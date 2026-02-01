Màn ra mắt chấn động của cô gái "2 mấy năm không phải làm gì, mẹ em không biết nấu thì bố em nấu"

Một bài đăng trên mạng xã hội đang gây tranh luận khi một cô gái kể lại trải nghiệm lần đầu ra mắt gia đình bạn trai.

Cô kể: "Đang sống với bố mẹ 2 mấy năm không phải làm gì. Tự dưng qua nhà anh, mẹ anh hỏi là cháu biết nấu ăn không? Dạ cháu không ạ!

Rồi anh tự hào khoe mẹ anh bảo: "Không sao, không biết về đây mẹ dạy".

Ai mướn dạy vậy, mẹ em ở nhà cũng không biết nấu ăn thì bố em nấu, bà nội em có dạy mẹ nấu ăn đâu trời. Cái tư duy gì kỳ cục".

Câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Cuộc tranh luận này không chỉ nói về chuyện bếp núc, mà phản ánh cách xã hội đang nhìn nhận vai trò của phụ nữ, sự trưởng thành cá nhân và kỳ vọng trong hôn nhân.

Không phải cứ làm dâu là phải gánh mặc định chuyện bếp núc

Nhiều người đồng tình với cô gái vì cho rằng câu hỏi "biết nấu ăn không?" trong bối cảnh ra mắt gia đình bạn trai dễ khiến người ta cảm thấy đang bị đánh giá theo khuôn mẫu truyền thống.

Trong nhiều gia đình Á Đông, khả năng nấu ăn từng được xem là tiêu chuẩn của người phụ nữ đảm đang. Tuy nhiên, khi xã hội thay đổi, phụ nữ có nhiều lựa chọn nghề nghiệp và vai trò xã hội hơn, việc mặc định họ phải giỏi bếp núc bị xem là định kiến giới.

Ở góc nhìn này, vấn đề không nằm ở việc biết hay không biết nấu ăn, mà nằm ở cách câu hỏi được hiểu như một kỳ vọng sẵn có dành cho con dâu tương lai.

Hôn nhân hiện đại không còn là việc một người học cách phục vụ gia đình người khác, mà là hai người học cách xây dựng một gia đình mới.

Nhiều người cũng cho rằng việc người yêu tự hào nói mẹ sẽ dạy có thể vô tình tạo cảm giác rằng trách nhiệm thích nghi thuộc về cô gái, thay vì là sự thỏa thuận giữa hai người.

Ở khía cạnh tâm lý, khi một người bước vào mối quan hệ mới mà đã cảm nhận áp lực phải "được đào tạo" để phù hợp với gia đình đối phương, cảm giác mất tự chủ rất dễ xuất hiện.

Kỹ năng nấu ăn không phải vai trò giới mà là kỹ năng sinh tồn

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng việc không biết nấu ăn không nên được xem là điều bình thường hay đáng tự hào.

Theo quan điểm này, nấu ăn không phải trách nhiệm riêng của phụ nữ, mà là kỹ năng sống cơ bản của bất kỳ người trưởng thành nào. Một người có thể không phải nấu ăn cho người khác, nhưng ít nhất nên biết chăm sóc bản thân.

Những ý kiến này cũng đặt ra câu hỏi ngược lại: Nếu một người phụ nữ mong chồng nấu ăn cho mình, thì việc một người đàn ông mong vợ biết nấu ăn có khác biệt không?

Bình đẳng không phải là cùng né tránh trách nhiệm, mà là cùng chia sẻ năng lực sống.

Ở góc nhìn này, vấn đề không nằm ở việc mẹ chồng tương lai đề nghị dạy nấu ăn, mà nằm ở thái độ đối diện với việc học hỏi kỹ năng sống. Họ cho rằng việc sẵn sàng học một kỹ năng mới không đồng nghĩa với việc chấp nhận vai trò phụ thuộc.

Vấn đề không nằm ở bếp, mà nằm ở quyền lựa chọn

Thực tế, hai luồng ý kiến tưởng chừng đối lập nhưng lại chạm nhau ở một điểm chung: Con người cần có khả năng tự chăm sóc bản thân, nhưng cũng cần được tôn trọng quyền lựa chọn cách họ xây dựng cuộc sống gia đình.

Một người không biết nấu ăn không đồng nghĩa với việc họ thiếu giá trị. Nhưng một người trưởng thành cũng khó tránh khỏi việc phải học cách tự lo cho cuộc sống cá nhân.

Điều khiến tranh luận trở nên gay gắt thường không phải là chuyện ai nấu ăn, mà là nỗi lo về sự áp đặt vai trò trong hôn nhân.

Hôn nhân bền vững không nằm ở việc ai đứng trong bếp, mà nằm ở việc hai người có đứng cùng phía hay không.

Câu chuyện về một câu hỏi tưởng chừng đơn giản cho thấy xã hội đang ở giai đoạn chuyển tiếp giữa giá trị truyền thống và tư duy hiện đại. Khi chuẩn mực cũ chưa hoàn toàn mất đi, còn chuẩn mực mới chưa định hình rõ ràng, những tranh luận như vậy là điều khó tránh.

Biết nấu ăn không quyết định một người có phù hợp để kết hôn hay không. Nhưng cách hai người đối thoại về những khác biệt nhỏ lại có thể phản ánh cách họ đối diện với những khác biệt lớn hơn trong tương lai.

Một gia đình hạnh phúc không phải nơi ai phải học cách trở thành người mà gia đình kia mong muốn, mà là nơi mỗi người vẫn được là chính mình nhưng sẵn sàng học cách sống cùng nhau.