Màn khỏa thân của John Cena giúp Oscar tăng 19,5 triệu người xem

Theo Variety, Lễ trao giải Oscar thường niên lần thứ 96 thu hút 19,5 triệu lượt xem trên đài ABC.

Theo thống kê, nhóm khán giả từ 18-49 tuổi chiếm đa số. Chương trình trao giải của Viện Hàn lâm lần thứ 96 đánh dấu tổng số người xem cao nhất trong 4 năm, bao gồm mức tăng 4% so với tổng số 18,8 triệu người xem vào năm 2023.

Lễ trao giải của Viện Hàn lâm bắt đầu sớm hơn một tiếng so với chương trình các năm trước. Theo The Wrap, đây là chiến lược giữ chân khán giả Bờ Đông (gồm các bang như New Jersey, New York, Delaware, Maryland, Virginia, South Carolina, North Carolina, Georgia và Florida).

Màn tương tác bất ngờ giữa Jimmy Kimmel và John Cena viral khắp mặt báo.

Theo The Wrap, những khoảnh khắc bất ngờ, chiêu trò tại mùa giải Oscar năm nay khiến lượng người xem tăng vọt, trong đó công không nhỏ thuộc về MC Jimmy Kimmel.

Jimmy Kimmel có màn hài độc thoại nhắc tên ông Donald Trump. Khán giả và lượng người xem tăng vọt khi nam MC đề cập ứng cử viên tổng thống 2024 gọi Oscar là rời rạc, nhàm chán và không công bằng.

Jimmy Kimmel sau đó khiến các ngôi sao bên dưới và khán giả truyền hình bất ngờ khi chuyển sự chú ý đến Robert Downey Jr.. Nam MC gọi màn diễn xuất của Người Sắt trong Oppenheimer là đỉnh cao trong sự nghiệp, nhưng không quên "khịa" nam MC sử dụng chất cấm trong quá khứ.

Màn đùa giỡn không nể nang trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất mùa Oscar 2024 .

Khoảnh khắc khiến Oscar 2024 tăng vọt rating và lượng người xem là màn khỏa thân bất ngờ của John Cena khi lên trao giải Phục trang xuất sắc.

Trước khi bước ra sân khấu, đô vật người Mỹ ngại ngùng vì không mảnh vải che thân. Anh được Jimmy Kimmel đưa phong bì che bộ phận nhạy cảm, lê từng bước khó khăn ra sân khấu.

Theo ghi nhận của Nielsen, lượng người xem tăng vọt. Màn khoe cơ bắp bất ngờ của nam diễn viên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng. Trong ảnh hậu trường, John Cena không khỏa thân 100%. Nam diễn viên mặc quần bảo hộ, đảm bảo không gặp sự cố ngoài ý muốn.

Màn khỏa thân được tính toán trước của ban tổ chức cứu nguy mùa giải Oscar có nguy cơ ít người xem, khi lượng khán giả theo dõi các sự kiện ngày càng ít.

Đây cũng là năm thứ tư liên tiếp Oscar chứng kiến mức tăng về lượng người xem. Năm 2021, lượng người xem chương trình truyền hình tôn vinh ngành điện ảnh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19, chỉ với 10,4 triệu người xem. Lượng người xem bắt đầu phục hồi từ năm 2022 (16,6 triệu người xem) và năm 2023 là 18,8 triệu người.