Quân đội Mỹ đã trình diễn một vụ tấn công trên không “chưa từng có”: 1 drone đã tiêu diệt 1 drone khác khi đang bay.

Sử dụng drone FPV SkyRaider dạng quadcopter được trang bị mìn Claymore, lực lượng này đã phá hủy thành công drone thứ 2 trong một đợt thử gần đây tại Fort Rucker.

Chiếc quadcopter có vũ trang đã tiếp cận mục tiêu để thực hiện vụ triệt hạ, kích nổ mìn Claymore nhằm vô hiệu hóa drone kia.

Mặc dù drone FPV mất liên lạc với quân đội khi vụ nổ xảy ra, liên lạc nhanh chóng được khôi phục, cho thấy hệ thống có thể tái sử dụng như một giải pháp không đối không đáng tin cậy.

Buổi trình diễn, được tiến hành phối hợp với Trung tâm Vũ khí thuộc Bộ Chỉ huy Phát triển Năng lực Chiến đấu (Combat Capabilities Development Command Armaments Center), diễn ra ngay trước Hội nghị Hệ thống Máy bay Không người Lái của quân đội.

Giải pháp chi phí thấp?

Cuộc thử trên phản ánh xu hướng của quân đội chuyển sang các giải pháp phi truyền thống và cách tiếp cận theo nhiều tầng nhằm đối phó drone thù địch.

Việc trang bị mìn Claymore cho drone có thể cung cấp một phương án chi phí thấp để đối phó các mối đe dọa ở độ cao thấp và tấn công mục tiêu mặt đất trong những môi trường khó khăn.

Khi UAV tiếp tục chiếm vị trí chủ đạo trên các chiến trường hiện đại, cuộc thử của quân đội nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của các hệ thống chống drone trong việc định hình các xung đột khu vực.