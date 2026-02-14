Mang 8 chiếc bánh giày, 3 con lợn và muối đi đón dâu: Anh Hà và chị Thông bắt đầu cuộc hôn nhân "mặn mòi"

Nhắc đến chị Vàng Thị Thông, người ta thường nhớ đến hình ảnh một người phụ nữ vùng cao mộc mạc, từng bước đi qua những chặng đường không dễ dàng để rồi xuất hiện đầy tự tin giữa những sự kiện lớn. Từ Bản Liền xa xôi, chị trở thành cái tên được cộng đồng mạng nhắc tới nhiều hơn, không chỉ vì sự nổi tiếng, mà vì câu chuyện đời giàu nghị lực phía sau đó. Cùng với chị Thông, sự xuất hiện của anh Hà cùng bé Thư, bé Thắng cũng được không ít người chú ý.

Chứng kiến sự ấm áp, giản dị của gia đình chị Thông, ít ai ngờ rằng câu chuyện tình của họ cũng trải qua quãng thời gian dài với những màn "cưa cẩm" kiên trì, hay những khoảnh khắc phải đưa ra lựa chọn.

Video: Chị Vàng Thị Thông chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình

Từ bạn học thuở nhỏ đến màn "cưa cẩm" âm thầm nơi thị trấn vùng cao

Chị Vàng Thị Thông được nhiều khán giả biết đến qua chương trình Gia đình Haha - nơi chị xuất hiện với vai trò chủ homestay, đồng hành cùng các nghệ sĩ trong hành trình trải nghiệm cuộc sống vùng cao. Hình ảnh người phụ nữ mộc mạc, tháo vát, nói cười duyên dáng giữa núi rừng Bản Liền khiến nhiều người yêu mến.

Chị Vàng Thị Thông được nhiều khán giả biết đến qua chương trình Gia đình Haha

Thế nhưng, bên cạnh chị Thông, sự xuất hiện của người đàn ông luôn lặng lẽ đứng phía sau cũng nhiều lần khiến người xem chú ý, đó là anh Hà - chồng chị. Từ những khoảnh khắc đời thường xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế, giản dị nhưng khiến người xem "tan chảy". Cho đến ánh mắt dõi theo vợ khi chị lên sân khấu nhận giải WeChoice Awards, bàn tay vẫy liên tục, thả tim không ngừng, hay cách anh gọi vợ bằng hai chữ "cô ấy" đầy trân trọng… tất cả khiến nhiều người tò mò về câu chuyện phía sau.

Theo lời chị Thông kể, anh chị quen nhau từ khi còn nhỏ. "Anh chị biết nhau từ lâu rồi, hồi còn nhỏ đã đi học cùng, chơi cùng, trêu đùa, còn hay bắt nạt nhau nữa."

Anh Hà và chị Thông đã quen nhau từ nhỏ, chẳng khác nào "bạn nối khố"

Anh Hà hơn chị một tuổi nhưng lại học sau chị một lớp. Cả hai thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng cùng nhau, đi "lấy công", làm việc chung trong bản. "Nói chung gặp nhau thường xuyên nhưng cũng không có ý định yêu nhau, lúc ấy không ai có suy nghĩ gì hết."

Năm chị Thông 16 tuổi, mẹ anh Hà bất ngờ sang nhà đặt vấn đề cưới xin. Hôm đó chị không có nhà, đến khi về thì các cháu đã lỡ ăn bánh hỏi cưới. Người thân nói vui: "Thôi đã trót ăn rồi thì không sao, sau này nếu không muốn cưới thì gói bánh gửi trả lại."

Cứ ngỡ chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng khi chị Thông lên thị trấn đi học, ở trọ xa nhà, thỉnh thoảng lại có người gửi bánh kẹo, trái cây. "Lúc ấy bác chủ chỗ trọ nói là người Bản Liền gửi quà cho cháu. Chị không biết là ai nhưng mà chị cũng vui vẻ dùng."

Sau này chị mới biết, mỗi lần lên thị trấn đi chợ, anh Hà đều lặng lẽ mua quà gửi cho chị. Nhưng khi biết được người gửi là anh, chị… lại không dùng nữa.

Người đàn ông ấy cứ lặng lẽ, âm thầm ở bên, giúp chị Thông làm mọi thứ

Bước ngoặt đến vào một buổi tối rất tình cờ, khi chị đi chơi cùng bạn thân. Sau quãng đường đi bộ chừng 3km, phía sau là anh Hà và một người bạn nam khác, chị chợt giật mình phát hiện chiếc khuyên tai của mình đã rơi từ lúc nào không hay.

Cả hai người đàn ông đều quay lại giúp tìm. Nhưng giữa lúc ánh đèn điện thoại loang loáng trên mặt đường, chị Thông bắt đầu cảm thấy một sự lấn cấn rất khó gọi tên. Người bạn nam thì liên tục đi sát cạnh chị, vừa soi đèn vừa rủ rỉ trò chuyện, dường như việc tìm khuyên tai chỉ là cái cớ để được ở gần. Còn anh Hà lại lặng lẽ đi phía sau, cúi xuống từng khoảng tối, gần như không nói nhiều, chỉ chăm chú tìm kiếm.

Chị Thông kể lại: “Bạn ấy đi sát cạnh chị, nhân cơ hội để ở gần chị. Chị soi đèn đến đâu thì tìm đến đấy, nhưng chị cảm giác là tìm không có tâm. Trong khi anh Hà thì đi cách xa chị, tập trung tìm”.

Rồi trong một khoảnh khắc rất nhỏ, ánh đèn chạm vào vật gì đó lấp lánh dưới mặt đường. Chiếc khuyên tai nằm đó, cả chị Thông và anh Hà cùng nhìn thấy gần như cùng lúc. Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh, nhưng lại âm thầm ở lại. Nó khiến chị nhận ra đâu là sự chân thành mình muốn nắm giữ. Và cũng từ lần đánh rơi chiếc khuyên tai đó, tình cảm giữa anh chị bắt đầu lớn dần lên một cách tự nhiên - đủ để chị tin rằng mình đã chọn đúng người đàn ông cho cuộc đời mình.

Thời gian sau, khi mẹ nhắc chuyện lấy chồng, chị Thông đứng giữa hai lựa chọn. Đúng lúc đó, anh Hà nói một câu khiến chị nhớ mãi: "Mẹ của em cũng có tuổi rồi, trong bản thì nhà ai cũng khó khăn như nhau. Đừng làm mẹ suy nghĩ nhiều."

Chỉ 1 câu nói, anh Hà khiến chị Thông thêm rung động

Chị Thông chia sẻ: "Câu nói ấy của anh Hà làm trái tim chị rung động hơn." Sau đó, chị quyết định nói chuyện với anh nhiều hơn. Hai người chính thức yêu nhau và đi đến hôn nhân.

Mang 8 chiếc bánh giày lớn, 3 con lợn đi đón dâu và một tổ ấm bền chặt

Ngày cưới, gia đình anh Hà mang sang nhà gái 8 chiếc bánh giày, mỗi chiếc làm từ 10kg gạo. Cùng với đó là 3 con lợn, mỗi con nặng từ 90kg đến 1 tạ, vòng bạc, gạo tẻ, gạo nếp, rượu, mì chính, muối… đủ đầy để tổ chức đám cưới chu toàn.

"Lễ vật" mà anh Hà mang đến nhà chị Thông để rước dâu khiến người ta phải trầm trồ

Với người vùng cao, đó không chỉ là lễ vật mà còn là sự thể hiện thành ý, trách nhiệm và quyết tâm của nhà trai. Đằng sau những con số ấy là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, là niềm mong mỏi về một mái ấm bền chặt.

Sau khi kết hôn, anh Hà không chỉ là người chồng mà còn là người bạn đồng hành trong mọi chặng đường của chị Thông. Anh là người sẵn sàng vào bếp nấu những bữa ăn ngon cho cả gia đình. Là người bố kiên nhẫn chăm sóc con gái Thư khi bé say xe, không bao giờ to tiếng khi cậu bé Thắng nghịch ngợm mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

Chị Thông từng chia sẻ, điều khiến chị tự hào nhất về lựa chọn năm xưa chính là sự thấu hiểu và chia sẻ của chồng. Anh chăm chỉ, biết lo toan, gánh vác cùng vợ và đặc biệt "không nát rượu". Thậm chí, "nếu hút thuốc mà để chị nhìn thấy, anh cũng sẽ tự giác bỏ luôn".

Anh Hà khi nhắc về vợ luôn gọi là "cô ấy" - hai chữ nghe vừa gần gũi, vừa đầy sự trân trọng. Có lẽ, chính sự âm thầm, bền bỉ ấy đã làm nên một câu chuyện tình không ồn ào nhưng đủ khiến người khác tin rằng: giữa núi rừng mộc mạc, tình yêu vẫn có thể lớn lên theo cách đẹp nhất.

Cách anh Hà gọi vợ đầy trân trọng

Gia đình anh chị bắt đầu được biết đến rộng rãi hơn khi cùng xuất hiện trong Gia đình Haha. Nhưng điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là hình ảnh trên truyền hình, mà là cách họ đối xử với nhau mỗi ngày. Không phô trương, không ồn ào, tình yêu của họ hiện diện trong từng ánh mắt, từng cử chỉ giản dị.

Hai lần gia đình chị Vàng Thị Thông vào TP.HCM tham gia sự kiện, anh Hà đều âm thầm đi cùng. Không ồn ào xuất hiện, không phô trương, anh chọn cách đứng phía sau, lặng lẽ hỗ trợ vợ bằng những điều nhỏ nhặt nhất. Từ việc xách đồ, giữ túi, sắp xếp lại trang phục, đến cẩn thận ghi nhớ từng thông tin về lịch trình, giờ giấc... chỉ để phòng khi chị bận rộn quá mà quên mất. Anh gần như trở thành “trợ lý đặc biệt” của chị Thông.

Và rồi, trong khoảnh khắc chị bước lên sân khấu nhận giải WeChoice Awards, giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng vỗ tay vang lên không dứt, có một ánh mắt phía dưới không rời khỏi chị. Anh đứng đó, dõi theo từng bước chân vợ. Bàn tay vẫy liên tục, thả tim không ngừng, gương mặt ánh lên niềm tự hào rất rõ khi vợ mình lên sân khấu nhận giải.

Cùng chị Thông đồng hành mọi nơi

Liên tục "thả tim", vẫy tay khi vợ lên sân khấu nhận giải

Sau tất cả những chuyến xe, những chặng đường nối dài từ núi rừng xuống phố thị, điều đọng lại không chỉ là sự xuất hiện tại một đêm gala lớn, mà là hình ảnh của một gia đình nắm tay nhau bước ra thế giới rộng lớn hơn. Hành trình ấy có thể mệt, có thể xa, nhưng đủ để chứng minh rằng khi có yêu thương làm điểm tựa, mọi khoảng cách dường như đều trở nên ngắn lại.