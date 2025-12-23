Quy trình bảo hành các thiết bị điện tử tiêu dùng vốn đã không đơn giản, nhưng câu chuyện dưới đây cho thấy trải nghiệm đó đôi khi còn trở nên khó hiểu. Theo chia sẻ trên mạng xã hội, một khách hàng mang smartphone Pixel của mình tới trung tâm dịch vụ Google tại Delhi (Ấn Độ) vì pin bị phồng – một dạng hỏng hóc nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến an toàn.

Trong cuộc trao đổi được @Pmkphotoworks ghi lại, khi người dùng hỏi nguyên nhân pin bị phồng, nhân viên trung tâm đã hỏi ngược lại cô đang dùng loại sạc nào. Sau khi nghe câu trả lời là "sạc Samsung", người này khẳng định ngay đó chính là nguyên nhân gây ra sự cố.

Lập luận này nhanh chóng gây nhiều tranh cãi, bởi về mặt kỹ thuật, việc sử dụng củ sạc chính hãng của một thương hiệu lớn khác gần như không thể là nguyên nhân trực tiếp khiến pin smartphone bị phồng. Các củ sạc đạt chuẩn đều tuân thủ các thông số về điện áp và công suất, thiết bị sẽ tự điều chỉnh mức nhận điện phù hợp. Một củ sạc Samsung chính hãng, về bản chất, sẽ hoạt động tương tự sạc Pixel trong quá trình nạp pin.

Bài đăng không nêu rõ liệu khách hàng này có được thay pin hay từ chối bảo hành hay không, nhưng tình huống trên phản ánh một thực tế quen thuộc: nhân viên dịch vụ đôi khi tìm cách đẩy trách nhiệm sang phía người dùng để tránh quy trình sửa chữa, thay thế linh kiện – vốn tốn thời gian và chi phí. Trong bối cảnh nhiều người tiêu dùng không am hiểu sâu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của smartphone, việc "đổ lỗi cho sạc khác hãng" trở thành một lý do dễ sử dụng.

Bài đăng của người dùng @Pmkphotoworks

Nếu lập luận đó là đúng, tình trạng pin phồng hẳn đã phổ biến hơn rất nhiều, nhất là tại những thị trường như Ấn Độ, nơi người dùng sử dụng vô số củ sạc bên thứ ba từ Anker, AUKEY, Tronsmart và nhiều thương hiệu khác. Thực tế, pin phồng thường liên quan tới quá trình sử dụng lâu dài, kết hợp với nhiệt độ cao và sự xuống cấp tự nhiên của cell pin theo thời gian.

Đáng chú ý, Pixel không phải là dòng máy xa lạ với các vấn đề phần cứng và phần mềm. Trước đây, Google từng đối mặt với hàng loạt sự cố như máy quá nhiệt, linh kiện bị cháy, hay thậm chí Pixel 6a bốc cháy. Riêng với Pixel 6a, tình trạng quá nhiệt nghiêm trọng đến mức Google buộc phải phát hành bản cập nhật phần mềm làm giảm dung lượng pin và hiệu năng sạc để hạn chế rủi ro.