Màn phát "cẩu lương" ngọt nhất Việt Nam đây rồi: Cô dâu tuyên bố cộng các Anh Trai lại mới bằng chú rể

Mộng Zu - Clip: Team sự kiện |

Cặp đôi Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay biến sân khấu concert thành lễ đường, tình tứ đến mức khán giả phát cuồng.

Tại đêm concert Anh Trai Say Hi Day 9 tại TP.HCM ngày 18/4, khán giả đã có khoảng khắc "quẩy" tưng bừng khi đi đám cưới cặp đôi màn ảnh đẹp nhất hiện tại là Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng. Xuất hiện trên sân khấu trong tiết mục Kim Phút Kim Giờ thay thế cho Tiểu Vy và Quốc Anh, cả hai đã khiến không khí như vỡ òa vì quá đẹp đôi, nhìn tới đâu cười tủm tỉm tới đó.

Võ Điền Gia Huy và Lê Tam Triều Dâng trên sân khấu Anh Trai Say Hi

Với tư cách là cô dâu, Triều Dâng diện váy cưới ren ôm sát, vừa tinh khôi vừa gợi cảm, kết hợp với mái tóc búi cao cùng makeup tone hồng càng tôn lên nét duyên dáng, xinh xắn của nữ diễn viên. Bên cạnh cô là chú rể Gia Huy trong bộ tuxedo trắng đen tôn lên vẻ ngoài nam tính, lãng tử. Cả hai sánh bước cạnh nhau, từng cử chỉ nhỏ như ánh mắt nhìn nhau, nụ cười hay cái nắm tay đều toát lên cảm giác rất tình, rất tự nhiên. Có thể nói visual của hai người trong tạo hình cô dâu - chú rể thực sự khiến người xem có cảm giác đang chứng kiến một đám cưới thật chứ không phải chỉ là một màn trình diễn.

Đáng nói là thay vì nhập vai đau khổ đúng kịch bản chia ly, cả hai lại không giấu được những khoảnh khắc bật cười khúc khích. Không rõ là lỗi kịch bản hay lỗi cảm xúc nhưng với khán giả, nụ cười của cặp đôi trong bộ cánh cô dâu - chú rể như một cái kết đẹp mà ai cũng mong đợi. Cộng đồng mạng nhanh chóng gán ghép đây như một phiên bản happy ending ngoài đời của Triệu Phú và Thanh Tâm - 2 nhân vật chính mà Gia Huy và Triều Dâng thủ vai trong bộ phim đang chiếu Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

Isaac đứng bên cạnh bỗng như người thừa

Sau tiết mục, phần giao lưu càng khiến không khí nóng hơn. Khi được về điểm cộng của 5 anh trai trên sân khấu gồm Isaac, Negav, HIEUTHUHAI, Hurrykng và Gia Huy thì có chọn Gia Huy không, cô lần lượt nêu cảm nhận: Isaac là một chàng trai ga lăng, Negav thì ngọt ngào và dễ thương, Hurrykng đẹp theo kiểu "mắc cười", HIEUTHUHAI tử tế và có hiếu như cái tên của mình. Đến Gia Huy thì người đẹp chốt một câu quá khéo: "Nếu là Triệu Phú thì chắc chắn sẽ có Thanh Tâm. Còn nếu là Gia Huy thì gộp hết điểm cộng của mọi người lại".

Câu trả lời của Triều Dâng tưởng đơn giản nhưng lại cực kỳ tinh tế khi vừa không làm mất lòng ai, vẫn giữ được không khí vui vẻ trên sân khấu, vừa "đẩy thuyền" đúng người để khiến khán giả có thêm lý do để tin vào chemistry của cặp đôi. Không cần nói thẳng, nhưng ai cũng hiểu cô đang "chấm" Gia Huy - với tư cách là bạn diễn đôi - cho riêng mình.

Triều Dâng ghi điểm với câu trả lời quá khéo

Trước khi lên sân khấu, Gia Huy và Triều Dâng cũng đã kịp "quẩy" dưới khán đài, ghi điểm với visual phát sáng, phong thái thoải mái cùng những tương tác tự nhiên. Những khoảnh khắc này càng khiến hình ảnh chàng tài phiệt và cô nàng kiều thê nhỏ bé trở nên rõ nét, cứ ngỡ như bước thẳng ra từ phim.

Không phải ngẫu nhiên mà Gia Huy - Triều Dâng đang là cặp đôi hot nhất màn ảnh Việt hiện tại nhờ Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Trong phim, chàng là công tử giàu có, nàng là cô hộ lý giản dị. Tình cảm của cả 2 từ "oan gia ngõ hẹp" dần nảy sinh nhiều hơn, nhưng khi sắp "đơm hoa" thì lại vướng vào sự ngăn cản của gia đình. Chính vì thế, lần xuất hiện tại concert với tạo hình cô dâu và chú rể lại càng khiến khán giả cảm thấy như được bản demo cho một cái kết đẹp trong phim - điều mà ai cũng đang mong đợi.

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

