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Mang súng đột nhập biệt thự cướp tài sản để trả nợ tiền ảo

Nguyễn Dũng
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Đầu tư tiền ảo thất bại, Nguyễn Tuấn Anh nợ người thân, bạn bè khoảng 1,3 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ, đối tượng đã mang súng đột nhập nhà dân tại TPHCM, khống chế gia chủ nhằm cướp tài sản.

Clip công an lấy lời khai Tuấn Anh. Nguồn C.A

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi, thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Thủ Đức) để điều tra hành vi mang súng đột nhập nhà dân, khống chế gia chủ nhằm cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiếp nhận tin báo về vụ đột nhập, nổ súng xảy ra tại một nhà dân trên địa bàn phường An Khánh.

Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Khánh cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, công an bắt giữ Tuấn Anh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Tuấn Anh đầu tư tiền ảo thất bại, nợ người thân và bạn bè khoảng 1,3 tỷ đồng nên nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ.

Qua mạng xã hội, Tuấn Anh thấy nạn nhân thường xuyên đăng tải hình ảnh về nhà ở, phương tiện và cuộc sống cá nhân. Cho rằng gia đình này có điều kiện kinh tế, đối tượng lựa chọn làm mục tiêu, chuẩn bị hai khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn, khảo sát khu vực và thuê ô tô làm phương tiện tẩu thoát.

Nguyễn Tuấn Anh mang súng cướp tài sản để trả nợ tiền ảo tại TPHCM - Ảnh 1.

Tuấn Anh tại cơ quan công an.

Tối 7/9, Tuấn Anh đến gần nhà nạn nhân, đậu ô tô tại vị trí không có camera rồi tìm cách tiếp cận theo đường sông. Nhận thấy thời điểm chưa thuận lợi, đối tượng rời đi.

Tối hôm sau, Tuấn Anh quay lại, ẩn nấp gần nhà nạn nhân chờ thời cơ. Khoảng 0 giờ 30 ngày 9/9, đối tượng leo tường vào bên trong, chờ mọi người ngủ rồi cầm súng đi qua các phòng tìm tài sản.

Khi bị phát hiện, Tuấn Anh dùng súng khống chế, uy hiếp các thành viên trong gia đình và yêu cầu mở két sắt. Trong lúc nói chuyện, thuyết phục đối tượng, gia đình nạn nhân lợi dụng sơ hở thoát ra ngoài và trình báo cơ quan chức năng.

Tuấn Anh sau đó nổ súng tìm đường tẩu thoát nhưng chưa chiếm đoạt được tài sản. Vụ việc khiến một người trong gia đình bị thương nhẹ.

Khám xét, cơ quan công an thu giữ hai khẩu súng rulo, 14 viên đạn và 5 vỏ đạn. Kết quả giám định bước đầu xác định hai khẩu súng rulo và ba viên đạn chì là vũ khí quân dụng.

Công an TPHCM đang củng cố chứng cứ, làm rõ toàn bộ hành vi của Tuấn Anh và nguồn gốc số súng, đạn để xử lý theo quy định.

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Tags

nguyễn tuấn anh

cướp tài sản

tiền ảo

súng rulo

Công an TPHCM

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