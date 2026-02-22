Màn ra mắt đi vào lịch sử của mỹ nhân số 1 showbiz, tìm đỏ mắt cũng không thể ra trường hợp thứ hai

Những ngày gần đây, trên các diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc lan truyền chủ đề: “Màn debut huyền thoại của Hàn Quốc, khiến người ta tự hỏi ‘Liệu có thể lặp lại một lần nữa không?’”. Cái tên được nhắc đến là Miss A - nhóm nhạc nữ gen 2 trực thuộc JYP Entertainment, ra mắt vào ngày 1/7/2010. Đội hình của Miss A gồm bốn thành viên đa quốc tịch: Fei và Jia (Trung Quốc), Min (từng thực tập tại Mỹ) và Suzy. Trong đó, Suzy sinh năm 1994, là thành viên nhỏ tuổi nhất khi debut ở tuổi 16.

Chủ đề về màn debut của Miss A thu hút hàng nghìn bình luận trên diễn đàn Kpop (ảnh: JYP)

Thời điểm đó, Miss A không tham gia show sống còn, không phát hành sản phẩm mở đường, không có chương trình thực tế riêng, cũng không công bố thành viên theo chiến lược nhỏ giọt. Nhóm phát hành trực tiếp ca khúc debut Bad Girl Good Girl và bước lên các sân khấu âm nhạc. Sau 21 ngày hoạt động, Miss A giành chiến thắng đầu tiên trên một chương trình âm nhạc tuần. Thành tích này đưa nhóm trở thành một trong những tân binh đạt cúp nhanh nhất thời điểm bấy giờ.

Miss A có màn debut trở thành huyền thoại Kpop (ảnh: Kpopping)

Cùng năm, Miss A trở lại vào tháng 7 và tiếp tục duy trì vị trí cao trên các bảng xếp hạng kỹ thuật số. Bad Girl Good Girl đứng đầu Melon và Gaon cuối năm 2010. Tại lễ trao giải Mnet Asian Music Awards, nhóm giành Daesang Bài hát của năm và Tân binh của năm. Miss A trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên trong lịch sử nhận Daesang ngay trong năm ra mắt.

Miss A xây dựng hình ảnh mạnh mẽ, quyến rũ, theo đuổi phong cách trình diễn dứt khoát, kết hợp vũ đạo đồng đều giữa các thành viên (ảnh: Kpopping)

Sau Bad Girl Good Girl, Miss A tiếp tục phát hành các ca khúc như Breathe, Goodbye Baby, Touch, Hush , Only You.. . Nhóm xây dựng hình ảnh mạnh mẽ, quyến rũ, theo đuổi phong cách trình diễn dứt khoát, kết hợp vũ đạo đồng đều giữa các thành viên. Giai đoạn 2010-2013 được xem là thời kỳ hoạt động sôi nổi nhất của nhóm với nhiều sản phẩm đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng trong nước.

Chủ đề về màn debut của Miss A thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng hiện nay hầu như không có nhóm nhạc nào ra mắt mà không quảng bá trước, không có chiến lược truyền thông nhiều tầng lớp. Một số bình luận nhắc lại việc chỉ trong vòng ba tuần, Miss A đã đạt cúp âm nhạc. Nhiều khán giả cho biết vẫn nghe lại các ca khúc của nhóm, đồng thời nhắc đến Suzy như tâm điểm của mọi sự chú ý ở thời điểm đó.

Nhiều khán giả cho biết vẫn nghe lại các ca khúc của nhóm, đồng thời nhắc đến Suzy như tâm điểm của mọi sự chú ý ở thời điểm đó (ảnh: Kpopping)

Ngay từ thời điểm mới debut, Suzy đã được ưu ái với nhiều hoạt động cá nhân. Song song với hoạt động nhóm, Suzy nhanh chóng mở rộng sang lĩnh vực diễn xuất. Năm 2011, cô tham gia bộ phim truyền hình Dream High . Năm 2012, vai diễn trong phim điện ảnh Architecture 101 giúp cô được gọi với danh xưng “Tình đầu quốc dân”.

Suzy với nét đẹp trong trẻo lấn sân diễn xuất nhanh chóng trở thành mẩu hot nhất Miss A, lấn át 3 thành viên còn lại (ảnh: X)

Suzy càng nổi tiếng với phim ảnh, hợp đồng quảng cáo càng lũ lượt kéo về. Suzy sở hữu nhan sắc thanh khiết chuẩn tiêu chuẩn Hàn Quốc, cùng với sự nổi tiếng quốc dân đưa cô thẳng lên vị thế sao hạng A của Kbiz. Tuy nhiên, việc này lại kéo theo vấn đề lớn cho chính nhóm nhạc Miss A.

Sự nổi tiếng của Suzy khiến công ty chủ quản JYP chủ lực push hoạt động solo (ảnh: X)

Sự nổi tiếng của Suzy khiến công ty chủ quản JYP chủ lực push hoạt động solo. Trong khi đó, Miss A dần thưa thớt hoạt động nhóm từ năm 2015. Jia rời công ty năm 2016, Min kết thúc hợp đồng năm 2017. Nhóm chính thức tan rã cuối năm 2017. Trong nhiều năm sau đó, Miss A thường được nhắc đến như trường hợp điển hình của mô hình “A và những người bạn” - 1 thành viên nổi tiếng lấn át toàn bộ những người còn lại. Điều này khiến cho khoảng cách giữa Suzy và các thành viên Miss A kéo xa ngàn dặm. Nhiều tin đồn xoay quanh chuyện Suzy bị các thành viên thờ ơ vì quá nổi tiếng. Tận đến khi Miss A tan rã, Suzy vẫn là siêu sao hàng đầu Hàn Quốc, trong khi 3 mẩu còn lại dần lu mờ hào quang.

Tận đến khi Miss A tan rã, Suzy vẫn là siêu sao hàng đầu Hàn Quốc, trong khi 3 mẩu còn lại dần lu mờ hào quang (ảnh: X)

Miss A là nhóm nhạc điển hình "A và những người bạn" (ảnh: Kpopping)

Dù nhóm đã đi đến kết cục tan rã, cơ hội tái hợp đủ đội hình gần như bằng 0, các số liệu về thành tích trong năm debut của Miss A vẫn được nhắc lại như một cột mốc đặc biệt của Kpop thế hệ thứ hai. Dù Kpop kéo dài thêm nhiều thế hệ, cũng khó tìm được trường hợp thứ 2 thú vị như Miss A. Năm 2022, NewJeans tái lập lịch sử khi mang về Daesang với ca khúc debut. Song, cách thức quảng bá, thị trường của 2 nhóm có nhiều điểm khác biệt.

Hiếm có nhóm nhạc nào nổi tiếng quốc dân chỉ sau 1 bài hát (ảnh: Kpopping)

Giữa bối cảnh hiện nay, khi hầu hết nhóm nhạc đều trải qua giai đoạn quảng bá dài trước khi debut, trường hợp của Miss A tiếp tục được đặt cạnh những tiêu chuẩn mới của thị trường. Chủ đề “Liệu có thể lặp lại một lần nữa không?” vì thế trở thành điểm nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc, gợi nhắc về một thời điểm mà chỉ bằng một ca khúc đầu tay, một nhóm nhạc nữ đã lập tức bước lên vị trí trung tâm của làn sóng Kpop.