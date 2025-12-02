HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mãn nhãn màn trình diễn của không quân Lào trong lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh

Phương Anh |

Buổi lễ diễu binh, diễu hành đầy ấn tượng kỷ niệm Quốc khánh Lào với sự xuất hiện của nhiều khối quân sự và cộng đồng, điểm nhấn là màn biểu diễn không quân độc đáo.

Mãn nhãn màn trình diễn của không quân Lào trong lễ kỷ niệm Quốc khánh.

Sáng 2/12, tại Quảng trường Thatluang, thủ đô Vientiane, Lào tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tham dự buổi lễ.

Buổi lễ diễn ra hoành tráng, công phu với sự xuất hiện của nhiều khối quân sự, cộng đồng và nghề nghiệp. Đặc biệt màn trình diễn của không quân tạo điểm nhấn đặc sắc.

Mãn nhãn màn trình diễn của không quân Lào trong lễ kỷ niệm Quốc khánh

Mãn nhãn màn trình diễn của không quân Lào trong lễ kỷ niệm Quốc khánh

Mãn nhãn màn trình diễn của không quân Lào trong lễ kỷ niệm Quốc khánh

Mãn nhãn màn trình diễn của không quân Lào trong lễ kỷ niệm Quốc khánh

Trước đó, buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào diễn ra hôm 28/11.

Tags

an ninh thế giới

Tin nóng Thế Giới 24h

Lào

diễu binh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại