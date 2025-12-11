Màn tụt dốc nhan sắc thảm hại của nam ca sĩ T. hạng A gây choáng

Sáng 10/12, tờ Koreaboo đưa tin, nam ca sĩ hạng A Taemin (nhóm SHINee) vừa trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội xứ kim chi với màn thay đổi ngoại hình khó tin. Theo đó, Taemin mới đây đã tham dự sự kiện ra mắt của 1 thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng tại FKI Tower, phường Yeouido (Seoul). Xuyên suốt hoạt động, thành viên SHINee ghi điểm với sự thân thiện cùng tác phong chuyên nghiệp. Thế nhưng, công chúng lại đổ dồn sự chú ý vào diện mạo xuống sắc của nam ca sĩ đình đám trong màn xuất hiện trước công chúng lần này.

Trước ống kính, Taemin khiến công chúng sốc nặng với diện mạo khác lạ, thay đổi tới mức khó lòng nhận ra. Chưa dừng lại ở đó, gương mặt cứng nhắc khác thường, trông thiếu tự nhiên đã khiến nam nghệ sĩ sinh năm 1993 dính nghi vấn thẩm mỹ quá đà. Ngoài ra, nhiều khán giả còn nhận xét rằng, Taemin bỗng trở nên ngày càng nữ tính và mất dần khí chất idol vốn có.

Diện mạo cứng nhắc, thiếu tự nhiên của Taemin trong hoạt động mới (hình trái) khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng vì trông khác xa hình ảnh thường thấy về nam ngôi sao

Công chúng dụi mắt mấy lần cũng không nhận ra nổi Taemin, đồng thời tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với nam ca sĩ 9X

Nam nghệ sĩ 9X còn bị nhận xét là trông ngày càng trở nên nữ tính

Công chúng thảo luận sôi nổi xung quanh màn lộ diện gây xôn xao của Taemin: "Rốt cuộc thì người này là ai?", "Không đọc tiêu đề thì cũng chả biết đây là Taemin đâu, sao đột nhiên anh ấy lại trở nên như vậy", "Nếu đã thay đổi tới mức này thì nguyên nhân không chỉ tới từ việc thiếu chăm sóc cho nhan sắc đâu. Nhìn thiếu tự nhiên thế này cơ mà", "Chắc đụng chạm ‘dao kéo’ rồi. Anh ấy trông khác xa ngày trước", "Nhìn anh ấy khiến tôi liên tưởng ngay tới 1 quý bà ở độ tuổi trung niên trong show Unbelievable Stories"...

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Taemin lẫn công ty chủ quản vẫn chưa có động thái lên tiếng về diện mạo gây xôn xao bàn tán mới đây của nam ngôi sao 9X.

Còn nhớ hồi tháng 7 năm nay, Taemin từng dính nghi vấn "dao kéo" mũi, khiến tổng thể gương mặt trở nên thiếu tự nhiên. Tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ xuất hiện rầm rộ sau màn xuất hiện của nam ca sĩ trên sân khấu Music Core tại Nhật Bản. Trước ống kính, em út SHINee để lộ ra phần sống mũi kỳ lạ, với đầu mũi trông thon và nhô cao hơn 1 cách bất thường so với lúc trước.

Phần mũi của Taemin hiện tại (bên phải) được cho là nhọn và hếch hơn trước đó

Taemin sinh năm 1993, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách thành viên nhóm nhạc hạng A SHINee khi vừa tròn 15 tuổi. Nam nghệ sĩ nổi tiếng với khả năng vũ đạo xuất sắc, thần thái sân khấu cuốn hút cùng giọng hát ngày càng trưởng thành qua hơn 17 năm hoạt động nghệ thuật. Năm 2014, Taemin là thành viên SHINee đầu tiên ra mắt solo - 1 quyết định đầy táo bạo trong bối cảnh thị trường lúc bấy giờ vẫn còn dè dặt với các dự án cá nhân của idol có xuất phát điểm từ nhóm nhạc. Kể từ đó tới nay, Taemin tiếp tục gặt hái được nhiều thành công với các hoạt động solo và không ngừng củng cố vị trí vững chắc trên bản đồ Kpop.

Không chỉ hoạt động mạnh tại Hàn Quốc, Taemin còn rất được yêu thích tại Nhật Bản. Album tiếng Nhật Sayonara Hitori của nam ca sĩ đã đạt doanh số ấn tượng và giúp anh tổ chức concert solo tại nhiều thành phố lớn ở xứ sở mặt trời mọc.

Anh gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp



