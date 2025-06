Mãn nhãn màn trình diễn chống khủng bố của các chiến sĩ công an tại TP.HCM

Tối 6/6, tại tuyến đường Lê Lợi (Quận 1, TP.HCM), Bộ Công an tổ chức khai mạc chương trình “Vinh quang Công an nhân dân” – hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 –19/8/2025).