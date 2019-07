Mang chiếc balo hình chiếc giày 'siêu to khổng lồ' đến trường, nam sinh bị hàng trăm nghìn người réo tên để xin info balo vì quá chất

Thời đi học, cô cậu học trò nào cũng có tâm lý muốn nổi bật hơn người, từ áo quần, cho đến giày dép thậm chí cả balo phải độc đáo nhất ưng ý. Mỗi mùa back to school đến các cô cậu học trò lại đau đầu khi lựa chọn các mẫu balo, trên thị trường quá nhiều mẫu giống nhau và nếu mua thì có thể đụng hàng "chan chát".

Cũng chính vì lý do đó, mới đây một cậu học trò tại Hàn Quốc đã mua cho mình một balo hình chiếc giày vô cùng độc đáo. Không biết đây là balo do cậu bạn tự thiết kế hay là của hãng nào vừa phát hành, thế nhưng mà cư dân mạng đều đồng lòng cho rằng mẫu balo này chưa từng xuất hiện. Thậm chí các cô cậu học trò còn rất tích cực truy lùng thông tin về chiếc balo siêu to khổng lồ này với mong muốn mình sở hữu một chiếc nhân ngày tựu trường.

Chiếc balo siêu to khổng lồ. Ảnh: K Crush.

Ba lô thì rõ ràng là BFF của cả con gái lẫn con trai khi tới trường rồi. Vừa đựng được nhiều sách vở, diện vô cùng thoải mái và đặc biệt là trông vô cùng năng động, không khó hiểu khi ba lô được hết thảy giới trẻ yêu thích. Qua các năm, kiểu dáng ba lô không có mấy thay đổi, chỉ có chất liệu là đa dạng hơn hẳn và có phần "khổng lồ" hơn như hình ảnh bên trên.

Bài đăng sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Rất nhiều người đã để lại bình luận ngỏ ý hỏi xin thông tin chiếc balo nhưng vẫn chưa thể tìm ra. "Không biết tại Việt Nam có ai nhận order chiếc balo này không, nhìn cực kì chất" hay "Đeo chiếc balo này đi học thì đảm bảo nổi nhất nhì trước, đúng tiêu chuẩn mùa back to school luôn".

Không để nhiều người phải chờ lâu, nhiều shop bán hàng online cũng đã "chào hàng" chiếc balo này cùng hình ảnh đính kèm với mức giá giao động từ 300.000 đồng đến 400.000 một chiếc. Liệu rằng chiếc balo này có tạo thành trend mới của hội học đường vào thời gian tới, hãy cùng chờ xem!