Màn nằm rạp giữa sân khấu "hơn thua" với cô dâu của chú rể thu hút 7 triệu lượt xem

Một đám cưới bình thường bỗng trở thành hiện tượng mạng chỉ sau vài giờ đăng tải, không phải vì váy cưới lộng lẫy hay không gian xa hoa, mà nhờ một khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ khiến người xem tan chảy.

Theo đoạn clip đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, trong lúc buổi tiệc diễn ra sôi nổi, MC mời cô dâu chú rể lên sân khấu tham gia một trò chơi vui: “Ai yêu đối phương nhiều hơn thì hãy cúi thấp hơn người còn lại”. Nghe qua thì tưởng chỉ là màn thử thách nhẹ nhàng cho vui không khí, nhưng ai ngờ lại trở thành màn “so kè tình yêu” khiến cả hội trường cười nghiêng ngả.

Ban đầu, cả cô dâu và chú rể cùng cúi người xuống khá nhịp nhàng, không ai chịu kém ai. Cô dâu trong bộ váy cưới trắng tinh khôi cúi người duyên dáng, vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng, kín đáo. Còn chú rể thì… càng lúc càng “vào guồng”. Khi thấy mình có nguy cơ thua cuộc, anh không ngần ngại hạ thấp người hơn nữa, rồi bất ngờ quỳ hẳn xuống sân khấu, sau đó còn bò rạp, chống cả hai tay xuống sàn như để khẳng định: “Tôi yêu vợ tôi nhiều nhất!”.

Khoảnh khắc ấy lập tức khiến khách mời phía dưới vỗ tay ầm ầm, tiếng cười vang khắp hội trường. Cô dâu thì vừa bất ngờ vừa bật cười hạnh phúc, còn MC cũng không giấu nổi sự thích thú trước màn “chịu thua có tâm” của chú rể.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút hơn 7 triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người xem xong chỉ biết thốt lên: “Xem mà thấy muốn cưới liền!”. Có người hài hước bình luận: “Đúng là yêu vợ không cần sĩ diện”. Người khác lại nói vui: “Đàn ông yêu vợ là phải thế, thua từ đầu cho yên ấm cả đời”.

Không ít cư dân mạng dành lời khen cho chú rể vì sự vô tư, hài hước và sẵn sàng “xấu mặt” trước đám đông chỉ để mang lại niềm vui cho vợ trong ngày trọng đại. Bởi đôi khi, hạnh phúc hôn nhân không nằm ở những điều quá lớn lao, mà ở sự nhường nhịn, chiều chuộng và sẵn sàng làm đối phương cười, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trên sân khấu cưới.

Giữa vô số clip cưới hoành tráng, dàn dựng công phu, đoạn video này vẫn gây sốt bởi sự chân thật và đáng yêu rất đời. Không drama, không chiêu trò, chỉ là một chú rể chọn “thua” vợ ngay từ vạch xuất phát để đổi lấy tiếng cười và một ký ức đẹp cho cả hai.

Và có lẽ, đó cũng là lý do vì sao hàng triệu người xem clip này đều mỉm cười: bởi ai cũng mong trong đời mình, sẽ có một người sẵn sàng cúi thấp hơn một chút không phải để thua, mà để yêu nhiều hơn.