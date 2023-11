Marriott International bắt tay UNICEF vì thế hệ tương lai!

Trong khuôn khổ kỷ niệm Ngày Trẻ em Thế giới, Marriott International vừa chính thức thông báo sẽ tái khởi động chương trình hợp tác với UNICEF, mở rộng hoạt động quyên góp "Check Out for Children" - "Đồng hành cùng thế hệ tương lai". Theo đó, tại hệ thống các khách sạn thuộc quyền quản lý của Marriott - có mặt tại hơn 500 khách sạn trên 40 quốc gia ở các khu vực bao gồm Caribe, Châu Mỹ Latinh (CALA), Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi (EMEA) và Châu Á Thái Bình Dương ngoại trừ khu vực Trung Quốc (APEC), tập đoàn sẽ mời khách quyên góp tự nguyện cho mỗi đêm lưu trú và dành tặng toàn bộ số tiền này cho thế hệ tương lai thông qua tổ chức UNICEF.



Trong gần ba thập kỷ, các khách sạn dưới sự quản lý và điều hành của Marriott đã giúp UNICEF quyên góp được hơn 50 triệu USD, mang lại lợi ích cho hơn 4,5 triệu trẻ em trên toàn thế giới thông qua chương trình quyên góp "Check Out for Children". Tái khởi động lại chương trình vào tháng 2 năm 2023, "Check Out for Children" cũng đã tiếp tục thu được hơn 250.000 USD hỗ trợ bổ sung cho UNICEF. Ngoài ra, từ 2022, Marriott cùng với Quỹ cứu trợ thiên tai Marriott, hội viên Marriott Bonvoy và khách lưu trú, đã đóng góp hơn 1,3 triệu USD cho UNICEF.

Những đóng góp từ chương trình này của Marriott International nhằm ứng phó và mang lại giải pháp thực tiễn để giải quyết những thách thức nghiêm trọng nhất trên thế giới như đại dịch COVID-19, thiên tai và khủng hoảng nhân đạo, đồng thời, cũng góp phần cung cấp dịch vụ chăm sóc cho những trẻ em dễ bị tổn thương nhất trên thế giới.

Ông David Marriott, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Marriott International cho biết: "Marriott tự hào tiếp tục chung tay thực hiện sứ mệnh phục vụ thế giới thông qua sự hợp tác liên tục với UNICEF. Kể từ năm 1995, chúng tôi đã làm việc với UNICEF để cung cấp nguồn tài trợ hỗ trợ cho sức khỏe và dinh dưỡng của thanh thiếu niên, nước sạch và vệ sinh, giáo dục có chất lượng và xây dựng kỹ năng cũng như bảo vệ và chăm sóc trẻ em trước thảm họa thiên nhiên. Chương trình "Check Out for Children" là một cơ hội tuyệt vời để khách hàng và các khách sạn của chúng tôi tham gia hỗ trợ cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của UNICEF, từ đó, nối dài những cánh tay thiện nguyện, từng bước cải thiện cuộc sống của trẻ em trên toàn thế giới."

Chương trình "Check Out for Children" của Marriott đồng hành tài trợ cho những nỗ lực không ngừng của UNICEF, nhằm tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi trẻ em ở hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình đưa ra lời mời cho du khách, để nhận sự quyên góp tự nguyện vào hóa đơn của họ khi nhận phòng, với tùy chọn xóa hoặc sửa đổi khoản quyên góp bất kỳ lúc nào trong thời gian lưu trú. Các khoản quyên góp sẽ được sử dụng để hỗ trợ thêm công việc của UNICEF trên khắp các khu vực. Điển hình của các dự án trong nhóm các hoạt động này là các sáng kiến ​​nhằm tạo ra môi trường an toàn và sạch sẽ cho trẻ em ở khu vực Châu Mỹ La Tinh; Cung cấp khả năng tiếp cận giáo dục trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc); Và giúp bảo vệ người tị nạn cũng như ủng hộ trẻ em khuyết tật ở khu vực Châu Phi.

"Trong gần 30 năm, "Check Out for Children" đã gây quỹ để hỗ trợ công việc của UNICEF nhằm bảo vệ quyền của mọi trẻ em. Mối quan hệ hợp tác với Marriott International giúp UNICEF tiếp cận trẻ em ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào khi trẻ em cần chúng tôi. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ này của Marriott. Sự hỗ trợ này đã, đang và sẽ giúp UNICEF thực hiện tốt nhất những dự án đặc biệt dành cho trẻ em trên toàn thế giới, bằng cách đáp ứng nhu cầu của trẻ em trong mọi giai đoạn thời thơ ấu và thanh thiếu niên, luôn sẵn sàng có mặt trong các trường hợp khẩn cấp, cung cấp hỗ trợ quan trọng cho thế hệ tương lai trong mọi hoàn cảnh", Bà Carla Haddad Mardini, Giám đốc phụ trách Quan hệ đối tác và gây quỹ tư nhân của UNICEF chia sẻ.

Là một phần của dự án hỗ trợ xã hội và bền vững Serve 360, chương trình "Check Out for Children" - "Đồng hành cùng thế hệ tương lai" là một cam kết lớn hơn của Marriott trong hành trình Nuôi dưỡng và phát triển thế giới bền vững, góp phần tái đầu tư vào việc hỗ trợ xây dựng cộng đồng nơi Marriott có mặt trở thành nơi sống, làm việc và tham quan tốt hơn. Để biết thêm chi tiết về chương trình "Check Out for Children" - "Đồng hành cùng thế hệ tương lai". Tham khảo tại: https://serve360.marriott.com/nurture/unicef-checkout-for-children