Mariah Carey trải lòng về cuộc hôn nhân đầu tiên không hạnh phúc

Mới đây, Mariah Carey đã trải lòng về cuộc hôn nhân đầu tiên của mình với cựu giám đốc điều hành Sony Music Tommy Mottola trong buổi phỏng vấn cùng Meghan Markle . Nữ ca sĩ cũng tiết lộ album Butterfly được viết trong thời điểm cuộc hôn nhân đang trên đà rạn nứt.



"Butterfly là khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời tôi. Đó là album được tôi viết và sản xuất khi sống trong phòng thu, rời bỏ cuộc sống trước đây mà mình từng có với chồng cũ. Đó là một điều vô cùng khó khăn", Mariah Carey trải lòng.

Sau đó, nữ diva cũng lên tiếng gọi chồng cũ là người kiểm soát và khiến cô luôn có cảm giác như mình bị "nhốt" trong cuộc hôn nhân này.

"Tôi giống như bị nhốt lại trong chính cuộc hôn nhân đầu tiên vậy. Tôi là người nghe những yêu cầu và buộc lòng phải làm theo những yêu cầu đó", nữ ca sĩ chia sẻ, "Mọi người luôn nghĩ rằng anh ta là người làm mọi thứ, tất nhiên theo một cách thì đúng vậy. Nhưng trong công việc của chúng tôi, tôi là người viết nhạc, đó là điều tôi đã làm".

Mariah Carey và cựu giám đốc điều hành Sony Music kết hôn từ năm 1993 đến năm 1998. Lúc này, giọng ca All I Want for Chrismas Is You mới chỉ 24 tuổi, trong khi đó Tommy Mottola 43 tuổi. Mối quan hệ của họ bắt đầu vào năm 1991 khi Mottola vẫn là người đứng đầu Sony Music.

Theo Fox News