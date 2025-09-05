Một tình huống trớ trêu vừa xảy ra tại bang Indiana, Mỹ: một luật sư có tên Mark Zuckerberg đã đâm đơn kiện Meta, sau khi tài khoản cá nhân và doanh nghiệp của ông nhiều lần bị khóa với lý do mạo danh vị CEO nổi tiếng thế giới.

Có thể coi đơn kiện là hậu quả của giọt nước tràn ly, khi suốt 15 năm qua, tài khoản Facebook của vị luật sư đã bị khóa đến 5 lần, bất chấp việc ông sử dụng tên thật và được cấp “tick xanh”. Riêng hồi tháng 5, ông mất 11.000 USD tiền quảng cáo sau khi trang văn phòng luật bị xóa, khiến hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Luật sư Mark Zuckerberg đã nhiều lần bị Meta khóa tài khoản - Ảnh: NV.

Luật sư Zuckerberg cáo buộc Meta vi phạm hợp đồng và thiếu trách nhiệm khi liên tục đình chỉ tài khoản vô căn cứ. Ông chia sẻ rằng mỗi lần kháng nghị, ông đều phải trải qua quy trình phức tạp gồm gửi ảnh, giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng để chứng minh danh tính.

Trước vụ kiện, Meta cho biết đã nhận được khiếu nại và đang xem xét. Sau đó, công ty thừa nhận lỗi và đã khôi phục tài khoản của ông. Công ty cũng thừa nhận rằng, họ biết trên thế giới còn nhiều người tên Mark Zuckerberg và khẳng định sẽ làm đến cùng.

Meta thừa nhận cái tên Mark Zuckerberg không phải độc nhất - Ảnh: Getty.

Trùng tên với một trong những nhân vật quyền lực nhất giới công nghệ cũng mang lại những tình huống dở khóc dở cười. Dở khóc là khi văn phòng luật của ông liên tục nhận điện thoại nhầm, thư từ gửi nhầm, thậm chí từng bị kiện oan bởi cơ quan chức năng bang Washington năm 2020. Còn trong trường hợp cười, thì vị luật sư khoe đặt được vị trí bàn ăn đẹp nhờ cái tên đặc biệt.

Hiện tại, ông yêu cầu Meta hoàn trả chi phí quảng cáo, thanh toán phí luật sư và đảm bảo tình trạng trên không tái diễn. Dù nửa đùa nửa thật, ông còn nói mong muốn CEO Mark Zuckerberg “đích thân đến xin lỗi và đưa séc bồi thường,” điều mà chính ông cũng thừa nhận khó có thể xảy ra.