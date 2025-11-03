Mang “núi tiền” gửi ngân hàng, loạt đại gia Việt "ngồi không" vẫn đút túi tiền tỷ mỗi ngày

Dù lãi suất tiền gửi không còn quá hấp dẫn, nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn đang hưởng lợi nhờ sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ gửi ngân hàng. Với hàng chục nghìn tỷ đồng “tiền tươi” sẵn có, loạt tên tuổi lớn đều đặn thu về hàng tỷ đồng tiền lãi trong bối cảnh kinh doanh còn nhiều biến động.

Danh sách doanh nghiệp sở hữu khối tiền mặt "khổng lồ” không thể thiếu Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (mã GAS) . Lượng tiền mặt của GAS đến cuối quý 3 đạt gần 44.100 tỷ đồng, tăng vọt 11.200 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu được gửi ngân hàng sinh lời. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, PV GAS đã thu về 946 tỷ đồng tiền lãi từ gửi tiền và cho vay.

Tương tự, tính đến cuối quý 3/2025, số dư tiền mặt (bao gồm tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn) của Tập đoàn Hoà Phát (mã HPG) đạt gần 27.900 tỷ đồng, tăng 2.200 tỷ so với đầu năm. Khoản tiền gửi này mang về cho Hòa Phát 445 tỷ đồng tiền lãi trong quý 3, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, trong quý 3 chi phí tài chính của Hòa Phát lại ở mức cao, gần 1.073 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay chiếm 812 tỷ đồng, tăng 55% so với quý 3/2024. Tổng nợ vay tài chính của doanh nghiệp đến cuối quý 3 lên gần 96.700 tỷ đồng, tăng hơn 13.900 tỷ đồng so với đầu năm.

FPT (mã FPT) cũng gây chú ý khi lượng tiền gửi ngân hàng đạt mức cao nhất từ trước đến nay, chiếm khoảng 45% tổng tài sản. Tính đến cuối quý 3, lượng tiền mặt và tiền gửi của FPT đạt 37.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,4 tỷ USD, tăng gần 5.900 tỷ đồng so với đầu năm. Nhờ nguồn tiền dồi dào này, FPT thu về 1.235 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng, tương đương bình quân hơn 4,5 tỷ đồng mỗi ngày.

Cùng với lượng tiền mặt được cải thiện, nợ vay của FPT cũng tăng. Cuối quý 3, tổng nợ vay tài chính của doanh nghiệp này ở mức 19.600 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm, nhưng chỉ bằng 45% vốn chủ sở hữu.

Vinamilk (mã VNM) cũng sở hữu lượng tiền mặt ấn tượng. Tính đến cuối tháng 9/2025, tiền mặt, các khoản tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn chiếm gần 26.200 tỷ đồng, tương đương 47% tổng tài sản. Nhờ đó, Vinamilk ghi nhận hơn 1.032 tỷ đồng tiền lãi trong 9 tháng, tức hơn 3,8 tỷ đồng mỗi ngày.

Tại Sabeco (mã SAB) , lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức cao, chiếm tới 64% tổng tài sản, tương đương 20.027 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, khoản tiền gửi này mang về cho Sabeco 741 tỷ đồng lãi, tương đương bình quân hơn 2,7 tỷ đồng mỗi ngày.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Sabeco đạt 19.052 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ gần như đi ngang, đạt 3.361 tỷ đồng.

“Ông lớn” ngành dầu khí – Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS) cũng ghi nhận lượng tiền mặt dồi dào. Cuối quý 3/2025, tổng tài sản của PVS đạt hơn 28.700 tỷ đồng, tăng gần 4.900 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp nắm giữ gần 16.800 tỷ đồng tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn), chiếm gần 60% tổng tài sản. Nhờ đó, PVS thu về 274 tỷ đồng lãi tiền gửi và tiền cho vay trong 9 tháng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của PVS vượt 23.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 949 tỷ đồng, tăng 34%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm chỉ sau ba quý.

Không nằm ngoài danh sách, Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM, mã VEA) sở hữu tổng cộng hơn 19.500 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng tính đến hết quý 3. Trong đó riêng tiền gửi ngân hàng chiếm tới 19.000 tỷ đồng, tăng khoảng 6.000 tỷ đồng so với đầu năm. Nhờ lượng tiền này, doanh nghiệp đã thu về hơn 665 tỷ đồng lãi trong 9 tháng, tương đương gần 2,5 tỷ đồng mỗi ngày.﻿

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC) cũng nằm trong nhóm doanh nghiệp có lượng tiền gửi lớn. Tính đến ngày 30/9, tiền mặt và tiền gửi của doanh nghiệp đạt gần 13.100 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm và chiếm khoảng 67% tổng tài sản.

Trong đó, hơn 12.761 tỷ đồng được gửi tiết kiệm ngắn hạn với lãi suất từ 5% đến 6,1% mỗi năm. Nhờ vậy, trong 9 tháng đầu năm, Đức Giang thu về gần 447 tỷ đồng từ lãi tiền gửi và tiền cho vay, tương đương bình quân mỗi ngày doanh nghiệp này nhận về khoảng 1,2 tỷ đồng tiền lãi.