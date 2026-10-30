Mang chục cân cam quê lên biếu thông gia giàu có, người phụ nữ rơi nước mắt khi nghe một câu nói

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định mua một chục cân cam ngon ở quê. Đây là loại cam ngọt, mọng nước, được nhiều người ưa chuộng.

Tôi năm nay 57 tuổi, cả đời quanh quẩn với ruộng vườn, chăm sóc người chồng bị bệnh đã nhiều năm. Cuộc sống cứ thế trôi đi, loáng một cái đã tới lúc con cái đến tuổi yên bề gia thất.

Tôi có hai người con, Tuấn là con trai cả. Từ nhỏ, Tuấn đã rất ngoan ngoãn, chăm học. Lớn lên, thằng bé điển trai, công việc ổn định, hiếu thảo. Bạn gái của Tuấn là Quỳnh, cũng rất xinh xắn, công việc tốt.

Quỳnh từng về nhà tôi chơi vài lần. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã có thiện cảm với cô bé. Quỳnh ngoan ngoãn, lễ phép, nói năng nhẹ nhàng và rất dễ mến. Quỳnh sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế khá giả. Nhà tôi chẳng có gì đáng giá, căn nhà cũng cũ kỹ, đồ đạc đơn sơ nhưng cô bé chưa bao giờ tỏ vẻ chê bai hay khó chịu. Mỗi lần về chơi, Quỳnh còn vui vẻ phụ tôi nấu cơm, dọn dẹp.

Thấy con trai tìm được người bạn đời như vậy, vợ chồng tôi mừng lắm. Chỉ có điều, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình, tôi đôi khi vẫn thấy chạnh lòng.

Chồng tôi ốm đau nhiều năm nay, tiền bạc tích cóp được bao nhiêu đều lần lượt đội nón ra đi theo những đợt chữa bệnh, kinh tế gia đình vì thế kiệt quệ. Tôi chẳng có lương hưu, quanh năm chỉ trông vào mấy việc lặt vặt và đồng tiền con cái phụ giúp. So với gia đình Quỳnh, chúng tôi thực sự chẳng có gì đáng kể.

Mới đây, gia đình Quỳnh ngỏ ý mời vợ chồng tôi cùng Tuấn lên Hà Nội chơi, cũng là dịp để hai bên chính thức gặp mặt, bàn chuyện cưới xin cho các con. Nghe tin, tôi vừa mừng vừa lo.

Tôi cứ nghĩ mãi không biết nên mua gì làm quà. Nhà gái có điều kiện, chắc chẳng thiếu thứ gì. Nếu mua đồ đắt tiền thì tôi không đủ khả năng, còn mang quà đơn giản quá lại sợ người ta đánh giá gia đình mình không chu đáo.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định mua một chục cân cam ngon ở quê. Đây là loại cam ngọt, mọng nước, được nhiều người ưa chuộng. Tôi nghĩ bụng, dù chẳng phải món quà sang trọng nhưng đó cũng là chút đặc sản quê nhà, là tấm lòng của vợ chồng tôi gửi đến gia đình thông gia tương lai.

Ảnh minh họa bằng AI

Đến ngày đi, tôi không khỏi hồi hộp. Tôi lựa những quả cam đẹp nhất, xếp cẩn thận vào tải rồi cùng chồng và con trai bắt xe khách lên Hà Nội. Nhà Quỳnh nằm trên một con phố sầm uất, là căn nhà khang trang, rộng rãi. Vừa đến nơi, bố mẹ Quỳnh đã ra tận cửa đón chúng tôi. Ông bà niềm nở hỏi han, mời cả nhà vào nhà uống nước.

Nhìn cách bài trí trong nhà, tôi càng cảm nhận rõ sự khác biệt về điều kiện sống giữa hai gia đình. Tôi ngồi trên ghế mà đôi tay cứ đặt vào nhau, trong lòng có chút ngượng ngùng. Đến lúc mang túi cam ra biếu, tôi càng lúng túng. Tôi nhẹ nhàng nói với mẹ Quỳnh: "Tôi chẳng biết mua gì, có ít cam quê biếu ông bà, cam này ngọt lắm, mong ông bà không chê".

Tôi vừa nói vừa quan sát nét mặt của bà. Thế nhưng, trái với những lo lắng trong đầu, mẹ Quỳnh lập tức đón lấy túi cam, nở nụ cười hiền hậu: "Sao lại chê, gia đình tôi ở thành phố nên lúc nào cũng nhớ hương vị ở quê hương, quà quê là quý lắm. Có cam ngon thế này thì thích quá rồi. Tôi cảm ơn bà rất nhiều".

Nghe những lời ấy, tự nhiên tôi xúc động rơi nước mắt, thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Không phải vì món quà được khen mà bởi tôi cảm nhận được sự chân thành, gần gũi từ bà thông gia tương lai.

Hôm ấy, hai gia đình trò chuyện rất vui vẻ. Bố mẹ Quỳnh hỏi thăm sức khỏe chồng tôi, kể chuyện công việc của con gái, rồi cùng chúng tôi bàn bạc ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Không ai nhắc đến chuyện giàu nghèo hay điều kiện kinh tế. Bữa cơm diễn ra ấm cúng, mọi người nâng ly, chúc phúc cho đôi trẻ. Sau bữa cơm, Quỳnh còn bổ những quả cam mà tôi mang lên để cả nhà cùng thưởng thức, ai cũng khen cam ngon khiến tôi vui khó tả.

Trên đường trở về, chồng tôi cũng vui vẻ hơn thường ngày. Ông bảo may mà gia đình Quỳnh dễ gần, bố mẹ cô bé sống tình cảm, không câu nệ chuyện vật chất.

Thực ra, trước chuyến đi ấy, tôi đã tự tạo cho mình không ít áp lực. Tôi sợ gia đình thông gia tương lai nhìn vào hoàn cảnh khó khăn mà coi thường, sợ món quà quê mùa của mình không xứng với sự đủ đầy của nhà họ. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều khiến người ta quý trọng nhau đôi khi chẳng nằm ở giá trị món quà, mà ở tấm lòng của người trao và cách đón nhận của người nhận.

Tôi chỉ mong sau này, khi các con về chung một nhà, hai bên gia đình vẫn giữ được sự chân thành, tôn trọng và yêu thương như hôm nay. Bởi với những người làm cha mẹ như chúng tôi, con cái tìm được người thương mình đã là điều hạnh phúc, nhưng tìm được một gia đình biết cảm thông, không phân biệt giàu nghèo để cùng vun đắp tình thân còn đáng quý hơn rất nhiều.

Tâm sự của độc giả!