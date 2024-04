Man.United mất trung vệ Lisandro Martinez và Victor Lindelof đến tháng tới vì chấn thương.

Martinez mới chỉ trở lại sau 2 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối, nhưng sau khi trở lại trong trận hòa 1-1 với Brentford hôm thứ Bảy, anh đã dính chấn thương bắp chân khi tập luyện. Ngôi sao người Argentina mới ra sân 11 trận mùa này. Trước đó anh phải nghỉ thi đấu 3 tháng sau khi trải qua cuộc phẫu thuật bàn chân phải vào tháng 10. Trong khi Lindelof, người được thay thế bởi Martinez, khi buộc phải rời sân trong hiệp 2 tại Gtech Community Stadium vì vấn đề về gân kheo. Cả hai dự kiến sẽ vắng mặt ít nhất một tháng, nhưng các nguồn tin nói với ESPN rằng Quỷ đỏ hy vọng họ sẽ có thể trở lại trước khi mùa giải kết thúc.

Sự vắng mặt của Martinez và Lindelof sẽ làm tăng thêm vấn đề cho HLV Erik ten Hag ở hàng thủ. Hiện hậu vệ trái kỳ cựu Luke Shaw vẫn vắng mặt, trong khi trung vệ Raphael Varane rời sân nhường chỗ cho Harry Maguire ở cuối hiệp một trận gặp Brentford sau pha tranh bóng với Ivan Toney. Ngoài ra một trung vệ kỳ cựu khác là Jonny Evans cũng đã vắng mặt 2 trận gần nhất vì chấn thương.

Man.United sau trận hòa may mắn tại Brentford hiện đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, kém 9 điểm so với vị trí thứ 5 của Tottenham - đội vừa hòa West Ham hôm thứ Ba - và kém 11 điểm so với vị trí thứ 4 của Aston Villa - đội sẽ làm khách tại Man.City vao thứ Tư. Trong tình hình này, nếu không thể giành chiến thắng trước Chelsea tại Stamford Bridge vào thứ Năm, cũng như sau đó đón tiếp Liverpool tới Old Trafford vào Chủ nhật, thì thầy trò Ten Hag có thể sẽ không còn cơ hội nào để trở lại Champions League mùa tới.

Quỷ đỏ cũng phải soay sở với tình trạng chấn thương khi gặp đội bóng hạng hai Coventry tại Wembley ở bán kết FA Cup vào ngày 21-4.