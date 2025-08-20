Màn "lột xác" của "ác nữ màn ảnh" sau thẩm mỹ khiến khán giả ngỡ ngàng

NSƯT Kim Oanh sinh năm 1975, được biết tới thông qua những vai diễn đanh đá, ghê gớm ở những bộ phim truyền hình và chiếu rạp đình đám như: Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm, Ma làng, Người vợ cuối cùng…

Khi nhắc đến "Sóng ở đáy sông", không thể không nói đến Mây do Kim Oanh đảm nhiệm - nhân vật đanh đá, chua ngoa, chuyên làm tình làm tội Núi.

Nhắc tới Kim Oanh, khán giả sẽ không thể nào quên hình ảnh cô Mây chao chát, tinh quái và lăng loàn trong phim Sóng ở đáy sông. Đây là vai diễn khiến nữ nghệ sĩ được biết tới và "đóng đinh" trong sự nghiệp diễn xuất của chị sau này.

Năm 2023, Kim Oanh gây ấn tượng cực mạnh với vai Mợ Cả trong bộ phim điện ảnh Người Vợ Cuối Cùng. Nét diễn đanh thép, quyền lực và thâm độc của cô nhận được vô vàn lời tán dương từ khán giả.

Hơn 20 năm gắn bó với nghiệp diễn xuất, Kim Oanh làm nên danh xưng "bà trùm vai ác" hay "ác nữ màn ảnh". NSƯT Kim Oanh từng chia sẻ rằng, "thách" đạo diễn nào mời chị đóng vai hiền lành.

Mới đây, nữ diễn viên Kim Oanh khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng khi công khai diện mạo hiện tại sau khi sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ. Kim Oanh đăng tải clip zoom cận gương mặt, đính kèm dòng chia sẻ: "Nếu cơ thể được coi là một ngôi nhà để cho tâm hồn trú ngụ thì em xin phép được sửa nhà".

Sau trùng tu, Kim Oanh khiến nhiều người không nhận ra vì giao diện trẻ trung hơn, làn da căng bóng không một chút nếp nhăn. Tuy nhiên, do thời gian hậu phẫu chưa được bao lâu nên gương mặt người đẹp nhìn vẫn còn khá sưng, kém tự nhiên.

Diễn viên Kim Oanh trước khi phẫu thuật.

Diễn viên Kim Oanh trùng tu toàn bộ gương mặt.

Trước đó, đoạn clip chia sẻ hành trình phẫu thuật thẩm mỹ của Kim Oanh được lan truyền trên MXH khiến netizen không khỏi xôn xao, bàn tán. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1975 đã trải qua 8 tiếng phẫu thuật "trùng tu" toàn bộ gương mặt gồm căng da, căng trán, thắt cơ nọng cằm, tái phẫu thuật mũi, cắt mí dưới, cấy mỡ.

Trong hình ảnh mới đăng tải, có thể thấy NSƯT Kim Oanh đã trải qua khá nhiều công đoạn chỉnh sửa trên khuôn mặt. Phần cằm và xương hàm được chỉnh sửa rõ nét, làn da căng bóng, mịn màng, gần như không còn dấu vết lão hóa. Đuôi và đầu mắt được cắt cho dài và sâu hơn, phần sống mũi của nữ nghệ sĩ cũng đã được nâng, 2 bên cánh mũi thon gọn khiến cô tự tin khoe góc nghiêng của mình.

Được biết, suốt 2 đêm đầu, nữ diễn viên không thể thở được dễ dàng sau khi "dao kéo" mũi, khó chịu và mất ngủ. Tới ngày thứ 3, Kim Oanh đã có thể ngồi ăn uống bình thường.

Diện mạo mới của NSƯT Kim Oanh khiến nhiều người không nhận ra. (Nguồn: nsut_kimoanh).

Vốn gắn liền với hình ảnh mộc mạc, sự thay đổi lần này của "ác nữ màn ảnh Việt" thu hút 2 luồng ý kiến trái chiều. Người khen Kim Oanh trẻ trung, xinh đẹp hơn, người lại tiếc nuối nét duyên dáng tự nhiên từng gắn bó với khán giả. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng màn "lột xác" của NSƯT Kim Oanh đã giúp cô thêm phần trẻ trung khi đã ở ngưỡng tuổi U50.

Gương mặt tròn đầy, đôi mắt và mũi của nữ nghệ sĩ đều đã có sự thay đổi.

Trước khi can thiệp thẩm mỹ, NSƯT Kim Oanh ghi dấu ấn trong lòng khán giả với gương mặt tròn đầy, đường nét tự nhiên và ánh mắt sắc. Điểm nhấn ở Kim Oanh trước đây là nụ cười rạng rỡ, toát lên vẻ duyên dáng, hài hước đúng với những vai diễn mang màu sắc châm biếm, trào phúng mà cô thường đảm nhận. Đặc biệt, ánh mắt sắc giúp cô dễ dàng nhập vai ác một cách mượt mà. Visual mộc mạc ấy đã trở thành một phần quen thuộc, gắn liền với hình ảnh của Kim Oanh trên màn ảnh Việt suốt nhiều năm.