Man.United lo chuyện thua lỗ và lo… Maguire

Chi đậm cho các tân binh Antony, Casemiro và Lisandro Martinez nhưng Man.United lại không có nguồn tiền từ Champions League.

Man.United chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 vào năm ngoái sau một chiến dịch đầy khó khăn dưới thời Solskjaer và sau đó là Ralf Rangnick. Họ đã giảm 32,1% doanh thu phát sóng trong quý 2 của năm tài chính hiện tại khi thi đấu ở Europa League ít sinh lợi hơn. Dù hiện chưa có con số tổng doanh thu của mùa 2021-2022 nhưng sau khi rà soát các con số nhằm hoàn thiện sổ sách phục vụ cho việc chào bán CLB của nhà Glazer thì dự báo doanh thu là thê thảm. Đó là đã tính đến việc quỹ lương của Man.United giảm 21% xuống còn 77 triệu bảng. Một phần vì họ không trả tiền thưởng Champions League, và Cristiano Ronaldo đã rời đi trong thời điểm vẫn tính doanh thu.

Thực tế thì Man.United đã bán được kỷ lục 2,3 triệu vé tại sân Old Trafford, doanh thu từ các hoạt động thương mại của họ cao hơn 22,2% so với cùng kỳ mùa trước. Nhưng tiền bản quyền thì giảm. Đã vậy, Man.United phát sinh nợ 206 triệu bảng từ khoản vay hoạt động tăng hơn 100 triệu bảng so với cuối năm 2021. Số tiền vay này chủ yếu để trả cho các bản hợp đồng của Antony, Casemiro và Lisandro Martinez. Dự trữ tiền mặt của họ đã giảm xuống còn 31 triệu bảng ở cuối tháng 12 vừa qua, từ mức 87 triệu bảng một năm trước đó. Dù sao, đội bóng cũng đã lên kế hoạch trả hết 206 triệu bảng tiền vay vào tháng 6 tới, lấy từ nguồn tiền không trả cổ tức trong 3 tháng qua.

Chỉ một năm không đá Champions League thôi mà tình hình đã căng như vậy, thì việc hiện nay đội bóng của Ten Hag chưa chắc suất trong tốp 4 càng khiến giới chủ cũng như những nhà đầu tư đang hỏi mua Man.United cảm thấy không yên tâm. Đã có kế hoạch bán bớt các cầu thủ hiện ít sử dụng nhằm tạo ngân sách cho việc đầu tư lực lượng để giúp HLV Ten Hag trong mùa giải tới. Một trong "ca khó" đó là Harry Maguire.

Với các CĐV Man.United thì Maguire chính là "tàn dư" của một thời hỗn loạn.

Sau khi chơi ổn trong 2 trận vòng loại Euro 2024, trung vệ này sẽ phải đối mặt với một tình huống quen thuộc khi trở lại CLB. Trước trận đấu với Newcastle chủ nhật này, Maguire đang hồi hộp chờ thông tin Raphael Varane có khỏe không sau khi trung vệ người Pháp bỏ lỡ trận đấu cuối cùng của Man.United (trận thắng 3-1 trước Fulham) vì chấn thương. Tuy nhiên, về bản chất thì Maguire đang là người thừa trong cách sử dụng đội hình của Ten Hag. Nó khiến cầu thủ 30 tuổi phải đưa ra quyết định vào mùa hè: gắn bó với tư cách là một cầu thủ dự bị tại Old Trafford, hoặc ra đi để tìm kiếm suất đá chính ở nơi khác.



Maguire đã nâng cao chiếc cúp đầu tiên dưới thời Ten Hag với tư cách là đội trưởng sau chiến thắng 2-0 trước Newcastle ở cúp Liên đoàn dù anh chỉ chơi… có 2 phút cuối trận đó. Hậu vệ người Anh vừa đá chính 2 trận gần nhất trước Real Betis và Fulham, nhưng đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8, anh mới đá chính trong các trận liên tiếp. Còn tổng thể, Maguire chỉ mới có 5 trận đá chính ở giải Ngoại hạng và 2 trong số đó là những thất bại trước Brighton và Brentford vào đầu triều đại của Ten Hag.

Nhìn chung Ten Hag không ghét bỏ gì Maguire nhưng với các CĐV Man.United thì trung vệ này chính là "tàn dư" của một thời hỗn loạn. Anh là nhân vật của Quỷ đỏ bị dùng làm biểu tượng châm biếm nhiều nhất trên mạng xã hội, anh cũng là người tạo ra sự bất mãn của Ronaldo trong phòng thay đồ vì chiếc băng đội trưởng. Các nguồn tin từ Man.United cho biết, HLV Ten Hag thích khả năng cầm bóng và dâng cao tấn công của Maguire, nhưng vấn đề là anh hay mắc sai sót ngớ ngẩn.

Còn hợp đồng với Man.United cho đến năm 2025 với tùy chọn thêm một năm, việc Maguire ra đi sẽ giải phóng quỹ tiền lương và đem về cho Man.United một khoản tiền kha khá nhờ phong độ của anh trong màu áo tuyển Anh. Nếu Man.United mà không có suất dự Champions League, chắc chắn là Man.United sẽ đưa anh lên sàn…