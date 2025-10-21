Mang xe xăng đi, mang xe điện về: “Ngày hội Thu xăng đổi điện” bùng nổ đơn ngay trong ngày

Trong hai ngày 18–19/10, chuỗi sự kiện "Ngày hội Thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh" đã tiếp tục đến với Hưng Yên tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh và Gia Lai tại Quảng trường Chiến Thắng. Không khí sôi động được ghi nhận tại cả hai điểm cầu khi có nhiều khách hàng đã tới tham gia lái thử, trải nghiệm các dòng ô tô, xe máy điện VinFast đủ phân khúc.

"Tôi đến để xem cho biết, ai ngờ lái xong thì… chốt luôn", anh Hùng Mạnh, một khách tham dự tại Hưng Yên, chia sẻ sau khi lái thử chiếc VF 5.

Tại mỗi điểm, mô hình "3 tại chỗ" gồm lái thử, thẩm định thu mua, tư vấn mua xe điện vận hành không ngơi nghỉ. Khu trưng bày quy tụ đủ dải ô tô điện của VinFast gồm VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 cùng Limo Green - mẫu MPV điện đang gây sốt hiện nay; cũng như các dòng xe máy điện đủ phân khúc từ xe học sinh, xe phổ thông tới xe trung – cao cấp.

Về trải nghiệm lái, ghi nhận tại chỗ cho thấy, nhiều khách tỏ ra bất ngờ bởi khả năng tăng tốc mượt, độ êm và sự linh hoạt của xe điện. "Tôi thấy VinFast VF 6 cho phản hồi nhanh, đánh lái gọn, đi phố nhẹ tênh", chị Hà Linh (Hưng Yên) nhận định sau vòng test xe.

Các dòng xe máy điện cũng nhận được sự ủng hộ của khách hàng bởi trải nghiệm lái mượt, êm, không có tiếng ồn động cơ và không chịu mùi khói xăng.

"Tôi đưa đón con, đi chợ, đi làm hàng ngày bằng xe máy điện là vừa khít nhu cầu, lại không ồn ào", chị Hương Giang (Hưng Yên) cho biết. Từ người trẻ sành công nghệ đến các bác trung niên, nhiều khách khẳng định đã "tìm trúng xe hợp gu" với dòng sản phẩm đa dạng của VinFast.

Tại sự kiện, khách hàng có thể đem xe xăng tới để các kỹ thuật viên kiểm tra, thẩm định giá ngay tại chỗ.

Điểm cộng lớn của ngày hội là quy trình thẩm định - thu mua xe xăng cũ – tư vấn mua xe điện tại chỗ đối với cả ô tô và xe máy điện. Đội ngũ chuyên môn từ VinFast, Green Future (GF) và đối tác phụ trách kiểm tra, báo giá, đồng thời hướng dẫn kỹ càng thủ tục bán lại xe cho khách hàng.

"Sáng tôi mang xe cũ tới, trưa tôi lái thử, chiều tôi chốt phương án tài chính, gọn gàng như đi… siêu thị", anh Nguyễn Văn Tâm (Gia Lai) dí dỏm so sánh sau khi trải nghiệm đổi chiếc xe máy xăng cũ sang chiếc Evo Grand mới. Theo nhiều người tham gia, quy trình nhanh gọn và minh bạch cho phép người mua có đầy đủ thông tin để cân nhắc các lựa chọn của mình. Cùng đó, loạt "ưu đãi chồng ưu đãi" dành cho chủ xe VinFast vào thời điểm hiện cũng là "chất xúc tác" hiệu quả để khách hàng dễ dàng quyết định xuống tiền.

Đối với các dòng ô tô điện VinFast, khách hàng được giảm trực tiếp 4% vào giá bán. Tiếp đó, người đổi từ xe xăng sang xe điện có thể nhận ưu đãi đến 100 triệu đồng. Khách đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM được cộng thêm tới 70 triệu đồng điểm VinClub. Song song, tất cả chủ xe điện VinFast đang được miễn phí sạc đến ngày 30/6/2027.

Nếu lựa chọn trả góp, khách có thể vay tới 80% giá trị xe với mức lãi suất ưu đãi tốt hơn thị trường 3%/năm trong 3 năm đầu, và 4% nếu là tài xế dịch vụ. "Từ sạc miễn phí đến ưu đãi lãi suất, bài toán lợi nhuận dài hạn nghiêng hẳn về xe điện so với các mẫu xe xăng cùng tầm giá", anh Tâm, một tài xế dịch vụ tại Gia Lai tính nhanh sau khi tham khảo gói tài chính dành cho các dòng xe.

Người dùng nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn khi mua ô tô, xe máy điện VinFast vào thời điểm này.

Dải sản phẩm xe máy điện "đánh trúng" nhu cầu của khách hàng phổ thông khi giá khởi điểm chỉ từ 12 triệu đồng. Khách được hỗ trợ 10% giá xe và 100% lệ phí trước bạ. Đồng thời, khách mua xe còn được miễn phí sạc đến hết ngày 31/5/2027. Nếu đặt cọc ngay tại sự kiện, khách hàng còn nhận ưu đãi trị giá đến 1 triệu đồng. Người mua cũng có thể lựa chọn phương án vay trả góp tới 80% giá trị xe, trong đó khách mua xe để tham gia Xanh SM Platform được áp dụng mức vay 90%.

Bên cạnh đó, các hoạt động tại sự kiện cũng tạo động lực cho nhiều gia đình sinh sống ở khu vực lân cận ghé thăm sự kiện. Người dùng mang xe tới sự kiện có thể trải nghiệm các dịch vụ thay nước làm mát, dầu phanh, nước rửa kính… Khách lái thử được nhận quà, người đặt cọc ô tô được tham gia bốc thăm với giải thưởng như xe máy điện Evo Neo và máy lọc không khí. Buổi tối còn diễn ra các hoạt động biểu diễn âm nhạc và trò chơi tương tác thu hút đông đảo người dân địa phương.

Chuỗi "Ngày hội Thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh" tiếp tục phủ rộng cả ba miền trên cả nước, duy trì mô hình trải nghiệm trọn vẹn trong một không gian duy nhất: từ trưng bày, lái thử, định giá, thu mua đến chăm sóc hậu mãi.