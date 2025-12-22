Một trường mảnh vỡ từ vệ tinh Starlink của SpaceX đã được phát hiện đang trôi nổi trong không gian sau một vụ nổ nhỏ. SpaceX, công ty do Elon Musk sở hữu, đã xác nhận thông tin này và cho biết trường mảnh vỡ bao gồm bình chứa nhiên liệu của vệ tinh và phần thân vệ tinh còn nguyên vẹn.

SpaceX cho biết vệ tinh sẽ tái nhập vào khí quyển và đạt đến "kết thúc" của nó trong tuần tới. Công ty cũng cam kết đảm bảo an toàn không gian và đang nỗ lực để xác định nguyên nhân và giảm thiểu nguồn gốc của sự cố này. Họ đã bắt đầu triển khai phần mềm mới lên các thiết bị để tăng cường bảo vệ chống lại các sự cố tương tự.

Các mảnh vỡ không gây nguy hiểm cho Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Tuy nhiên, sự gia tăng của rác thải không gian có thể cản trở các nỗ lực không gian và tăng nguy cơ đối với con người trên mặt đất. Thực tế, một vệ tinh của SpaceX và một vệ tinh của công ty Trung Quốc CAS Space đã suýt va chạm với nhau.

Trong bối cảnh này, tuần trước SpaceX đã phóng thành công 27 vệ tinh Starlink mới vào quỹ đạo Trái Đất. Đây là chuyến bay thứ 580 của tên lửa Falcon 9 kể từ lần triển khai thành công đầu tiên vào năm 2015. Hiện tại, trong số hơn 10.000 vệ tinh Starlink đã được phóng lên không gian, khoảng 9.300 vệ tinh vẫn đang hoạt động.

SpaceX đang theo đuổi các dịch vụ internet băng thông rộng cho khu vực nông thôn và liên lạc vệ tinh khẩn cấp. Công ty cũng đã lên tiếng phản đối việc phân bổ ngân sách liên bang cho các dự án truy cập internet qua cáp quang.