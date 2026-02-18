Màn trình diễn chiếm sóng đài quốc gia: 667 triệu người xem "nổi da gà", cả cõi mạng phát sốt

Mới đây, đoạn video ghi lại màn trình diễn võ thuật của robot hình người (humanoid robot) tại chương trình Xuân Vãn đêm giao thừa do CCTV tổ chức đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Là sự kiện truyền hình có lượng người theo dõi lớn bậc nhất mỗi dịp Tết Nguyên đán, sân khấu Xuân Vãn năm nay càng trở nên “nóng” hơn khi xuất hiện tiết mục kết hợp giữa võ thuật truyền thống và công nghệ robot hiện đại.

Đoạn video ghi lại màn trình diễn võ thuật của robot hình người (humanoid robot) tại chương trình Xuân Vãn

Trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, các robot không chỉ đơn thuần lặp lại những động tác được lập trình sẵn mà thể hiện một chuỗi kỹ năng võ thuật phức tạp với độ chính xác cao. Từ những thế tấn, ra đòn, xoay người cho đến các động tác khó như lộn nhào, bật nhảy hay nhào lộn trên không, tất cả đều được thực hiện mượt mà và dứt khoát. Đáng chú ý, các robot còn phối hợp nhịp nhàng với sân khấu và bạn diễn là các nghệ sĩ biểu diễn thật, tạo nên màn trình diễn mang tính tương tác thay vì chỉ “biểu diễn đơn lẻ”. Những pha kết hợp cùng đạo cụ võ thuật hay đội hình đồng bộ theo nhạc càng khiến tiết mục trở nên sống động.

Các robot không chỉ đơn thuần lặp lại những động tác được lập trình sẵn mà thể hiện một chuỗi kỹ năng võ thuật phức tạp:

Ngay sau khi đăng tải, video đã thu hút lượng lớn lượt xem và bình luận. Phần đông khán giả bày tỏ sự kinh ngạc trước khả năng giữ thăng bằng, di chuyển linh hoạt và phản ứng gần như tức thì của robot. Nhiều người nhận xét nếu chỉ nhìn thoáng qua, rất khó phân biệt chuyển động của robot với con người thật. Không ít ý kiến đánh giá đây là một trong những tiết mục ấn tượng nhất của chương trình năm nay.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả dành lời khen cho sự đồng bộ và chính xác trong từng chuyển động, việc robot có thể căn nhịp chuẩn xác theo âm nhạc, phối hợp đội hình mượt mà và thực hiện các động tác khó cùng lúc cho thấy trình độ lập trình và kiểm soát chuyển động đã đạt đến mức rất cao. Không ít người cũng xem đây là minh chứng rõ ràng cho bước tiến mạnh mẽ của công nghệ robot, đồng thời khẳng định vị thế của Trung Quốc như một trong những quốc gia dẫn đầu về phát triển công nghệ.

Nhiều khán giả dành lời khen cho sự đồng bộ và chính xác trong từng chuyển động của robot (Ảnh: CCTV)

Tuy nhiên, bên cạnh sự trầm trồ và thán phục, một bộ phận cư dân mạng lại bày tỏ cảm giác “hơi sợ” khi chứng kiến robot có thể tái hiện quá nhiều chuyển động và hành vi tương đồng với con người. Thậm chí, cũng có không ít ý kiến nghi ngờ về tính chân thực của đoạn video, cho rằng rất khó để robot có thể thực hiện đồng thời các động tác võ thuật phức tạp với độ linh hoạt cao như vậy nếu không có sự hỗ trợ của kỹ xảo hình ảnh.

Hiện tại, màn trình diễn vẫn tiếp tục thu hút đông đảo sự quan tâm và bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều đoạn cắt từ chương trình của CCTV vẫn được chia sẻ rộng rãi, kéo theo loạt ý kiến khen ngợi lẫn hoài nghi. Dù vậy, không thể phủ nhận tiết mục đã tạo được hiệu ứng lớn và trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý sau đêm giao thừa.

Theo số liệu được công bố, Xuân Vãn 2026 ghi nhận sức lan tỏa mạnh mẽ cả trong và ngoài Trung Quốc. Gần 4.000 cơ quan truyền thông quốc tế đã phát sóng chương trình, tăng 37,95% so với cùng kỳ năm trước. Các buổi livestream trên mạng xã hội ở nước ngoài cũng thu về hàng chục triệu lượt xem. Tính đến thời điểm nửa đêm, chương trình đã tiếp cận 677 triệu khán giả trên nhiều nền tảng và đạt 13,5 tỷ lượt xem trên các nền tảng truyền thông mới - con số cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ của sự kiện truyền hình này.