Màn xạ kích hạ mục tiêu cách 18 km của bộ đội phòng không

Bộ đội luyện thu hồi, cơ động, triển khai khí tài và làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Khi thành thạo động tác ban ngày, đơn vị chuyển sang huấn luyện ban đêm, thay đổi khung giờ để rèn khả năng xử trí trong những điều kiện khác nhau. Theo Đại úy Nguyễn Trường Sinh - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 178, đơn vị còn tổ chức cho bộ đội rèn kỹ năng sục sạo mục tiêu trên nền nhiễu địa vật, với tín hiệu mục tiêu nhỏ, tốc độ chậm.