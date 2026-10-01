Mang chuyện tế nhị ra làm chiêu trò câu view, lớp học thực chiến "phòng the" khiến CĐM bất bình, lên án

Núp bóng danh xưng "giáo dục kỹ năng mềm", hàng loạt clip thị phạm phản cảm, dung tục đang tràn lan trên mạng xã hội.

Sự dung tục bị xóa nhòa để câu view, trục lợi

Không gian mạng vốn dĩ đã đầy rẫy những chiêu trò giật gân, nhảm nhí, nay lại tiếp tục bị đầu độc bởi hàng loạt nội dung phản cảm núp bóng danh xưng mỹ miều "giáo dục kỹ năng mềm" hay "chăm sóc hạnh phúc gia đình". Thời gian gần đây, sự xuất hiện công khai và rầm rộ của một tài khoản mạng xã hội chuyên rao giảng về "kỹ năng phòng the thực chiến" cùng các lớp huấn luyện riêng tư đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Đáng phẫn nộ hơn, những câu chuyện vốn dĩ thuộc phạm trù riêng tư, kín đáo và tế nhị nhất của đời sống lứa đôi lại bị đem ra mổ xẻ, thị phạm một cách trơ trẽn trước hàng triệu cặp mắt theo dõi.

Những đoạn video ngắn ghi lại cảnh các phụ nữ nằm uốn éo trên sàn tập, hướng dẫn từng góc độ lắc hông, nhấp đùi, kèm theo những biểu cảm cường điệu, thô thiển không hề mang lại bất kỳ giá trị giáo dục giới tính hay kiến thức y khoa chuẩn mực nào. Đó thực chất chỉ là hành vi khoe thân trá hình, biến những góc khuất thầm kín thành món hàng câu tương tác rẻ tiền nhằm mục đích chiêu sinh, bán khóa học kiếm lời bất chính. Lợi dụng thuật toán phân phối nội dung của các nền tảng video ngắn, những hình ảnh khiêu khích này xuất hiện tràn lan trên bảng tin của cả trẻ vị thành niên, gây ra những tác động tiêu cực khôn lường đến nhận thức của giới trẻ.

Ranh giới giữa sự cởi mở, văn minh trong giáo dục sức khỏe sinh sản và sự gợi dục bẩn thỉu đã hoàn toàn bị xóa nhòa bởi lòng tham không đáy và sự bất chấp của những kẻ tự xưng là "chuyên gia truyền lửa", "bậc thầy giữ chồng"... Việc bình thường hóa những hình ảnh nhạy cảm và dung tục này ngay trên các nền tảng mạng xã hội mở không chỉ gây ô nhiễm nghiêm trọng không gian số, mà còn trực tiếp tạo ra cái nhìn méo mó, lệch lạc về tình yêu và tình dục. Khi những hành vi nhạy cảm bị phơi bày công khai để đổi lấy vài nghìn lượt thích và vài trăm lượt đăng ký học, các giá trị chuẩn mực đạo đức và văn hóa giao tiếp công cộng của xã hội cũng đang bị xâm hại một cách thô bạo.

Ảo tưởng độc hại hạ thấp nhân phẩm phụ nữ và sự tiếp tay cho những tư duy cổ hủ

Sự nguy hại lớn nhất của những lớp học "thực chiến" này không chỉ dừng lại ở mặt thị giác phản cảm, mà nằm sâu trong hệ tư tưởng độc hại đang được tiêm nhiễm có hệ thống vào tâm trí người xem, đặc biệt là phụ nữ. Bằng việc không ngừng nhấn mạnh vào kỹ thuật thể xác, các "huấn luyện viên" tự phong đang gián tiếp gieo rắc nỗi sợ hãi vô căn cứ rằng nếu không thành thạo các động tác uốn lượn, chiều chuộng đối tác, người phụ nữ sẽ lập tức đánh mất giá trị bản thân, trở nên nhàm chán và chắc chắn bị bạn đời ruồng bỏ hay phản bội.

Đây là một bước lùi nghiêm trọng về mặt nhận thức xã hội, kéo tụt vị thế của người phụ nữ văn minh về thời kỳ phong kiến tăm tối. Thật trớ trêu và đáng lên án khi những kẻ trục lợi này lại nhân danh việc "giúp chị em làm chủ hạnh phúc" hay "nâng cao nữ quyền" để biến chính học viên của mình thành những nạn nhân bị thao túng tâm lý. Họ biến người phụ nữ thành những cỗ máy bị ám ảnh bởi vấn đề nhạy cảm, thay vì khuyến khích phụ nữ nâng cao tri thức, rèn luyện sự tự chủ và hoàn thiện nhân cách để có được vị thế bình đẳng trong gia đình.

Cộng đồng mạng cần dứt khoát tẩy chay, bấm báo cáo và lên án gay gắt những nội dung rác rưởi, độc hại đang đầu độc nhận thức xã hội này. Đồng thời, các cơ quan chức năng và đơn vị quản lý văn hóa thông tin cần nhanh chóng vào cuộc thanh kiểm tra, xử lý thích đáng những cơ sở đào tạo chui cùng các cá nhân đang cố tình thương mại hóa sự dung tục. Đã đến lúc phải siết chặt kỷ cương, kiên quyết dẹp bỏ những chiêu trò trục lợi bẩn thỉu, nhằm trả lại môi trường số lành mạnh và bảo vệ sự tôn nghiêm đúng nghĩa cho hạnh phúc gia đình.