Mãn nhãn với loạt tác phẩm sáng tạo tại triển lãm nghệ thuật của sinh viên BUV

Triển lãm nằm trong chuỗi sự kiện Summer Show 2025 – một sự kiện lớn thường niên của Khoa Truyền thông & Sáng tạo của BUV. Đây là một triển lãm sinh viên liên khóa, quy tụ các dự án nổi bật từ ba năm học của sinh viên hai chương trình đào tạo Ứng dụng Sáng tạo Đương đại và Truyền thông Chuyên nghiệp.

Chủ đề của triển lãm – Spectrum – được lấy cảm hứng từ dải quang phổ với sự đa dạng về màu sắc và hình thái, triển lãm thể hiện năng lực sáng tạo, tư duy học thuật và cá tính độc lập của từng sinh viên. Các tác phẩm đều cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu học thuật và sự sáng tạo thực tiễn, làm nên bản sắc học thuật rất riêng của sinh viên BUV.

Ý tưởng thị giác của buổi trình diễn Spectrum đến từ Nguyễn Ngọc Diệp – sinh viên năm cuối chương trình Ứng dụng Sáng tạo Đương đại. Cảm hứng đến từ chính trải nghiệm của Diệp trong suốt hành trình học tập tại BUV, nơi bạn chứng kiến sự đa dạng đầy cảm hứng về kỹ năng, tư duy và góc nhìn của các bạn sinh viên.

"Với chúng tôi, đây không chỉ là buổi trưng bày sản phẩm cuối kỳ. Nó phản ánh cả hành trình cá nhân lẫn tập thể, là sự trưởng thành, là những thử thách đã vượt qua, là tình bạn đã hình thành, và những bài học khó quên," Diệp nói.

Phó hiệu trưởng Rick Bennett chia sẻ tại Lễ Khai mạc Triển lãm

Phát biểu tại buổi khai mạc, Giáo sư Rick Bennett – Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch hội đồng trường – chia sẻ rằng môi trường đại học nên là "sân chơi" cho ý tưởng của sinh viên, nơi các bạn có thể tự do khám phá và sáng tạo, có cơ hội học hỏi từ những lỗi sai.

Những tác phẩm của sinh viên BUV không chỉ thể hiện năng lực thiên phú, mà còn phản ánh tư duy gợi mở và giàu học thuật – vốn là kiểu tư duy mà nhà trường luôn khuyến khích sinh viên. Bản thân Giáo sư cảm thấy vô cùng tự hào khi chứng kiến những thành quả sáng tạo như vậy đang nở rộ tại BUV.

Tiến sĩ Paul D.J. Moody – Trưởng Khoa Truyền thông và Sáng tạo chia sẻ, những sản phẩm được trưng bày trong triển lãm là thành quả ba năm nỗ lực không ngừng của sinh viên, cùng thời gian và tâm huyết của các giảng viên để hiện thực hóa các ý tưởng.

"Chúng tôi hy vọng triển lãm này sẽ tiếp thêm tự tin cho sinh viên trong việc thể hiện tài năng, đồng thời khẳng định cam kết của Khoa Truyền thông và Sáng tạo trong việc nuôi dưỡng những cá nhân sáng tạo táo bạo, đầy cảm hứng và sẵn sàng cho tương lai" – Tiến sĩ nói.

Các dự án đều có sự đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung cho đến hình thức

Tâm điểm của triển lãm nằm ở đồ án tốt nghiệp của sinh viên năm cuối chương trình Ứng dụng Sáng tạo Đương đại.

Các sản phẩm trong phòng chủ đề Game và Văn hóa Việt Nam thể hiện sự đa dạng trong phong cách nghệ thuật của các bạn sinh viên BUV.

"Giao thông cảm" của bạn Lê Minh Thắng là một trong những dự án nổi bật trong phòng chủ đề Truyền thông thị giác và Các vấn đề xã hội với nội dung độc đáo: biến các tín hiệu giao thông thành phương tiện để kết nối và đồng cảm giữa những người lái xe máy ở Hà Nội.

"Tứ Linh" của bạn Nguyễn Thu Phương là dự án boardgame lấy cảm hứng từ hình tượng Tứ Linh trong văn hóa dân gian Châu Á, bao gồm Long, Lân, Quy, Phượng. Dự án khéo léo đan xen tinh hoa văn hóa dân gian trong từng chi tiết, kết hợp với lối chơi dễ tiếp cận của boardgame, giúp người chơi khám phá bản sắc văn hóa Việt thông qua hình thức giải trí.

Dự án "EMO*JZTR" của bạn Nguyễn Ngọc Diệp gây ấn tượng với khá nhiều doanh nghiệp. Dự án là bộ biểu tượng cảm xúc trong tin nhắn (emoji), lấy cảm hứng từ văn hóa mạng của thế hệ Gen Z, đặc biệt là những biểu cảm và tiếng lóng thịnh hành trên TikTok, nhằm tạo cảm giác gần gũi hơn trong các cuộc trò chuyện online.

Dự án Han Fusion lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Quốc của bạn Nguyễn Trần Phương Linh (Rikka) nhận được nhiều sự chú ý từ du khách tham quan với phong cách hoạt họa sống động.

Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm của các bạn sinh viên

Những dự án đều cho thấy dấu ấn cá nhân độc đáo của các bạn trẻ

Khu vực hành lang là nơi trưng bày các tác phẩm của sinh viên năm 2 ngành Ứng dụng Sáng tạo Đương đại

Phòng trưng bày sản phẩm của các sinh viên năm nhất cũng thu hút nhiều khách tham quan

Triển lãm SPECTRUM – Summer Show 2025 sẽ mở cửa tự do cho công chúng tham quan đến hết 31/12/2025 tại Art Gallery, tầng 2 tòa E, khu học xá BUV.

