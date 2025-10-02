Mãn nhãn đêm Gala Car Choice Awards 2025: Dàn nghệ sĩ Việt cực ‘hot’ sẽ bùng nổ cùng màn ‘catwalk’ của dàn xe hơi

Theo dự kiến, Gala trao giải Better Choice Awards 2025 sẽ diễn ra vào tối 3/10 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc. Sự kiện có sự tham gia của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, NIC cùng nhiều lãnh đạo cấp cao từ các doanh nghiệp, startup trong và ngoài nước.

Ngoài phần trao giải, Gala Better Choice Awards 2025 còn mang đến loạt tiết mục âm nhạc đặc sắc với sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng như Trúc Nhân, Dương Hoàng Yến, (S)TRONG Trọng Hiếu và Han Sara. Các ca khúc đình đám như “Do Anh Si”, “Có Khi Nào”, “Xinh”, “Never Enough”, “Bớt Điên Đi Anh”, “Cầu Vồng Lấp Lánh”, “Thú Vị Hơn Vậy”, “Kho Báu”, “Rise Up”, “Có Không Giữ Mất Đừng Tìm”, “Thật Bất Ngờ”, “Bốn Chữ Lắm” và “Made In Vietnam” hứa hẹn sẽ khuấy động bầu không khí của đêm hội.

Bên cạnh âm nhạc, điểm nhấn độc đáo của chương trình chính là khu vực trao giải được thiết kế như một đại lộ, nơi những mẫu xe chiến thắng có thể chạy thẳng lên sân khấu để “catwalk” trước sự chiêm ngưỡng của khán giả.

Các mẫu xe không chỉ đơn thuần di chuyển, mà còn được cầm lái bởi các host, reviewer và chuyên gia nổi tiếng trong giới ô tô như Âu Ngọc Phú, Trung Kiên, Nguyên Vũ, Tới Nguyễn, Phan Tùng, Phạm Ngọc Hải, Ngọc Hiệp, Hồ Đức Đạt, Phan Anh, Phùng Thế Trọng và Tiến Trần.

Khi kết hợp cùng âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng thị giác, màn trình diễn xe hứa hẹn trở thành một “show công nghệ” có một không hai.

Sân khấu Gala năm nay có sức chứa khoảng 1.500 khách mời, được thiết kế theo concept “Thành phố thông minh, thành phố công nghệ” - biểu tượng cho kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Toàn bộ bố cục mô phỏng một đô thị hiện đại, nơi ánh sáng, màn hình, xe và khán giả hòa quyện thành một. Điểm khác biệt lớn nhất là toàn bộ 1.500 ghế được đặt trực tiếp trên nền, tượng trưng cho việc mọi khách mời đều là “cư dân” của thành phố công nghệ, tạo cảm giác gần gũi và giàu trải nghiệm.

Gala Better Choice Awards 2025 cũng là điểm nhấn khép lại chuỗi hoạt động của Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VIIE 2025), diễn ra từ 1-3/10 tại NIC Hòa Lạc, quy tụ hơn 200 gian hàng cùng các diễn đàn chính sách, STEM và trải nghiệm mobility. Đây không chỉ là một lễ trao giải, mà còn là lời tổng kết sống động cho một tuần lễ đổi mới sáng tạo toàn diện.

Với sự hòa quyện giữa công nghệ, nghệ thuật và cảm xúc, Gala Better Choice Awards 2025 hứa hẹn mang đến một đêm hội bùng nổ, nơi các thương hiệu được vinh danh và khán giả tận hưởng một bữa tiệc âm nhạc - công nghệ chưa từng có.