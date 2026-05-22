Ngày 22/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá vụ án “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đặc biệt nghiêm trọng, tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra hành vi chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Thị Phi Yến (40 tuổi) và D. (27 tuổi), cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng Trần Thị Phi Yến.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Yến và D. đưa ra thông tin gian dối, mạo danh cán bộ, nhân viên trung tâm đấu giá tài sản; làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tại nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội...

Các đối tượng sau đó kêu gọi, thu hút người dân góp vốn đầu tư để hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, hai đối tượng đã lừa 2 nạn nhân trú tại phường Buôn Ma Thuột, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Cơ quan thực thi nhiệm vụ thu thập các tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra mở rộng. Cơ quan công an cũng thông báo những ai là bị hại liên quan đến 2 đối tượng trên sớm đến trình báo để được giải quyết theo quy định.