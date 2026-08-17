Tính đến hôm nay, bức tranh tăng trưởng quý II của ASEAN-6 đã hoàn thiện. Trong khi phần lớn các quốc gia trong nhóm ASEAN-6 ghi nhân kinh tế có dấu hiệu giảm tốc trong quý II/2026, kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được đánh giá ra sao trong khu vực.

Theo số liệu chính thức công bố hôm nay, kinh tế Thái Lan tăng trưởng 1,9% trong quý II/2026 so với cùng kỳ năm trước, giảm tốc đáng kể so với mức 2,8% của quý I. Giá năng lượng tăng cao gây sức ép lên tiêu dùng, trong khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn hoạt động đi lại.

Theo Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC), kết quả tăng trưởng GDP quý II chủ yếu được hỗ trợ bởi xuất khẩu điện tử, trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh. Chính phủ Thái Lan cũng triển khai chương trình trợ cấp mua sắm nhằm kích thích tiêu dùng hộ gia đình.

Tuy nhiên, NESDC cho biết hàng loạt yếu tố bất lợi đã khiến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế giảm xuống mức thấp nhất trong ba quý.

“Chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 1,9%, thấp hơn mức 3,3% của quý trước, phù hợp với xu hướng giảm tốc ở hầu hết các nhóm chi tiêu”, cơ quan này cho biết.

Đầu tư tư nhân tăng 13,4% trong quý II, cao hơn mức 10,1% của quý trước. Trái lại, đầu tư công giảm 1,6%, sau khi tăng 9,4% trong quý I.

Ngành du lịch, một trong những trụ cột của kinh tế Thái Lan, cũng chịu ảnh hưởng khi lượng khách quốc tế sụt giảm. Khách du lịch từ Trung Đông, châu Âu và một số thị trường lân cận giảm mạnh do nhiều hãng hàng không hủy chuyến.

Theo Cục Du lịch Thái Lan, trong bảy tháng đầu năm, nước này đón tổng cộng 18,4 triệu lượt khách quốc tế, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

NESDC hiện dự báo kinh tế Thái Lan tăng trưởng từ 2,0% đến 2,5% trong cả năm, so với khoảng dự báo 1,5-2,5% được đưa ra trước đó.

“Rất khó dự báo tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm do vẫn còn nhiều yếu tố bất định, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tại Trung Đông. Chúng tôi cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình”, ông Danucha Pichayanan, Tổng thư ký NESDC, phát biểu tại một cuộc họp báo.

Toàn cảnh tăng trưởng của các nước ASEAN-6

Trong nhóm các nền kinh tế lớn của Đông Nam Á, GDP Indonesia tăng 5,29% trong quý II, thấp hơn mức 5,61% của quý trước. Tăng trưởng GDP của Philippines cũng giảm từ 2,8% xuống còn 2,3%.

Singapore đạt mức tăng trưởng tương đối cao, 5,9%, nhờ làn sóng AI toàn cầu thúc đẩy nhu cầu xuất khẩu điện tử. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn mức 6,3% ghi nhận trong quý I. Có thể thấy, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Singapore là những nền kinh tế Đông Nam Á ghi nhận đà tăng trưởng chậm lại trong quý II.

Trong khi nhiều nền kinh tế lớn của khu vực giảm tốc, Việt Nam và Malaysia lại đi ngược xu hướng. Theo đó, GDP Việt Nam tăng 8,4% trong quý II, cao hơn mức 7,9% của quý I, nhờ động lực mạnh mẽ từ khu vực công nghiệp và nông nghiệp. Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu ASEAN-6 về tốc độ tăng trưởng trong quý II.

Kinh tế Malaysia cũng tăng tốc, đạt mức tăng trưởng 6,0% trong quý II, so với 5,4% của quý trước, nhờ hoạt động tích cực của các ngành dịch vụ và xây dựng.

Như vậy, sau khi Thái Lan công bố số liệu, bức tranh tăng trưởng quý II của ASEAN-6 đã hoàn thiện. Việt Nam không chỉ đi ngược xu hướng giảm tốc tại phần lớn các nền kinh tế trong nhóm mà còn giữ vững vị trí dẫn đầu, bỏ xa các quốc gia xếp sau là Malaysia và Singapore.

Tham khảo: Nikkei Asia﻿﻿