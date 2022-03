Ngoài việc mai mối các cặp đôi nên duyên, show hẹn hò còn là những nơi chứng kiến nhiều tình huống dở khóc dở cười, thậm chí khiến netizen tranh cãi. Mới đây, trong show hẹn hò với sự dẫn dắt của bộ đôi MC Quyền Linh và Ngọc Lan, nhiều người đã dành sự chú ý với những chia sẻ của một giám đốc 50 tuổi giàu có và đang muốn tìm vợ.



Nhân vật này là anh Nguyễn Huỳnh Phước (50 tuổi). Phước hiện đang sở hữu 1 công ty chuyên sản xuất đồ gỗ và nội thất xuất khẩu, 1 chiếc tàu biển đang hoạt động ở vùng biển Kiên Giang - Hà Tiên và 1 chiếc du thuyền mini. Ngoài ra Phước còn có 1 trang trại 5000m2 ở Đồng Tháp, đang có 2 căn nhà và sở hữu 7000m2 đất.

Nguyễn Huỳnh Phước

"Về mục tiêu và kế hoạch năm 2022, mình sẽ mở thêm 2 showroom sofa ở Vĩnh Long và Sa Đéc. Còn mục tiêu tâm huyết nhất và cũng là sở thích của mình thì mình sẽ mở thêm 1 dự án du lịch" - Huỳnh Phước cho biết.

Nói về ưu - khuyết điểm của bản thân, Phước cho biết mình hoàn toàn là điểm mạnh. Lý do mà anh đưa ra là trong gia đình, anh có thể làm bất cứ việc nhà nào từ điện nước, kỹ thuật đến cơm nước bếp núc. Ngược lại khi ra ngoài, Phước cũng được mọi người nhận xét rằng ngoại giao tốt. Sau đó anh bổ sung thêm khuyết điểm của mình là tình duyên không tốt và hiện tại đang đau họng nên không ca hát được.

Phước không ngại kể về khối tài sản của mình cho đối phương - Nguyễn Thị Bình và mọi người cùng biết

Người được mai mối với Huỳnh Phước là Nguyễn Bình 40 tuổi, đang là chuyên viên pháp chế cho 1 công ty BĐS ở TP.HCM. Ưu điểm của Bình là chăm chỉ, thích chăm lo cho gia đình và tự lập. Về khuyết điểm, cô cho biết mình hơi nóng tính, hát dở và lạnh lùng do cơ mặt nên bình thường hay bị mọi người nhận xét là: "Sao mặt của nhỏ khó dữ vậy? Không muốn lại gần".

Chia sẻ thêm về bản thân, Phước cho biết từng đổ vỡ hôn nhân vì quá mải mê kiếm tiền. Khi được MC Quyền Linh hỏi rõ hơn về lý do ly hôn, Phước tiết lộ do tính chất công việc phải đi lại thường xuyên mà vợ cũ thì say xe, say tàu không đi cùng được.

Ngoài ra người vợ cũ cũng kiểm soát, hay kiểm tra điện thoại và máy móc của chồng nên Phước không thích. Anh và vợ cũ đã có 1 con gái 6 tuổi, đang sống bên ngoại với mẹ.

Trong quá trình 2 bên tìm hiểu, Phước thừa nhận mình là một người kĩ tính, sạch sẽ. Ví dụ trong nhà không có 1 đôi dép nào mà anh luôn luôn mang giày vì sợ bỏ dép ra có người khác mang vào, như thế thì anh không dùng nữa: "Dép em mang mà người khác xỏ chân vào thì em bỏ đôi dép luôn". Khi đi ăn ở ngoài, Phước cũng mang bình nước cá nhân theo, không dùng ly của ai hay uống chung với ai.

Về chuyện con cái, Phước cho biết không muốn thêm có con nữa khi có gia đình mới vì đã lớn tuổi, chuẩn bị đến tuổi nghỉ ngơi rồi. "Nếu bây giờ có bé nữa thì anh sẽ mất thêm mười mấy năm nữa làm việc, không được nghỉ ngơi" - Phước nói. Trong khi đó Bình lại muốn có ít nhất 1 em bé vì theo chị, "con cái là chất xúc tác rất lớn giữa 2 vợ chồng".

Kết thúc phần tìm hiểu, cả 2 bên đều không bấm nút chọn vì không tìm thấy sự tương đồng.

Cả 2 đều không nhấn nút chọn

