Mạng xã hội tràn lan cụm từ "thổi tắt nến": Đó là gì và có liên quan như thế nào với Negav?

Bức ảnh với dòng chữ viết tay "Thổi tắt nến của người khác không làm bạn sáng hơn" đã trở thành một hiện tượng viral trên mạng xã hội, đặc biệt là Threads. Tuy nhiên, sự lan truyền mạnh mẽ của câu nói này không chỉ đến từ ý nghĩa tích cực vốn có của nó, mà còn gắn liền mật thiết với một nhân vật rapper Negav. Việc một người nổi tiếng đăng tải câu nói này trong bối cảnh vướng phải nhiều tranh luận đã tạo ra một trào lưu mới trên mạng xã hội.

Câu nói "Thổi tắt nến của người khác không làm bạn sáng hơn" vốn dĩ đã là một châm ngôn sống nổi tiếng, truyền tải thông điệp về sự tử tế và lòng vị tha. Tuy nhiên, sự bùng nổ của nó chỉ thực sự bắt đầu khi nó được đăng tải trên tài khoản Threads của rapper Negav. Vào thời điểm đó, Negav đang vướng vào một vụ lùm xùm, đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận. Thay vì lên tiếng trực tiếp hay đưa ra lời giải thích, động thái đầu tiên của anh sau ồn ào lại là việc đăng lại câu nói trên.

Chính hành động của nam nghệ sĩ trong bối cảnh đặc biệt đã tạo nên một sức hút kỳ lạ. Mỗi người dùng lại có một cách hiểu riêng. Chính sự đa chiều trong cách giải thích này đã biến một câu nói giản đơn thành một chủ đề thảo luận nóng hổi, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận.

Hành động của Negav đã tạo ra một "hiệu ứng domino". Người dùng và các diễn đàn mạng xã hội nhanh chóng chia sẻ lại thông điệp. Việc này đã làm tăng độ phủ sóng của bức ảnh lên gấp nhiều lần. Người dùng không chỉ thấy nó trên Threads mà còn trên các nền tảng khác.

Sức mạnh của thuật toán Threads

Lý giải về xu hướng "thổi tắt nến", chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của thuật toán. Nền tảng Threads của Meta, với đặc trưng ưu tiên các bài viết dạng văn bản và hình ảnh đơn giản, đã trở thành "bệ phóng" hoàn hảo cho bức ảnh này. Khi một bài đăng có lượng tương tác khổng lồ như lượt thích, bình luận và chia sẻ, thuật toán sẽ tự động đẩy nó lên đầu trang của nhiều người dùng khác.

Cụ thể, bức ảnh "thổi tắt nến" có đầy đủ yếu tố để tạo nên một vòng lặp tương tác (engagement loop) tích cực.

Dễ chia sẻ: Chỉ cần một cú chạm, người dùng đã có thể chia sẻ lại bức ảnh lên trang cá nhân hoặc gửi cho bạn bè.

Kích thích bình luận: Câu nói này dễ dàng tạo ra những cuộc thảo luận. Người dùng có thể bày tỏ trực tiếp quan điểm của mình dưới bình luận hoặc tag bạn bè vào để cùng suy ngẫm... tạo nên sự đa dạng cho cuộc thảo luận.

Tính lan truyền: Sự đơn giản của bức ảnh cho phép người dùng dễ dàng chế lại nó thành nhiều phiên bản khác nhau, từ những meme hài hước cho đến những phiên bản mang tính cá nhân hơn, khiến "trend" này càng được nhân rộng.

Việc một nhân vật có sức ảnh hưởng chia sẻ bức ảnh cũng đóng vai trò là "ngòi nổ" ban đầu, thu hút sự chú ý của công chúng và kích hoạt thuật toán hoạt động mạnh mẽ, từ đó lan truyền đến mọi ngóc ngách trên mạng xã hội.