đảo Ngọc - Phú Quốc, đồng thời, đón chào khách sạn thứ ba mang thương hiệu JW Marriott tại Tràng An, điểm đến được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới ở miền Bắc Việt Nam.

Sự kiện có sự tham gia của ông Anthony Capuano, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Marriott International trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, ông Rajeev Menon, Chủ tịch khu vực châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), Marriott International, ông Jakob Helgen, Phó Chủ tịch khu vực Thái Lan, Việt Nam và Campuchia, cùng với Chủ tịch Tập đoàn BITEXCO - ông Vũ Quang Hội, và Chủ tịch tập đoàn Sun Group – ông Đặng Minh Trường.

Ông Rajeev Menon, Chủ tịch khu vực Châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), Marriott International cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục mở rộng các thương hiệu cao cấp của mình tại Việt Nam. Đất nước năng động này là thị trường tiềm năng đối với du lịch cao cấp, với sự tăng trưởng vượt bật ở thị trường khách quốc tế và nội địa".

Dự kiến đưa vào hoạt động vào năm 2028, JW Marriott Tràng An Resort & Spa được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn BITEXCO, cũng chính là chủ đầu tư của khách sạn JW Marriott Hà Nội. Ẩn mình giữa vùng đất Tràng An xanh mát, khu nghỉ dưỡng sang trọng có 150 phòng rộng rãi, 35 biệt thự một và hai phòng ngủ, bao gồm các biệt thự có hồ bơi riêng. Khu nghỉ dưỡng có hai nhà hàng, tiệm bánh và cà phê kiểu Pháp, lounge tại khu vực sảnh và hai quán bar, không gian thư giãn và giải trí ​​​​sẽ bao gồm hai khu vực hồ bơi, Spa by JW với tất cả những đặc trưng của thương hiệu, với sáu phòng trị liệu, trung tâm thể dục, câu lạc bộ trẻ em với sân chơi ngoài trời và một trung tâm hoạt động giải trí. Khách sạn dự kiến có không gian tổ chức sự kiện rộng 850m2, với hội trường rộng 500m2 và hai phòng họp.

JW Marriott Trang An Resort & Spa (Tràng An)

Trong khi đó, The Luxury Collection Resort thuộc sở hữu bởi tập đoàn Sun Group, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động từ 2029. Nép mình bên bờ biển Tây Bắc đảo Hòn Thơm, khu nghỉ dưỡng The Luxury Collection sẽ có tổng cộng 305 phòng và suite với diện tích từ 50 đến 250 m2, bao gồm cả hạng phòng thiết kế dành riêng cho gia đình. Các tiện nghi nghỉ dưỡng gồm hai khu vực hồ bơi, câu lạc bộ trẻ em, trung tâm giải trí, trung tâm thể dục và Luxury Collection Spa với bảy phòng trị liệu, bồn tạo sóng, phòng xông hơi khô và phòng xông hơi ướt. Sáu nhà hàng và quán bar sẽ cung cấp các lựa chọn ẩm thực đa dạng và không gian tổ chức sự kiện rộng 1.690m2, với hội trường rộng 900m2 và ba phòng hội nghị nhỏ hơn. Tập đoàn Sun Group cũng là chủ đầu tư của JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay Resort & Spa.

The Luxury Collection Resort, Đảo Hòn Thơm

Thêm một điểm nhấn khác trong sự kiện ký kết là Khu nghỉ dưỡng Ritz-Carlton Reserve, Đảo Hòn Thơm, kết nối với đảo chính bằng cáp treo ngoạn mục. Dự kiến mở cửa từ 2028 và sẽ được thiết kế bởi kiến trúc sư huyền thoại Bill Bensley, khu nghỉ dưỡng Ritz-Carlton Reserve sẽ mang đến cho du khách một "hành trình bỏ trốn" và thư giãn trọn vẹn trong thế giới riêng tư sang trọng và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên. Tọa lạc ngay sát mũi phía Nam của Đảo Hòn Thơm, với tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển hướng về phía quần đảo phía Nam Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng sẽ cho ra mắt một "bộ sưu tập" gồm 40 biệt thự có hồ bơi. Không gian chung có hai hồ bơi, spa, trung tâm thể dục, ba nhà hàng, ba quán bar và một chương trình giáo dục bảo vệ môi trường dành cho trẻ em trong khu vườn 2 tầng tuyệt đẹp mang tên Đại sứ Jean Michel Cousteau. Không gian tổ chức sự kiện rộng 300m2, thích hợp tổ chức đám cưới bên bờ biển.



Khu nghỉ dưỡng Ritz-Carlton Reserve, Đảo Hòn Thơm

Thỏa thuận hợp tác lần này đã đưa số khách sạn quản lý và điều hành bởi Marriott tại Việt Nam trong tương lai lên đến hơn 50 khách sạn. Hiện Marriott vận hành gần 20 khách sạn trong nước, với 8 thương hiệu và 10 điểm đến.