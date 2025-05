Màn so kè nhan sắc hot nhất đêm: Chu Thanh Huyền tung ảnh cùng Doãn Hải My, quan hệ thế nào sau tuyên bố "khôngthân"?

Đêm 2/5, hội fan ĐT Việt Nam xôn xao với màn hội tụ của dàn tuyển thủ, nàng WAG nổi tiếng trong bữa tiệc sinh nhật linh đình của nhóc tỳ nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My. Để ghi dấu kỉ niệm con trai cưng Đoàn Minh Đăng tròn 1 tuổi, cặp đôi hot nhất làng bóng đá Việt đã tổ chức tiệc hoành tráng, mời bạn bè, người thân và có cả nghệ sĩ showbiz tham dự, nhận về nhiều sự chú ý.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tổ chức tiệc sinh nhật linh đình cho con trai đầu lòng

Đặc biệt trong dàn khách mời, sự góp mặt của vợ chồng tiền vệ Nguyễn Quang Hải và bà xã Chu Thanh Huyền nhận về nhiều sự quan tâm. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng vì loạt drama liên quan đến kinh doanh online, nàng WAG Chu Thanh Huyền đã chính thức lộ diện trước công chúng. Cô nàng còn tự tay tung ảnh đọ sắc bên Doãn Hải My. Thời gian qua, nhiều lần hai cô gái bị cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh. Trước đây, khi được hỏi về mối quan hệ với Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền từng tuyên bố "không thân thiết cũng không lơ là". Điều này càng khiến dân mạng chú ý đến màn đọ sắc của Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My đêm 2/5.

Trong ảnh mà Chu Thanh Huyền đăng tải, cô cùng Doãn Hải My và Ngô Tố Uyên - vợ Thành Chung chụp ảnh kỉ niệm. Ba cô gái đều sở hữu nhan sắc rạng rỡ và thần thái tự tin, khi tụ hội bên nhau tạo nên "bữa tiệc visual". Ngày quan trọng của gia đình, Doãn Hải My mặc chiếc váy đen thanh lịch, thiết kế trễ vai giúp tôn lên bờ vai thon gọn, khoe trọn xương quai xanh gợi cảm, làn da trắng sáng mịn màng. Cách búi tóc cao, thả mái xoăn lơi mang lại cho bà xã Đoàn Văn Hậu vẻ sang trọng và bí ẩn, khác hẳn hình tượng cô tiểu thư trẻ trung, năng động với tóc dài buông xoã, diện váy ngắn hay đồ jeans gọn gàng mọi ngày.

Chu Thanh Huyền đọ sắc cùng Doãn Hải My, Ngô Tố Uyên

Trong khi đó, Chu Thanh Huyền khoác lên mình chiếc váy trắng ren tinh xảo, mang phong cách thanh thoát và duyên dáng. Điểm nhấn của cô nàng là mái tóc dài và dày buông xoã nữ tính, vóc dáng thon thả sau khi sinh con trai đầu lòng. Lần lộ diện này, Chu Thanh Huyền rạng rỡ, nhan sắc không có nhiều khác biệt dù bà xã Quang Hải đang dính tin đồn mới phẫu thuật thẩm mỹ.

Đứng ở giữa Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My là hot girl Ngô Tố Uyên - bà xã hậu vệ Nguyễn Thành Chung. Cô nàng nổi bật với váy xòe màu be nhạt, chi tiết nếp gấp thành từng tầng gối nhau và bông hoa lớn ở ngực, mang lại cho Tố Uyên sự điệu đà, nhẹ nhàng nhưng vẫn ấn tượng. Khi ba cô gái đọ sắc, mỗi người một vẻ, xinh đẹp tự nhiên, tươi tắn, hòa hợp với không gian ngoài trời lung linh ánh đèn.

Chu Thanh Huyền cùng Quang Hải và mẹ chồng, đưa con trai Lido đến dự sinh nhật bé Lúa nhà Văn Hậu - Hải My

Tiệc sinh nhật của bé Lúa có sự góp mặt của danh hài Quang Thắng, diễn viên Bảo Hân, cầu thủ Đình Trọng, MC Trần Ngọc...