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Màn xạ kích hạ mục tiêu cách 18 km của bộ đội phòng không

Nguyễn Minh - Hiếu Duy - Công Hướng
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Ngay từ quả đạn đầu tiên, kíp chiến đấu tên lửa S-125-2TM đã tiêu diệt mục tiêu ở độ cao 1,5km. Lượt xạ kích của Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282, Sư đoàn Phòng không 375 mở đầu nội dung bắn tên lửa trong cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật ngày 5/11 tại Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (TB1).

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Cuộc diễn tập chiến thuật do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức có 21 kíp chiến đấu tham gia, với tên lửa S-125, pháo phòng không 57 mm, 37 mm và một số loại tên lửa khác.

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8h58 ngày 5/11, kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282, Sư đoàn Phòng không 375 thực hành xạ kích bằng tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM.

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Quả đạn đầu tiên tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 18 km, độ cao 1,5 km. Đây là đơn vị mở đầu nội dung bắn đạn thật của lực lượng tên lửa.

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Trước khi xạ kích, kíp chiến đấu làm công tác chuẩn bị chiến đấu cho khí tài. Kết quả bắn kiểm chứng trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp giữa các vị trí và năng lực khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật của bộ đội.

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Để chuẩn bị cho cuộc diễn tập, Trung đoàn 282 tổ chức huấn luyện qua ba giai đoạn: cơ bản, nâng cao và tổng hợp. Nội dung luyện tập được triển khai từ cá nhân đến hiệp đồng toàn kíp, từ từng xe, đài, đại đội đến quy trình tổng hợp của đơn vị.

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Bộ đội luyện thu hồi, cơ động, triển khai khí tài và làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Khi thành thạo động tác ban ngày, đơn vị chuyển sang huấn luyện ban đêm, thay đổi khung giờ để rèn khả năng xử trí trong những điều kiện khác nhau. Theo Đại úy Nguyễn Trường Sinh - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 178, đơn vị còn tổ chức cho bộ đội rèn kỹ năng sục sạo mục tiêu trên nền nhiễu địa vật, với tín hiệu mục tiêu nhỏ, tốc độ chậm.

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Ở Tiểu đoàn 86, Trung đoàn 274, Sư đoàn Phòng không 377, công tác huấn luyện trước diễn tập chú trọng kỹ năng quan sát, phát hiện, bám sát mục tiêu trên màn hiện sóng. Các tình huống được xây dựng với tín hiệu mục tiêu xuất hiện không liên tục, lúc rõ, lúc mờ, đòi hỏi trắc thủ xử trí chính xác.

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Trong cuộc diễn tập tại TB1, cùng lực lượng tên lửa, các kíp pháo phòng không 57 mm và 37mm tham gia thực hành bắn đạn thật.

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Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra kết quả huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực tổ chức chỉ huy, phối hợp, hiệp đồng của các đơn vị phòng không. Kết quả diễn tập là cơ sở để Quân chủng Phòng không - Không quân điều chỉnh, bổ sung kế hoạch huấn luyện chiến đấu, hoàn chỉnh phương án, kế hoạch tác chiến, đáp ứng nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời.

Tags

Tiểu đoàn

Trung đoàn 282

phòng không

bắn đạn thật

Quân chủng Phòng không - Không quân

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