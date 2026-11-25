Tôi chưa dám nói với chồng vì sợ anh sẽ phản ứng gay gắt.

Tôi kết hôn được 3 ngày thì phát hiện một chuyện khiến mình vô cùng khó xử. Đó là một xấp phong bì mừng cưới đã bị bóc hết tiền bên trong, chỉ còn lại những chiếc vỏ rỗng, nằm lẫn trong túi rác mà tôi vừa mang đi đổ. Nhìn thấy chúng, tôi đứng sững mất vài giây, trong đầu lập tức xuất hiện hàng loạt câu hỏi.

Đám cưới của vợ chồng tôi diễn ra khá vui vẻ. Hai bên gia đình đều đông đủ, bạn bè, họ hàng đến chung vui rất nhiều. Sau khi kết thúc tiệc cưới, bố mẹ chồng còn chủ động nói thùng tiền mừng cưới sẽ giao thẳng cho hai vợ chồng tôi quản lý, kiểm kê và cất giữ. Ông bà bảo đây là tiền mọi người chúc phúc cho hai đứa, cứ để vợ chồng son tự thu xếp.

Tôi và chồng cũng đã dành gần như cả buổi tối hôm sau để kiểm đếm phong bì. Hai đứa phân loại, ghi chép cẩn thận rồi cất tiền vào tủ. Trong quá trình đó, tôi không hề thấy xấp phong bì đang nằm trong túi rác kia. Tôi nhớ khá rõ vì mỗi phong bì đều được hai vợ chồng bóc ra, kiểm tra tên người gửi và ghi lại số tiền. Vậy mà bây giờ, những chiếc vỏ phong bì này lại xuất hiện ở đây, tất cả đều đã bị rút ruột.

Ảnh minh họa

Chắc chắn đã có người mở thùng cưới hoặc lấy phong bì từ chỗ chúng tôi cất giữ rồi bóc tiền bên trong. Điều khiến tôi bối rối là trong nhà hiện tại chỉ có bố mẹ chồng và hai đứa em chồng, một trai một gái. Ngoài những người đó, không ai có thể dễ dàng động vào đồ đạc của hai vợ chồng.

Tôi chưa dám nói với chồng vì sợ anh sẽ phản ứng gay gắt, nhất là nếu nghi ngờ người trong gia đình. Hai đứa em chồng vẫn còn trẻ, trước đây cũng đối xử với tôi khá bình thường. Tôi không muốn vừa mới về làm dâu được vài ngày đã xảy ra chuyện khiến mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt khác.

Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy ấm ức. Số tiền trong những phong bì ấy có thể không quá lớn so với tổng tiền mừng cưới, nhưng đó là tình cảm của người thân, bạn bè dành cho chúng tôi. Hơn nữa, người lấy tiền rõ ràng biết đây là tài sản của vợ chồng tôi mà vẫn ngang nhiên làm như không có chuyện gì.

Tôi cứ phân vân mãi, không biết nên im lặng cho qua hay tìm cách làm rõ mọi chuyện. Tôi chỉ sợ nếu nói ra mà không có bằng chứng, người bị tổn thương lại chính là mình. Nhưng nếu cứ coi như không biết, liệu sau này người đó có tiếp tục nghĩ rằng vợ chồng tôi dễ bị qua mặt hay không?