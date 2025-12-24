Màn trình diễn chưa từng có của đạo diễn Phạm Vĩnh Khương và một ảo thuật gia lập kỷ lục Guinness

Tại một sự kiện vừa diễn ra ở TP.HCM, đạo diễn Phạm Vĩnh Khương đã giới thiệu một hình thức trình diễn mới, nơi điện ảnh AI thời gian thực được kết hợp với ảo thuật ứng tác trực tiếp. Chương trình có sự tham gia của ảo thuật gia Nguyễn Phương – người từng xác lập kỷ lục Guinness Thế giới và được Nhà nước trao tặng bằng khen danh dự.

Màn trình diễn được triển khai trên hệ thống màn hình LED kích thước lớn, độ phân giải 8K, cho phép xử lý và hiển thị hình ảnh đạt tiêu chuẩn điện ảnh ngay trong thời gian biểu diễn. Nội dung tập trung phản ánh những tác động tiêu cực của con người đối với môi trường tự nhiên, thông qua các hình ảnh mô phỏng như chặt phá rừng, ô nhiễm không khí, rác thải sinh hoạt và các vụ cháy rừng.

Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương (mũ đỏ).

Khác với các hình thức trình chiếu thông thường, toàn bộ hình ảnh trong chương trình không được dựng sẵn mà được tạo và biến đổi trực tiếp bằng công nghệ AI theo từng hành động của nghệ sĩ trên sân khấu. Trong khi ảo thuật gia Nguyễn Phương thực hiện các tiết mục ứng tác, hệ thống điện ảnh AI đồng thời thay đổi không gian hình ảnh, tạo nên mạch kể chuyện liền mạch, nơi con người thật và thế giới số liên tục tương tác với nhau.

Theo ê-kíp thực hiện, mục tiêu của màn trình diễn không chỉ nhằm giới thiệu công nghệ mới mà còn hướng đến việc truyền tải thông điệp xã hội về trách nhiệm của con người đối với môi trường sống. Sự đối lập giữa các hình ảnh hủy hoại thiên nhiên và những khoảnh khắc tái tạo, hồi sinh được sử dụng như một cách nhấn mạnh vai trò của ý thức cá nhân và giá trị cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.

Ảo thuật ứng tác led với AI real-time trên sân khấu.

Ảo thuật ứng tác led kết hợp AI real-time tạo ra những hình ảnh không tưởng trên sân khấu.

Đạo diễn Phạm Vĩnh Khương, ekip Solentic và ảo thuật gia Nguyễn Phương cho biết, việc kết hợp điện ảnh AI thời gian thực với ảo thuật ứng tác là một cách tiếp cận mới trong nghệ thuật trình diễn đương đại. Trong mô hình này, công nghệ không chỉ đóng vai trò hỗ trợ kỹ thuật mà trở thành một phần của ngôn ngữ kể chuyện và cấu trúc sân khấu.

Phạm Vĩnh Khương là người đặt nền móng cho phong trào điện ảnh ứng dụng AI. Từ năm 2017, anh bắt đầu thử nghiệm xây dựng storyboard bằng AI. Năm 2023, bộ phim "Chinese Dream" ra đời, được giới thiệu là tác phẩm điện ảnh đầu tiên trên thế giới sản xuất hoàn toàn bằng AI mà không sử dụng phần mềm dựng phim truyền thống.

Năm 2024, nhiều dự án phim và MV ứng dụng AI tiếp tục thu hút sự chú ý, trong đó có bộ phim điện ảnh "Chạm" phản ánh bạo lực gia đình và nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Bước sang năm 2025, "Shadow of the Wolf" đánh dấu lần đầu tiên một bộ phim sản xuất hoàn toàn bằng AI được phát hành tại rạp chiếu.