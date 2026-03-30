Màn trình diễn bikini "quá cháy" của Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh và Nguyễn Hoàng Phương Linh

Ngày 26/3, ban tổ chức Miss Cosmo Vietnam thông báo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2026 sẽ không diễn ra như dự kiến. Thay vào đó, sự kiện sẽ trở lại vào đầu năm 2027 sau khi có những cải tổ về hệ thống và quy trình tổ chức.

Do không tổ chức Miss Cosmo Vietnam 2026, Unicorp sẽ cử đại diện Việt Nam tham gia Miss Cosmo 2026. Tuy nhiên, danh tính về người dự thi vẫn chưa được công bố.

Trước đó, hai nàng hậu là Bùi Xuân Hạnh và Nguyễn Hoàng Phương Linh đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thế giới này. Bùi Xuân Hạnh lọt vào top 5 Miss Cosmo 2024, còn Nguyễn Hoàng Phương Linh đạt top 10 chung cuộc Miss Cosmo 2025.

Trở lại với màn trình diễn bikini, cả hai nàng hậu khoe trọn vóc dáng săn chắc cùng thần thái tự tin và tạo nên khoảnh khắc rực rỡ trên sân khấu. Bộ bikini tôn đường cong và làn da mịn màng của cả hai càng làm tăng sức hút. Những bước catwalk uyển chuyển, ánh mắt sắc sảo cùng nụ cười rạng rỡ khiến khán giả và cư dân mạng trầm trồ.

Màn trình diễn “quá cháy” này của hai nàng hậu đã nhận về hàng trăm nghìn lượt xem cùng lượt like, share và bình luận. Mặc dù là từ năm 2024 - 2025 nhưng khi xem lại, các fan vẫn vô cùng thích thú và khen ngợi không ngớt.