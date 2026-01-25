Mang 100 chiếc cam trạm tỷ đến đây để visual này cân tất: Đình Bắc vội chạy ra xe về quê thôi cũng giật "spotlight"

Tối 24/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), khép lại hành trình thi đấu đầy cảm xúc và đáng tự hào tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, đấu trường thầy trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc giành Huy chương Đồng sau chuỗi trận đấu ấn tượng. U23 Việt Nam cũng sẽ chia tay nhau để các cầu thủ trở về với gia đình trước khi hội quân lại với CLB để chuẩn bị cho V.League thi đấu trở lại.

Trong đó tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cũng đã có xe chờ sẵn để về Nghệ An thăm bố mẹ. Những ngày qua tại quê nhà Nghệ An, tiền đạo sinh năm 2004 được cả quê hương ủng hộ. Trong 2 trận bán kết và tranh hạng 3 U23 châu Á, người dân Yên Trung, Nghệ An đều tổ chức chiếu màn led để cùng cổ vũ người con của quê hương là Đình Bắc.

Đình Bắc tách đoàn về quê (Video: Như Hoàn)

Đình Bắc xuất hiện với visual sáng bừng ngày về nước

Đình Bắc giữa vòng vây người hâm mộ

Đình Bắc còn gây sốt với khoảnh khắc "thoát pressing" trước người hâm mộ vây kín

Đình Bắc ra muộn và lỡ lên xe buộc chân sút này phải chạy vội đi tìm đồng đội

Khoảnh khắc tự nhiên khiến Đình Bắc với làn da trắng càng trở nên nổi bật

Đình Bắc chào đồng đội sau đó tách đoàn trở về Nghệ An

Đội phó U23 Việt Nam vội vã chạy

Đình Bắc sẽ có khoảng vài ngày nghỉ ngơi bên gia đình trước khi trở lại với CLB CAHN

Đình Bắc bị vây kín xin chụp ảnh và chữ ký

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh, toàn thắng vòng bảng, tiến vào bán kết và giành tấm Huy chương Đồng sau trận tranh hạng Ba giàu cảm xúc trước U23 Hàn Quốc, qua đó khép lại giải đấu trong top 3 đội mạnh nhất châu lục. Đây là thành tích tiếp nối chuỗi kết quả ấn tượng của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam sau chức vô địch U23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33, đồng thời khẳng định sự trưởng thành, bản lĩnh và tiềm năng phát triển của lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Ảnh: Như Hoàn