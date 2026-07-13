Mảnh cỏ sân chung kết World Cup rao bán từ 12 triệu: FIFA bào tiền fan không trượt phát nào

Với FIFA, dường như mọi thứ xuất hiện tại World Cup đều có thể trở thành hàng lưu niệm.

Không chỉ bán vé, áo đấu, bóng thi đấu hay hàng loạt vật phẩm lưu niệm, FIFA giờ đây còn biến cả mặt cỏ sân chung kết World Cup 2026 thành món đồ dành cho giới sưu tầm. Chỉ cần bỏ ra từ 450 USD, tương đương gần 12 triệu đồng, người hâm mộ đã có thể đặt mua một phần cỏ thật từng hiện diện trên sân đấu quan trọng nhất giải. Theo thông tin trên cửa hàng chính thức của FIFA, người hâm mộ có thể đặt trước sản phẩm mang tên FIFA World Cup 2026 Piece of the Pitch .

Mảnh cỏ thật được đóng hộp thành đồ sưu tầm

Trận chung kết World Cup 2026 dự kiến diễn ra ngày 19/7 tại sân MetLife, thuộc East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ. Sau khi trận đấu kết thúc, một phần mặt cỏ sẽ được thu lại, xử lý và chia thành những mảnh nhỏ để làm vật phẩm lưu niệm. Sản phẩm không được giao dưới dạng cỏ tươi. Phần cỏ sẽ được cố định trong khối acrylic trong suốt, giúp giữ nguyên hình dạng và thuận tiện cho việc trưng bày lâu dài. Đi kèm mỗi sản phẩm còn có một USB chứa đoạn phim ghi lại hành trình của mặt sân, từ khi được gieo trồng, đưa vào sân vận động, sử dụng trong giải đấu cho đến lúc được thu hồi sau trận chung kết.

Phiên bản thấp nhất, Foundation Edition, được niêm yết với giá 450 USD, tương đương gần 12 triệu đồng. Trên thị trường Anh, sản phẩm có giá 335 bảng. Đây được xem là lựa chọn cơ bản dành cho người muốn sở hữu một phần mặt sân chung kết mà không cần thêm nhiều món đồ đi kèm.

Bản đắt nhất lên tới gần 80 triệu đồng

Không dừng ở một phiên bản, bộ sưu tập được chia thành nhiều cấp độ với mức giá khác nhau. Ngoài Foundation Edition, người mua có thể lựa chọn các phiên bản cao cấp hơn, được bổ sung vé lưu niệm bằng kim loại, giấy chứng nhận xác thực, mô hình quả bóng chung kết hoặc hộp trưng bày cầu kỳ hơn.

Đắt nhất là Hero Edition, có giá 2.240 bảng, tương đương khoảng 3.000 USD, tức gần 80 triệu đồng. Phiên bản này gồm mảnh cỏ có kích thước lớn hơn, vé kim loại khắc màu vàng, giấy chứng nhận, mô hình quả bóng adidas của trận chung kết và một phiên bản cúp World Cup bằng thủy tinh cắt pha lê. Toàn bộ được đặt trong hộp gỗ cao cấp. Các sản phẩm hiện được bán theo hình thức đặt trước. Do mặt cỏ vẫn đang được sử dụng trong giải đấu, đơn vị phát hành chưa thể đưa ra thời gian giao hàng chính xác. Hàng chỉ bắt đầu được gửi sau khi World Cup 2026 khép lại.

Bán cả cỏ nhưng vẫn có người sẵn sàng mua

Thoạt nhìn, việc bỏ ra gần 12 triệu đồng chỉ để mua một mảnh cỏ có thể khiến nhiều người khó hiểu. Tuy nhiên, trong thế giới đồ lưu niệm thể thao, giá trị của sản phẩm không nằm ở vật liệu mà ở sự kiện lịch sử gắn với nó. Đây là mặt sân nơi hai đội tuyển mạnh nhất giải tranh chức vô địch và một trong số họ sẽ nâng chiếc cúp danh giá nhất bóng đá thế giới. Với những người đam mê sưu tầm, một mảnh cỏ có nguồn gốc rõ ràng, được FIFA cấp phép và bảo quản lâu dài có thể mang ý nghĩa tương tự áo đấu, bóng thi đấu hay vé của một trận cầu nổi tiếng.

Mỗi phiên bản cũng được sản xuất với số lượng giới hạn. Riêng Foundation Edition được công bố có 2.026 sản phẩm được đánh số, con số gắn với năm tổ chức giải. Việc giới hạn nguồn cung càng làm tăng cảm giác độc quyền và kích thích nhu cầu của giới sưu tầm. Một số truyền thông quốc tế nhận định bộ sưu tập có thể mang về doanh thu hàng triệu USD nếu lượng sản phẩm được tiêu thụ tốt. Tuy nhiên, con số thực tế còn phụ thuộc vào số phiên bản bán ra và thỏa thuận phân chia doanh thu giữa các bên liên quan.

FIFA ngày càng biết cách biến World Cup thành "mỏ vàng"

Việc bán mặt cỏ tiếp tục cho thấy khả năng thương mại hóa gần như mọi chi tiết liên quan đến World Cup của FIFA. Bên cạnh doanh thu từ bản quyền truyền hình, tài trợ và bán vé, hệ sinh thái hàng lưu niệm cũng ngày càng được mở rộng với nhiều sản phẩm hướng đến nhóm fan sẵn sàng chi tiền để sở hữu một phần ký ức của giải đấu. Trong trường hợp này, một mặt sân vốn sẽ được tháo dỡ sau giải được chia nhỏ, đóng hộp, chứng nhận nguồn gốc rồi bán với giá từ hàng trăm đến hàng nghìn USD. Từ một vật liệu tưởng như không còn nhiều giá trị sau trận đấu, FIFA và đối tác đã biến nó thành món đồ sưu tầm cao cấp.

Với người hâm mộ bình thường, mức giá gần 12 triệu đồng cho một mảnh cỏ chắc chắn không hề rẻ. Nhưng với những nhà sưu tầm muốn sở hữu một phần của trận chung kết World Cup 2026, đây có thể vẫn là khoản tiền đáng chi. Và một lần nữa, FIFA cho thấy họ không chỉ tổ chức bóng đá rất giỏi mà còn biết cách kiếm tiền từ từng mét vuông sân cỏ.