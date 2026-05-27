Màn 'đón hụt' con sau giờ thi của ông bố giữa nắng nóng gây bão mạng

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Nghệ An diễn ra trong hai ngày 25-26/5 giữa thời tiết nắng nóng gay gắt. Những ngày thi không chỉ ghi dấu áp lực của sĩ tử mà còn có nhiều khoảnh khắc đời thường khiến cộng đồng mạng xúc động. Trong số đó, clip ghi lại cảnh một người bố loay hoay tìm con trước cổng trường thi đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 26/5, người đàn ông đứng giữa đám đông phụ huynh trước cổng trường, tay cầm áo khoác chống nắng, ánh mắt liên tục dõi theo dòng học sinh tan thi. Khuôn mặt vừa hồi hộp vừa căng thẳng của anh khiến nhiều người không khỏi bật cười khi biết “cái kết”.

Theo nội dung chia sẻ kèm clip, người bố đến đón con sau giờ thi nhưng tìm mãi không thấy. Trong lúc anh tất bật ngóng con giữa dòng người, cô con gái đã về nhà bạn gần đó.

Nhiều bình luận hài hước nhanh chóng xuất hiện dưới bài đăng. Dù vậy, phía sau tiếng cười là sự đồng cảm của nhiều phụ huynh. Không ít người cho rằng giữa hàng trăm học sinh mặc đồng phục giống nhau, việc nhận ra con sau buổi thi không hề dễ dàng.

Đặc biệt, hình ảnh người cha đội nắng đứng chờ con suốt buổi khiến nhiều người cảm nhận rõ sự quan tâm âm thầm mà cha mẹ dành cho con trong những kỳ thi quan trọng.

Theo tìm hiểu, người bố trong clip là anh Nguyễn Xuân Thủy (trú tại xã Hải Châu, Nghệ An). Chia sẻ về khoảnh khắc bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội, anh Thủy cho biết bản thân vẫn còn khá ngại ngùng.

Theo anh Thủy, chiều 25/5, anh đến điểm thi Trường THPT Diễn Châu 4 để đón con gái là em Nguyễn Phạm Khả Nhi sau môn thi tiếng Anh kỳ tuyển sinh lớp 10 THPT. “Nhà cách trường không xa nhưng trời nắng nóng quá. Cháu lại hay bị chảy máu cam nên tôi mang thêm áo khoác chống nắng cho con mặc lúc đi về”, anh Thủy kể.

Người bố đến trường trước giờ kết thúc môn thi khoảng 10 phút. Trong lúc chờ đợi, anh còn chuẩn bị điện thoại để quay lại khoảnh khắc con bước ra khỏi phòng thi. Thế nhưng dù chăm chú quan sát đến khi học sinh gần về hết, anh vẫn không thấy con gái đâu. “Tôi về nhà cũng không thấy cháu nên lo lắm. Hỏi ra mới biết cháu sang nhà bạn gần đó chơi”, anh cười kể lại.

Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, anh Thủy cũng có chút lo lắng vì sợ con gái ngại ngùng. Tuy nhiên, theo anh, Khả Nhi vẫn rất vui vẻ vì làm bài khá tốt trong kỳ thi năm nay. “Chỉ mong con đạt kết quả như mong muốn và đỗ vào ngôi trường cháu yêu thích”, người bố chia sẻ.