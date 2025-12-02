Mãn nhãn màn trình diễn của không quân Lào trong lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh

Mãn nhãn màn trình diễn của không quân Lào trong lễ kỷ niệm Quốc khánh.

Sáng 2/12, tại Quảng trường Thatluang, thủ đô Vientiane, Lào tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tham dự buổi lễ.

Buổi lễ diễn ra hoành tráng, công phu với sự xuất hiện của nhiều khối quân sự, cộng đồng và nghề nghiệp. Đặc biệt màn trình diễn của không quân tạo điểm nhấn đặc sắc.

